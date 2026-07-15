Как питаться в отпуске и не набрать лишние килограммы – советы специалиста

Есть два вида людей. Одни возвращаются из отпуска с красивым загаром, другие – со всем тем же самым, только еще и с парой килограммов на память. Причем появляются они удивительно незаметно. Что делать у шведского стола, чтобы влезть в платье по прилете, разбирался Zakon.kz.

Мы все с вами понимаем, что отпуск – не время для жестких ограничений. Если считать каждый листик салата и отказываться от местной кухни, ради которой люди летят через полмира, отдых быстро перестанет быть отдыхом. Гораздо важнее найти баланс между удовольствием и здравым смыслом. Но как сохранить баланс?

Всем давно понятно, что шведский стол – настоящее испытание даже для самых дисциплинированных. Когда перед глазами десятки блюд, кажется, что нужно попробовать буквально все, ведь все включено и ничего не выключено.

Но главный совет диетолога-нутрициолога Бахытжана Момбаева – можно есть все, главное, чтобы без перееданий.

"Не запрещайте себе любимые блюда, но соблюдайте меру. Пробуйте небольшие порции, ешьте медленно и выбирайте один десерт вместо нескольких. Главное – получать удовольствие, а не переедать", – говорит врач.

Путешествие создано для новых впечатлений, и еда – одно из самых ярких его частей. Национальные блюда, необычные сочетания вкусов, десерты, о которых читали на сайтах и смотрели в рилсах, – все это стоит попробовать. Вопрос не в том, можно или нельзя, а в количестве. По словам врача, секрет стройности – вовсе не в силе воли и не в отказе от десертов. Гораздо большее значение имеют простые действия, которые легко вписать даже в самый насыщенный отпускной день.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Начинайте каждый прием пищи с овощей и источника белка.

Больше ходите пешком.

Не пропускайте основные приемы пищи, чтобы избежать сильного чувства голода и переедания.

Прислушивайтесь к чувству голода и насыщения, ешьте до комфортной сытости, а не потому, что все включено.

"⁠Основа тарелки – белковые продукты (яйца, рыба, мясо, творог), овощи и немного сложных углеводов (каши, картофель, рис). Наполняйте тарелку один раз и избегайте привычки попробовать все понемногу", – рекомендует врач нутрициолог-диетолог Бахытжан Момбаев.

Летом, особенно в жарких странах, организм теряет больше жидкости, чем мы замечаем. Иногда желание срочно купить мороженое или заказать еще одну порцию еды оказывается обычной жаждой. Простая привычка регулярно пить воду способна избавить от лишних перекусов и одновременно сделать отдых комфортнее, но не стоит путать потребление воды с алкоголем.

"⁠Важно помнить, что алкогольные напитки значительно увеличивают общую калорийность рациона, при этом плохо насыщают. Они также снижают контроль над аппетитом, поэтому после него человек чаще переедает". Бахытжан Момбаев

Самое приятное в отпуске – это движение, которое происходит само собой. Мы гуляем по старым улочкам, исследуем города, плаваем, поднимаемся к смотровым площадкам, танцуем на вечерних концертах, часами ходим вдоль моря. Это ведь не тренировка и не попытка сжечь калории, а естественная часть отдыха. Только не забывайте, что носить очки и мазаться SPF кремом тоже очень важная составляющая любого отпуска.

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И именно такой формат активности, где мы постоянно двигаемся ради познания новой культуры, приносит гораздо больше удовольствия, чем мысли о том, сколько пришлось съесть за ужином. Но большой ошибкой считается снижать вес на отдыхе, как это любят делать многие.

"⁠Отпуск – не лучшее время для похудения. Гораздо разумнее сохранить текущий вес, получать удовольствие от отдыха и придерживаться умеренности. При таком подходе после отпуска будет легче вернуться к привычному режиму питания", – поясняет врач.

Главное – помнить, что поезда в отель с типом питания "все включено" – это не марафон по поеданию всего, что оказалось на тарелке. Он создан для того, чтобы отдыхать, получать эмоции, открывать новые вкусы и возвращаться домой с приятными воспоминаниями. Если слушать свой организм, есть с удовольствием, а не на автомате, и не превращать каждый прием пищи в испытание, то вместе с чемоданом домой, скорее всего, приедут только хорошие впечатления.

Но забота в отпуске нужна не только фигуре. Кожа тоже отправляется в путешествие вместе с нами и первой встречается с солнцем, жарой и непривычными условиями. Иногда вместо красивого загара отпуск может подарить совсем неожиданный "сюрприз" – фотодерматит, или, проще говоря, аллергию на солнце. Ранее мы уже рассказывали, почему солнечные лучи могут стать причиной такой реакции и как защитить кожу во время отдыха.