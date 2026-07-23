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Распустились лотосы: как чувствуют себя цветы близ Алматы при строительстве БАКАД

водоем в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
В разгар сезона цветения лотосов к живописному озеру в Алматинской области вновь приезжают любители природы и красивых фотографий. Несколько лет назад вокруг этого места возникло немало вопросов из-за строительства БАКАД. Что происходит с краснокнижными цветами сегодня, выяснил Zakon.kz.

Лотос орехоносный считается одним из самых красивых и редких водных растений Казахстана. Этот вид сохранился с древних геологических эпох и сегодня находится под государственной охраной. Именно поэтому ученые внимательно следят за состоянием его популяции, а любые изменения среды обитания вызывают особое внимание специалистов.

В Казахстане лотос орехоносный включен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Приказом Министерства экологии и природных ресурсов РК от 7 марта 2023 года растение также внесено в перечень эндемичных и реликтовых видов, подлежащих государственной охране.

За уничтожение или незаконный сбор краснокнижных лотосов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно законодательству, нарушителю может грозить штраф в размере 3 000 МРП – в 2026 году это составляет 12 975 000 тенге (1 МРП = 4 325 тенге).

Именно поэтому специалисты регулярно выезжают на места произрастания лотосов и оценивают состояние популяции. Почему эти растения настолько требовательны к окружающей среде, объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории флоры высших растений, кандидат биологических наук Айжамал Шорманова.

"Лотос орехоносный произрастает в заболоченных водоемах со стоячей водой. Он быстро размножается как вегетативно, так и семенами. Однако в проточных водоемах растение не растет, поскольку ему необходимы мелководные участки, где вода хорошо прогревается. Только в такой среде оно чувствует себя комфортно", – пояснила Айжамал Шорманова.

Несколько лет назад за судьбу уникальной популяции начали всерьез переживать не только ученые, но и местные жители. Причиной стало строительство продолжения Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги в сторону Илийского района, где расположены места произрастания редких растений.

сотрудник лаборатории флоры высших растений, кандидата биологических наук Айжамал Шорманова, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Чтобы оценить нынешнее состояние краснокнижной популяции, специалисты выехали на озеро в Алматинской области. Результаты обследования оказались обнадеживающими.

По словам Айжамал Шормановой, по сравнению с прошлым годом лотосы не только сохранились, но и заметно разрослись.

"Если в прошлом году территория выглядела загрязненной, здесь было много бытового мусора, то сейчас ситуация заметно изменилась. По внешнему виду растений видно, что они чувствуют себя комфортно. Лотосы размножились и заняли значительно большую территорию", – рассказала Айжамал Шорманова.
лотосы на Алматинском озере, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

лотосы в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Нынешние наблюдения подтверждают: несмотря на изменения вокруг территории Бентовского озера, условия для произрастания краснокнижных цветов остаются благоприятными.

лотосы на бентовском озере, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Это значит, что сегодня одна из самых красивых природных локаций Алматинской области продолжает жить своей привычной жизнью, несмотря на изменения, произошедшие вокруг нее.

цветы лотоса на озере в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Вместе с учеными обследовал озеро с редкими цветами заместитель руководителя Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бакытжан Жуманов. Он отметил, что краснокнижные растения находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, по его мнению, в местах отдыха и фотосессий необходимо установить предупреждающие информационные таблички, чтобы посетители знали об ответственности за повреждение редких растений.

"Мы регулярно проводим обследования территории, следим за состоянием растений и разъясняем посетителям правила поведения. Самое главное – не допускать повреждения лотосов этого редкого вида и их естественной среды обитания", – отметил инспектор.

Он объяснил, что подобные осмотры проводятся регулярно и позволяют своевременно отслеживать любые изменения в состоянии уникальной популяции.

Перенос цветов

Впрочем, вопрос о дальнейшей судьбе части лотосов остается актуальным.

Во время строительства БАКАД обсуждалась возможность переноса растений, находившихся в непосредственной близости к будущей дороге. Предполагалось, что их могут пересадить в специально подготовленную акваторию обновленного озера Сайран в Алматы. Об этом ранее сообщала представитель организации, занимавшейся реконструкцией водоема.

Чтобы узнать, на каком этапе сегодня находится этот вопрос, редакция Zakon.kz направила запрос в КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы".

В ведомстве сообщили, что проект реконструкции парковой зоны озера Сайран действительно предусматривал высадку лотосов в специально оборудованной части водоема. Однако информацией о происхождении посадочного материала, в том числе о возможном переносе растений с Первомайских озер Илийского района, управление не располагает.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54
Райские цветы близ Алматы: что будет с лотосами при строительстве БАКАД

В настоящее время специалисты не могут оценить, прижились ли лотосы на новом месте. Причина – уровень воды в озере пока значительно превышает необходимую глубину для их нормального развития и визуального наблюдения за растениями.

"При рекомендуемой глубине произрастания лотосов 40-80 сантиметров фактическая глубина на данном участке сегодня составляет около 1,7 метра. После проведения спуска воды и достижения нормативного уровня будет проведено обследование участка с целью оценки состояния и вегетации растений", – сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что после завершения эксплуатационных мероприятий и восстановления проектного уровня воды дальнейшее развитие водной растительности будут оценивать с учетом проектных решений и рекомендаций профильных специалистов.

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Пока специалисты ожидают снижения уровня воды для проведения полноценного обследования, корреспондент Zakon.kz побывал на озере Сайран.

Водоем действительно выглядит иначе, чем Бентовское озеро в Алматинской области, где в естественной среде произрастают краснокнижные лотосы. Здесь же виднеется декоративный вид лотосовых растений. Скорее всего разновидность лотосовых растений – нимфея, или кувшинки.

кувшинка, озеро Сайран, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

кувшинка, озеро Сайран, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Вода здесь заметно выше уровня, который специалисты называют оптимальным для развития растений.

Кроме того, в созданной для лотосов заводи местами плавает бытовой мусор – пластиковые бутылки и другой принесенный водой или отдыхающими мусор.

цветы на озере Сайран, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Сами растения пока не производят такого впечатления, как их сородичи на озере в Алматинской области. Их значительно меньше, а цветы и листья выглядят иначе и менее развитыми.

цветы в озере Сайран, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Параллельно редакция обратилась за разъяснениями в акимат Алматинской области, чтобы выяснить, как сегодня обстоит ситуация непосредственно на месте произрастания лотосов.

Как сообщили в областном акимате, часть акватории Бентовского озера, где растут краснокнижные растения, находится в частных руках. Именно через эту территорию проходит участок Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

краны вблизи озера с цветами, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

В настоящее время между арендатором и государственными органами продолжается судебное разбирательство, связанное с уточнением границ участка после реализации дорожного проекта. По информации акимата, компанией подана кассационная жалоба, которая пока находится на рассмотрении.

строительство вблизи озера, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

В связи с этим вопрос возможной пересадки части растений остается открытым.

"Окончательное решение может быть принято только после завершения судебного разбирательства и вынесения соответствующего судебного акта. До этого проведение каких-либо работ на территории озера не представляется возможным", – пояснили в акимате области.
техника возле озера с лотосами, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

строительные кран и техника возле озера с лотосами, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что самые активные работы проводятся рядом лишь с одним краем озера, где находится зона проточной воды и рыбалки, а не эпицентр естественного массового разрастания лотосов. Заросли лотосов находятся с противоположной стороны водоема., фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Чтобы убедиться в этом лично, корреспондент Zakon.kz отправился к озеру в самый разгар цветения.

цветы лотоса на озере, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

краснокнижный ореховый лотос, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

С первых минут становится понятно, почему в это время года сюда приезжают десятки людей. Почти вся водная гладь укрыта широкими зелеными листьями, над которыми возвышаются нежно-розовые бутоны.

озеро Бентовское с лотосовыми растениями, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Одни цветы только начинают раскрываться, другие уже тянутся к солнцу, превращая озеро в необычный природный уголок, совсем не похожий на привычные пейзажи Алматинской области. Другие растения уже отцветают и формируют коробочки с семенами для будущих популяций лотосов.

лотосы на озере Алматинском области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Несмотря на будний день, здесь то и дело останавливаются автомобили. Кто-то приезжает сделать фотографии, кто-то – просто полюбоваться цветением, которое длится всего несколько недель. Но специалисты напоминают: любоваться краснокнижными растениями можно только с берега. Заходить в воду, срывать цветы или пытаться подплыть к ним нельзя.

смотровая беседка на лотосовом озере в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

Именно поэтому во время очередного обследования особое внимание уделяется не только состоянию самих растений, но и тому, насколько бережно посетители относятся к этому месту.

Трудно поверить, что совсем недавно вокруг этого места звучало столько вопросов. Сегодня озеро живет своей привычной жизнью: над водой кружат стрекозы, слышно пение птиц, а ветер колышет широкие листья лотосов, от чего они меняют цвет на белесый.

озеро в Алматинской области с лотосами, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:54

Фото: Zakon.kz

И пока над водой вновь распускаются нежно-розовые цветы, у этого уникального уголка природы остается самое главное – будущее.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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