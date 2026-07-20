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В Алматы побит дневной температурный рекорд в +43,4°C

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:54 Фото: pixabay
Южная столица превосходит все ожидания по высоким температурам. Подобные максимальные градусы были зафиксированы 43 года назад, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, 81 год назад, 50 и 29 лет назад алматинцы также переживали сильнейшую жару. А 43 года назад синоптики зафиксировали максимум.

"В Алматы 36.1°C" было 16 июля 1976 года, побили 38.0°C. 37.4°C было 17 июля 1945 года, побили 39.2°C. 39.7°C было 18 июля 1997 года, побили 40.0 ", – поделился информацией с журналистом Zakon.kz ведущий синоптик Гидрометцентра.

"Абсолютный максимум за июль в +43.4°C наблюдался в 1983 году", – добавил Даулет Кисебаев.

Накануне, 19 июля, в Алматы была зафиксирована жара +41.2°С. Рекордная температура +41.7°C в предыдущий раз была зарегистрирована 19 июля 1997 года.

Также синоптик рассказал, когда ожидать спад аномально жарких температур. По словам Даулета Кисебаева, потерпеть осталось совсем немного – уже со вторника в Алматы и области показания термометра пойдут на спад.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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