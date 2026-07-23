Распустились лотосы: как чувствуют себя цветы близ Алматы при строительстве БАКАД

В разгар сезона цветения лотосов к живописному озеру в Алматинской области вновь приезжают любители природы и красивых фотографий. Несколько лет назад вокруг этого места возникло немало вопросов из-за строительства БАКАД. Что происходит с краснокнижными цветами сегодня, выяснил Zakon.kz.

Лотос орехоносный считается одним из самых красивых и редких водных растений Казахстана. Этот вид сохранился с древних геологических эпох и сегодня находится под государственной охраной. Именно поэтому ученые внимательно следят за состоянием его популяции, а любые изменения среды обитания вызывают особое внимание специалистов.

В Казахстане лотос орехоносный включен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Приказом Министерства экологии и природных ресурсов РК от 7 марта 2023 года растение также внесено в перечень эндемичных и реликтовых видов, подлежащих государственной охране.

За уничтожение или незаконный сбор краснокнижных лотосов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно законодательству, нарушителю может грозить штраф в размере 3 000 МРП – в 2026 году это составляет 12 975 000 тенге (1 МРП = 4 325 тенге).

Именно поэтому специалисты регулярно выезжают на места произрастания лотосов и оценивают состояние популяции. Почему эти растения настолько требовательны к окружающей среде, объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории флоры высших растений, кандидат биологических наук Айжамал Шорманова.

"Лотос орехоносный произрастает в заболоченных водоемах со стоячей водой. Он быстро размножается как вегетативно, так и семенами. Однако в проточных водоемах растение не растет, поскольку ему необходимы мелководные участки, где вода хорошо прогревается. Только в такой среде оно чувствует себя комфортно", – пояснила Айжамал Шорманова.

Несколько лет назад за судьбу уникальной популяции начали всерьез переживать не только ученые, но и местные жители. Причиной стало строительство продолжения Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги в сторону Илийского района, где расположены места произрастания редких растений.

Чтобы оценить нынешнее состояние краснокнижной популяции, специалисты выехали на озеро в Алматинской области. Результаты обследования оказались обнадеживающими.

По словам Айжамал Шормановой, по сравнению с прошлым годом лотосы не только сохранились, но и заметно разрослись.

"Если в прошлом году территория выглядела загрязненной, здесь было много бытового мусора, то сейчас ситуация заметно изменилась. По внешнему виду растений видно, что они чувствуют себя комфортно. Лотосы размножились и заняли значительно большую территорию", – рассказала Айжамал Шорманова.

Нынешние наблюдения подтверждают: несмотря на изменения вокруг территории Бентовского озера, условия для произрастания краснокнижных цветов остаются благоприятными.

Это значит, что сегодня одна из самых красивых природных локаций Алматинской области продолжает жить своей привычной жизнью, несмотря на изменения, произошедшие вокруг нее.

Вместе с учеными обследовал озеро с редкими цветами заместитель руководителя Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бакытжан Жуманов. Он отметил, что краснокнижные растения находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, по его мнению, в местах отдыха и фотосессий необходимо установить предупреждающие информационные таблички, чтобы посетители знали об ответственности за повреждение редких растений.

"Мы регулярно проводим обследования территории, следим за состоянием растений и разъясняем посетителям правила поведения. Самое главное – не допускать повреждения лотосов этого редкого вида и их естественной среды обитания", – отметил инспектор.

Он объяснил, что подобные осмотры проводятся регулярно и позволяют своевременно отслеживать любые изменения в состоянии уникальной популяции.

Перенос цветов

Впрочем, вопрос о дальнейшей судьбе части лотосов остается актуальным.

Во время строительства БАКАД обсуждалась возможность переноса растений, находившихся в непосредственной близости к будущей дороге. Предполагалось, что их могут пересадить в специально подготовленную акваторию обновленного озера Сайран в Алматы. Об этом ранее сообщала представитель организации, занимавшейся реконструкцией водоема.

Чтобы узнать, на каком этапе сегодня находится этот вопрос, редакция Zakon.kz направила запрос в КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы".

В ведомстве сообщили, что проект реконструкции парковой зоны озера Сайран действительно предусматривал высадку лотосов в специально оборудованной части водоема. Однако информацией о происхождении посадочного материала, в том числе о возможном переносе растений с Первомайских озер Илийского района, управление не располагает.

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В настоящее время специалисты не могут оценить, прижились ли лотосы на новом месте. Причина – уровень воды в озере пока значительно превышает необходимую глубину для их нормального развития и визуального наблюдения за растениями.

"При рекомендуемой глубине произрастания лотосов 40-80 сантиметров фактическая глубина на данном участке сегодня составляет около 1,7 метра. После проведения спуска воды и достижения нормативного уровня будет проведено обследование участка с целью оценки состояния и вегетации растений", – сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что после завершения эксплуатационных мероприятий и восстановления проектного уровня воды дальнейшее развитие водной растительности будут оценивать с учетом проектных решений и рекомендаций профильных специалистов.

Пока специалисты ожидают снижения уровня воды для проведения полноценного обследования, корреспондент Zakon.kz побывал на озере Сайран.

Водоем действительно выглядит иначе, чем Бентовское озеро в Алматинской области, где в естественной среде произрастают краснокнижные лотосы. Здесь же виднеется декоративный вид лотосовых растений. Скорее всего разновидность лотосовых растений – нимфея, или кувшинки.

Вода здесь заметно выше уровня, который специалисты называют оптимальным для развития растений.

Кроме того, в созданной для лотосов заводи местами плавает бытовой мусор – пластиковые бутылки и другой принесенный водой или отдыхающими мусор.

Сами растения пока не производят такого впечатления, как их сородичи на озере в Алматинской области. Их значительно меньше, а цветы и листья выглядят иначе и менее развитыми.

Параллельно редакция обратилась за разъяснениями в акимат Алматинской области, чтобы выяснить, как сегодня обстоит ситуация непосредственно на месте произрастания лотосов.

Как сообщили в областном акимате, часть акватории Бентовского озера, где растут краснокнижные растения, находится в частных руках. Именно через эту территорию проходит участок Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

В настоящее время между арендатором и государственными органами продолжается судебное разбирательство, связанное с уточнением границ участка после реализации дорожного проекта. По информации акимата, компанией подана кассационная жалоба, которая пока находится на рассмотрении.

В связи с этим вопрос возможной пересадки части растений остается открытым.

"Окончательное решение может быть принято только после завершения судебного разбирательства и вынесения соответствующего судебного акта. До этого проведение каких-либо работ на территории озера не представляется возможным", – пояснили в акимате области.

Стоит отметить, что самые активные работы проводятся рядом лишь с одним краем озера, где находится зона проточной воды и рыбалки, а не эпицентр естественного массового разрастания лотосов. Заросли лотосов находятся с противоположной стороны водоема.

Чтобы убедиться в этом лично, корреспондент Zakon.kz отправился к озеру в самый разгар цветения.

С первых минут становится понятно, почему в это время года сюда приезжают десятки людей. Почти вся водная гладь укрыта широкими зелеными листьями, над которыми возвышаются нежно-розовые бутоны.

Одни цветы только начинают раскрываться, другие уже тянутся к солнцу, превращая озеро в необычный природный уголок, совсем не похожий на привычные пейзажи Алматинской области. Другие растения уже отцветают и формируют коробочки с семенами для будущих популяций лотосов.

Несмотря на будний день, здесь то и дело останавливаются автомобили. Кто-то приезжает сделать фотографии, кто-то – просто полюбоваться цветением, которое длится всего несколько недель. Но специалисты напоминают: любоваться краснокнижными растениями можно только с берега. Заходить в воду, срывать цветы или пытаться подплыть к ним нельзя.

Именно поэтому во время очередного обследования особое внимание уделяется не только состоянию самих растений, но и тому, насколько бережно посетители относятся к этому месту.

Трудно поверить, что совсем недавно вокруг этого места звучало столько вопросов. Сегодня озеро живет своей привычной жизнью: над водой кружат стрекозы, слышно пение птиц, а ветер колышет широкие листья лотосов, от чего они меняют цвет на белесый.

И пока над водой вновь распускаются нежно-розовые цветы, у этого уникального уголка природы остается самое главное – будущее.