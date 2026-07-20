Сила доброго слова: почему казахи до сих пор просят и дают бата

Прошли века, изменился уклад жизни, появились смартфоны и искусственный интеллект, но казахская традиция благословения "бата" не исчезла. Более того, сегодня в Казахстане проходят специальные конкурсы, а этнографы говорят о возрождении искусства доброго напутствия, передает Zakon.kz.

Конкурсы казахских национальных напутствий в стране проходят в школах, вузах, Домах культуры, этноаулах и во время национальных праздников. Устраивают их и в Кызылорде. Попытать счастья и проверить знания национальных традиций и языка может любой желающий.

Один из постоянных участников и победителей подобных состязаний – житель Кызылорды Калыбай Боданов. Он родился в 1947 году в пригородном ауле Кызылозек. На протяжении многих лет работал механизатором. У него 6 детей, 27 внуков и 18 правнуков. Сельчане уважают аксакала за трудолюбие, мудрость, красноречие и умение давать благословения.

В ауле люди занимаются земледелием, и, когда они начинают посевную или уборку овощей, бахчевых или риса, обязательно зовут Калыбая ата перерезать красную ленточку и просят его дать бата. В таких случаях он желает людям богатого урожая, хорошей погоды, умеренных дождей, теплой погоды и много покупателей. Всегда желает мира, процветания и единства своему народу.

Как говорит аксакал, участники конкурсов не просто соревнуются в красноречии. На самом деле подобные мероприятия имеют гораздо более глубокий смысл.

"Бата – это красивые метафоры, пословицы и мудрые выражения. Но чтобы их знать, нужно изучать народное творчество, произведения акынов, старинные обороты речи и национальную философию. Для казахов испокон веков доброе слово считалось силой, способной вдохновить человека, поддержать его перед важным событием и даже изменить судьбу. Недаром казахи говорят: "Земля расцветает после дождя, а народ – благодаря благословению", – говорит Калыбай ата.

Бата – это гораздо больше, чем просто пожелание или красивый тост. У кочевников не существовало письменных договоров, а обещание, данное при свидетелях, было крепче любой печати. Благословение стало особым жанром устного народного творчества, где каждое пожелание несло глубокий смысл.

"Право давать бата имел далеко не каждый. Благословение могли произносить самые почитаемые люди – аксакалы, бии, батыры, известные акыны, матери больших семейств", – говорит Калыбай ата.

Считалось, что слова человека, прожившего достойную жизнь, обладают особой духовной силой. Чем выше был авторитет произносящего бата, тем окружающие больше верили в исполнение его пожеланий. Как отмечает историк Айтжан Оразбахов, бата просили не только во время крупных праздничных мероприятий.

"Казахи благословляли новорожденного, юношу перед дальней дорогой, воинов перед походом, путников, отправляющихся в дорогу, хозяев дома после тоя. Перед началом большого дела люди просили благословения старших, считая, что доброе напутствие принесет удачу. Это настоящий ритуал. Во время него человек обращается не только к присутствующим, но и к Всевышнему, желая окружающим благополучия, здоровья, мира и согласия", – говорит Айтжан Оразбахов.

Сегодня многие молодые семьи приглашают аксакалов, чтобы получить благословение перед свадьбой или новосельем. Спортсмены просят бата перед ответственными соревнованиями, выпускники перед экзаменами, а предприниматели перед открытием собственного дела. Для многих казахстанцев это становится не столько религиозным, сколько духовным актом, который помогает почувствовать поддержку старшего поколения. Содержание современных напутствий постепенно меняется.

"Если раньше желали много скота, богатых пастбищ и многочисленного потомства, то в современной жизни к этим пожеланиям добавились еще и успешная учеба, процветание бизнеса, карьерный рост, крепкое здоровье и мир в семье. Можно сказать, что бата – это культурный код казахского народа. Это живая связь поколений, которая продолжает объединять людей независимо от возраста, профессии и места проживания", – добавляет Айтжан Оразбахов.

Поэтому в Кызылорде продолжают проводить конкурсы бата, а молодежь с интересом перенимает искусство благословения у аксакалов. Ведь бата – это не просто красивое пожелание, а символ преемственности.