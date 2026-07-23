Секретные города Казахстана: места, которых долгое время не было на карте

В Казахстане есть города, которые десятилетиями оставались закрытыми для посторонних. Их окружали тайна, строгая охрана и секретные военные объекты. Сегодня попасть туда может любой желающий, но прошлое этих мест по-прежнему вызывает большой интерес. Подробнее о них – в материале Zakon.kz.

Приозерск: город, выросший вокруг ракетного полигона

В Карагандинской области на берегу озера Балхаш посреди безлюдной степи находится Приозерск – один из самых известных бывших закрытых городов Казахстана. Он появился в 1956 году одновременно со строительством военного полигона Сары-Шаган, где испытывали системы противоракетной обороны.

Место выбрали не случайно: вокруг практически не было населенных пунктов, большую часть года стояла ясная погода, а открытая равнинная местность идеально подходила для испытаний. В годы холодной войны здесь создавали и проверяли технологии, которые должны были защищать страну от ракетных ударов.

Фото: wikimedia

После распада СССР часть объектов полигона продолжила использовать Россия по договору аренды, а часть инфраструктуры перешла Казахстану.

После развала Советского Союза ситуация в городе была непростой. В декабре 1992 года из-за взрывных работ произошла крупная коммунальная авария. Были повреждены трубы водозабора, и Приозерск практически полностью остался без воды и отопления. Жителям пришлось сообща устранять последствия катастрофы.

Сейчас в городе размещены несколько воинских частей Вооруженных сил Республики Казахстан и центр подготовки специалистов для различных родов войск. Стоит отметить, что до середины 2000-х попасть в Приозерск можно было только по специальному разрешению. Лишь с 2005 года город стал открытым для свободного въезда.

Жем, или Эмба-5

История современного Жема, который находится в Актюбинской области, началась в 1960 году, когда рядом со станцией Эмба появился палаточный лагерь строителей будущего военного городка Эмба-5. Он стал административным центром крупного испытательного полигона Министерства обороны СССР.

За несколько лет в степи вырос полноценный город с жилыми домами, школами, больницей, парками, вычислительным центром и Домом офицеров. Для военных и их семей были созданы все условия для жизни, хотя сам населенный пункт оставался закрытым.

Переломным моментом стал 1999 год, когда полигон расформировали, а российские военные полностью покинули город. После этого Эмба-5 получила новое название – Жем.

С началом 2000-х город начал жить уже другой жизнью. Здесь появилась новая железнодорожная ветка, связавшая регион с нефтегазовыми месторождениями, а позже населенный пункт был газифицирован. Эти проекты дали городу новые рабочие места и помогли развитию местной инфраструктуры.

Курчатов: город атомной эпохи

Пожалуй, самым известным закрытым городом Казахстана остается Курчатов. Именно отсюда долгие годы управляли работой Семипалатинского испытательного полигона, где проходила проверка советского ядерного оружия.

В первые годы существования города его даже не было на картах. Сначала он носил условное название Москва-400, позже – Семипалатинск-21, а затем получил имя ученого Игоря Курчатова, отца советской атомной программы.

После распада Советского Союза численность населения города резко сократилась. Многие жилые кварталы опустели, часть зданий оказалась заброшенной, а военная инфраструктура постепенно пришла в упадок.

Фото: wikimedia/Alexander Liskin

Однако Курчатов сумел начать новую главу своей истории. В 1991 году здесь был создан Национальный ядерный центр Казахстана, объединивший научные институты, занимающиеся исследованиями в области мирного атома. Сегодня город остается одним из главных научных центров страны. Сам же Семипалатинский испытательный ядерный полигон был официально закрыт 29 августа того же года.

Совсем рядом с городом находится бывший Семипалатинский испытательный полигон. Его территория по-прежнему частично закрыта и находится под охраной из-за сохранившихся радиоактивных участков. Здесь расположены знаменитые воронки от ядерных взрывов, штольни горного массива Дегелен, где проводились подземные испытания, и многочисленные инженерные сооружения, оставшиеся со времен холодной войны.

За годы существования полигона здесь было проведено 465 ядерных испытаний. Сегодня это место представляет интерес не только для ученых, изучающих последствия радиации, но и для туристов, которые приезжают увидеть один из самых известных объектов ядерной истории XX века.