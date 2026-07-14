Что будет, если содрать родинку, и как распознать опасное образование на коже

Родинки – запоминающаяся деталь внешности, особая примета. Однако иногда они складываются в Большую Медведицу, а иногда – в большую проблему, решать которую приходится при помощи онколога. Как отличить очаровательную "мушку" от "бомбы замедленного действия", Zakon.kz рассказала врач.

"Если содрать родинку, будет рак"

Во-первых – это миф. Повреждение родинки само по себе еще не чревато онкологией. Однако есть нюанс.

"Если образование постоянно травмируется, например, одеждой, украшениями, ремнем или при бритье, это может стать поводом для его удаления, поскольку хроническая травматизация вызывает воспаление и затрудняет наблюдение за родинкой. Если после травмы родинка долго не заживает, кровоточит или начинает изменяться, необходимо обратиться к врачу", – предупреждает главный онколог страны, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

По ее словам, родинки или невусы – это скопления пигментных клеток, меланоцитов. Появляются под влиянием наследственности, возраста, гормональных изменений или воздействия ультрафиолета. Специальной функции для организма не несут и являются особенностью строения кожи, характерной для большинства людей.

Во-вторых, не каждое пятнышко на теле – родинка.

Зачастую с ними путают:

гемангиомы (они же "красные родинки");

себорейные кератомы;

мягкие фибромы и папилломы (воспринимаются как "висячие" родинки или родинки "на ножке");

дерматофибромы.

"Большинство из них являются доброкачественными и не требуют удаления, если не доставляют дискомфорта или не имеют признаков злокачественности. Решение принимается только после осмотра специалистом", – говорит врач.

Ну и в-третьих, настоящие родинки, равно как и активно спутываемые с ними "подражатели", действительно требуют внимания со стороны своего обладателя. Кайдарова рассказала, как отличить милую "изюминку" внешности от потенциальной угрозы здоровью.

Что должно насторожить

Самостоятельно определить опасность не всегда легко. Для первичной оценки можно заметить:

асимметрию образования;

неровные, размытые края;

неоднородный цвет, сочетание нескольких оттенков;

диаметр более 6 мм (важно – меланома может быть и меньше! );

); любые изменения: рост, изменение цвета, формы, появление зуда, кровоточивости.

"При любых подозрительных изменениях необходимо обратиться к врачу-дерматологу или онкологу для дерматоскопии", – отмечает доктор.

Иными словами, удаление обычно рекомендуется, если врач заподозрил злокачественный процесс, родинка постоянно травмируется, видоизменяется, кровоточит или банально вызывает дискомфорт.

Кстати, народные страшилки про "оттакой рубец" после медицинского вмешательства в большинстве случаев тоже имеют мало общего с истиной. Да, после любого удаления кожа заживает с формированием рубца, но его выраженность зависит от множества факторов, среди которых размер и глубина образования, метод удаления, индивидуальные особенности кожи и соблюдение рекомендаций по уходу.

Хотя это явно тот случай, когда здоровье все-таки важнее эстетики:

"При небольших образованиях рубец обычно малозаметен. Но если есть подозрение на меланому, приоритетом является полное удаление образования, а не косметический результат".

Что делать, если у вас много родинок

Для начала перестать доверять Google постановку диагнозов. Затем успокоиться и начать соблюдать простые медицинские рекомендации.

Регулярно осматривайте кожу самостоятельного. Список вещей, которые должны насторожить, мы приложили выше. Проходите профилактический осмотр с дерматоскопией не реже одного раза в год, а при высоком риске – по рекомендации врача. Избегайте чрезмерного ультрафиолетового облучения. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с SPF 30-50. Откажитесь от посещения соляриев. Защищайте кожу одеждой и головными уборами при длительном пребывании на солнце. Не пытайтесь что-либо удалять самостоятельно.

Бывает ли такое, что опасное образование удалили, но меланома все равно развилась?

Бывает, но причины могут быть разными. Допустим, заболевание уже успело распространиться до удаления, образование было удалено не полностью, пациент слишком поздно обратился к врачу либо позже возникла новая независимая меланома.

"Именно поэтому после удаления подозрительного образования обязательно проводится гистологическое исследование, а при подтверждении диагноза пациент наблюдается у онколога. Раннее выявление меланомы значительно повышает вероятность полного излечения", – подытожила Диляра Кайдарова.

И добавила: любое новое пигментное образование у взрослого человека, тем более появившееся после интенсивного загара или солнечного ожога, желательно показать врачу. Ее совет особенно актуален сейчас, когда жители ряда городов страны спасаются от 40-градусной жары на пляжах и в парках, рискуя при этом изрядно обгореть. Из нашего свежего фоторепортажа вы можете узнать и даже увидеть, как регионы Казахстана переживают аномально высокие температуры.