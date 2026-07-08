Жительница Конаева нашла быстрый способ оставаться молодой и с красивой фигурой

Турник и скакалка кардинально изменили жизнь Рано Юсупалиевой, сделав ее более подтянутой, уверенной в себе и свободной. Теперь она ведет за собой тысячи казахстанцев. Zakon.kz расскажет, как всего одна полезная привычка способна перевернуть все мышление.

39-летняя Рано Юсупалиева живет в Конаеве вместе с сыном. У нее есть небольшой бизнес, но основную часть своего времени она посвящает спорту.

"С 1 сентября 2014 года я начала практиковать ранние подъемы, чтобы избавиться от лишнего веса. В 6:00 выходила пешком до набережной и возвращалась обратно. Постепенно подключила турник, сначала просто висела на нем, потом начала делать отжимания, разминку. Наконец, за месяц научилась подтягиваться один раз. Хотела сильные руки, поэтому поставила себе цель – 10 подтягиваний, и это оказалось вполне реально выполнимо". Рано Юсупалиева

Однажды, листая соцсети, она увидела видео, в котором девушка красиво прыгала на скакалке и пританцовывала. Это мотивировало ее купить спортивный снаряд, но овладеть им было непросто.

"Элементарно 30 секунд прыжков мне давались с трудом. Я не знала, как правильно это делать. В результате на 10 день повредила себе голеностоп, который сильно опух. Две недели я хромала, но желание прыгать оставалось. Тогда я осознаннее подошла к тренировкам, изучила разные видеоуроки в интернете и все получилось куда лучше, чем я думала". Рано Юсупалиева

Вместе со спортом пришли самодисциплина, правильное питание, здоровье, сила и красота.

"Скакалка и турники – доступный метод тренировок. Не затратный. Вышел на улицу – и все, можно заниматься. Главное – очень действенный – быстро похудела, подтянулась, появился рельеф. Но сам вес долго не уходил, пока не наладила питание. Как-то на 10 дней отказалась от хлеба, перестала переедать и резко высушилась, на лицо была видна моя годовая работа над собой. С 68 кг я достигла 55". Рано Юсупалиева

Пресс, мышцы, икры – лишь оболочка трансформации. Женщина ощутила внутренние изменения: выносливость, терпение, жизнелюбие.

"У нас рядом с пляжем есть воркаут зона, где я занимаюсь каждое утро с 5:00 до 7:00. Освоила все тренажеры, в их числе канат и кольца. Прыгать могу долго, ставлю любимый трек и уношусь. Когда прохожие видят, как я подтягиваюсь, удивляются и говорят, что даже не каждый мужчина так может. Недавно в парке я не смогла пройти мимо турника, стала подтягиваться в платье. На траве сидела большая семья, они бурно зааплодировали мне, стали восхищаться и делать комплименты. Мне было невероятно приятно". Рано Юсупалиева

Этим позитивом Рано Юсупалиева заряжает других. Долгое время спортсменка делилась своим опытом в соцсетях, но по многочисленным просьбам и собственной инициативе недавно она отправилась в турне по разным городам Казахстана, чтобы встретиться с желающими и лично преподать урок.

"Я всегда занималась одна, и тут мне пришла идея объединять людей через спорт и движение, не просто мотивировать их, а делиться своим багажом знаний, заражать здоровым образом жизни. Так я начала давать мастер-классы по скакалке. Стартовала из Алматы, далее – Талдыкорган, Астана, Актобе, сейчас держу курс на Актау, а после отправлюсь в Семей и Усть-Каменогорск. В соцсетях объявляю, где буду проводить тренировки, и люди просто берут скакалки и приходят на встречу. Я не ожидала, что отклик будет таким массовым. Мы знакомимся, отлично проводим время, все мы разных возрастов, но нас объединяет одна цель – быть здоровыми, красивыми и радоваться жизни. А для меня это плюс еще путешествия по красивым местам". Рано Юсупалиева

По словам наставника, подопечные в первую очередь интересуются, за какой срок станут обладателями спортивного телосложения. На что один ответ: все зависит от желаний и возможностей.

"Мне потребовалось чуть меньше года. А другим – все зависит от человека, от регулярности его занятий. Нужна практика и самое главное – терпение, умение ждать и позволить дать себе время. Сразу все не дается, как и в любой сфере. Новичкам советую обязательно сначала разминаться, чтобы не травмировать себя. В день прыгать 10 минут, и то с подходами по 30 секунд. В промежутке немного подышать, отдохнуть. Не нужно переусердствовать". Рано Юсупалиева

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Жительница Конаева задумывается об отдельном мастер-классе по турнику. А вот со скакалкой, как объездит весь Казахстан, отправится за границу.