Золото пустынь: как в Кызылординской области собирают жантачный мед

В разгар лета в степях и пустынях юга Казахстана цветет верблюжья колючка, или жантак. Из нее пчеловоды получают редкий мед, который ценится за мягкий вкус, светлый цвет и необычный аромат. Называется он жантачный. Как получается мед из растения с острыми шипами, узнал Zakon.kz.

Для кызылординцев верблюжья колючка – символ степи. Она и корм для верблюдов, и медонос для пчел, и уже многие поколения используется в народной медицине. Именно благодаря жантаку в регионе получают один из самых необычных и ценных сортов меда – жантачный. Его увозят на экспорт, отправляют в другие регионы Казахстана и, конечно же, раскупают на месте.

"Несколько лет я занимаюсь производством меда. Есть свои ульи, и их я ставлю на участки в Сырдарьинском районе, где растет жантак. Он цветет с июня и до осени. Несмотря на колючий внешний вид, его розово-фиолетовые цветки выделяют нектар даже в таком засушливом климате, как наш. Мед из верблюжьей колючки светлый, ароматный, быстро кристаллизуется, становится как крем", – рассказала пасечница Эльмира Туретаева.

Мед из верблюжьей колючки пчеловод отправляет на экспорт. Его оценили в Японии, и каждый год предприниматели оттуда закупают у Эльмиры определенный объем.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

На рынках Кызылорды такой продукт обычно стоит дороже многих других сортов меда, поскольку его производство зависит от короткого периода цветения растения и погодных условий. Но на него всегда есть покупатели.

Еще один пчеловод живет в ауле Байгекум Шиелийского района. Алмас Абуов занимается пчеловодством шесть лет. У него 20 ульев, а годовой объем производства достигает 3,5 тонны меда.

"Мои пчелы собирают нектар с солодки, песчаной акации и жантака. Жантачный мед самый ценный, и сейчас самое время его сбора. Верблюжья колючка у нас растет повсюду, поэтому пчелы собирают много меда. Собранный нектар они многократно перерабатывают, перекладывая его из одной ячейки сот в другую. Одновременно активно вентилируют улей взмахами крыльев, испаряя лишнюю влагу. Через 8-10 дней нектар превращается в зрелый мед, после чего соты запечатываются воском", – отметил Алмас Абуов.

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Пчеловоды рассказывают, что мед из жантака получают так же, как и из любого другого медоноса. Особой технологии нет. Ценность в самом растении, именно благодаря ему этот продукт уникален и полезен. Пасечники отмечают, что урожай такого меда во многом зависит от погоды. Если зимой и весной выпадает много снега и дождей, а летом не бывает сильных суховеев, верблюжья колючка обильно цветет, обеспечивая пчел большим количеством нектара. В годы засухи колючка быстро отцветает, а значит, и урожай меда заметно сокращается.

"В этом году нет засухи, колючка хорошо цветет. Это растение – природный феномен Приаралья. Когда большинство других растений уже отцвели, жантак еще цветет. Его корни уходят на глубину до 15-20 метров, позволяя добывать влагу даже в самые засушливые периоды. Благодаря этому растение продолжает цвести в июле и августе, когда температура воздуха нередко превышает плюс 40 градусов. Цветы этого растения розово-лиловые, богатые сладким нектаром", – добавил Алмас Абуов.

В областном управлении сельского хозяйства рассказали, что верблюжья колючка – один из самых ценных медоносов Приаралья.

"Мед из нее не только вкусный, но и полезный для организма. Содержит биологически активные вещества и является источником быстрой энергии. Среди пчеловодов и любителей меда бытует мнение, что жантачный мед – это король среди медовой продукции", – пояснил руководитель управления Талгат Дуйсебаев.

В суровой природе Приаралья именно верблюжья колючка помогает пчелам пережить самый жаркий период лета и подарить человеку один из самых необычных сортов меда. Каждая баночка этого степного лакомства – результат кропотливой работы пчел и удивительной способности природы создавать жизнь даже там, где, казалось бы, царят только солнце, песок и колючие кустарники.