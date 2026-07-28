Пять мест, где можно полюбоваться закатом в Алматы, – фоторепортаж

Летние закаты – это то, чему однозначно стоит посвятить хотя бы один вечер. Корреспондент Zakon.kz объехал топовые места в Алматы, где можно провести время, наблюдая красоту заходящего солнца.

Живописных мест в Алматы много. Парки, скверы, набережные и фонтаны. В летние месяцы хочется больше гулять и не пропускать ни одной возможности насладиться теплым сезоном.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Но иногда днем в городе бывает жарко и выходить на улицу совсем не хочется. Зато к вечеру, когда солнце клонится к горизонту, самое время взять с собой воду или напитки, телефон или фотоаппарат и отправиться на одну из пяти локаций, где смотреть на красивый закат лучше всего.

Озеро Сайран

После реставрации прогулочная зона вокруг Сайрана стала новым местом притяжения алматинцев. Несмотря на большое количество отдыхающих, даже в самое пиковое время (после 18:00) там есть где присесть, и в целом не создается ощущения давящей толпы. Здесь неспешно прогуливаются женщины с колясками, играют уличные музыканты, дети строят песочные замки, а подростки общаются, лежа на шезлонгах.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Смотреть на закат можно с разных сторон. С понтонного моста открывается прекрасный вид на освещенное багровыми лучами озеро, а со стороны улицы Толе би лучше всего смотреть на горы, покрытые шапками розовых облаков.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Смотровая площадка около комплекса лыжных трамплинов

Добираться туда лучше на такси или автомобиле, можно и на автобусе, но тогда придется прогуляться. Ближайшая автобусная остановка находится на улице Жаксылыка Ушкемпирова и называется 2-й переулок. От нее нужно подниматься примерно 15-20 минут. Некоторые люди поднимаются со стороны улицы Каппарова, но эта тропинка на карте не обозначена.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Эта локация – идеальное комбо видов. Вид на город с высоты, панорама заката и вид на горы. Даже в выходные дни там не так много людей. Если обойти здание трамплинов справа, можно полюбоваться пейзажем в тишине и спокойствии. Постепенно, когда солнце уходит и Алматы зажигает свои огни, на смотровой площадке ощущается чарующая атмосфера ночного города.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Смотровая площадка за аэропортом

Место, которое знают и любят многие алматинцы. Раньше там был пустырь, но после того как люди стали часто приезжать и использовать его для отдыха и красивых фото, его облагородили. Теперь здесь вместо бурьяна лавочки, клумбы, брусчатка и паркинг. Парковка, правда, небольшая и не всегда вмещает всех желающих.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Адрес локации: пересечение улиц Ныгмет и Приозерная. С точки наблюдения видно, как взлетают самолеты. Так что перед посещением вы можете заранее свериться с расписанием вылетов на сайте аэропорта. На закате вид становится самым красочным. Приезжайте сюда компанией и посоревнуйтесь, кто успеет сделать лучшее фото, пока самолет не скрылся из виду.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Мост над проспектом Аль-Фараби

Этот view point также был любим горожанами задолго до того, как там поставили скамейки и подвели лесенки. Ежедневно на площадку с видом на оживленную дорогу и деловой центр города стекаются любители красивых кадров. На закате фотографии, сделанные там, обретают особую магию.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Добраться до смотровой оказалось проще простого. На пересечении Луганского и Аль-Фараби начинается подъем по оборудованным лестницам, которые есть с обеих сторон проспекта. Их сразу можно увидеть. Если вы не гонитесь за фотографиями, можно просто приехать, посидеть и понаблюдать за спешащими машинами, рекой текущими по проспекту, и постепенно сгущающимися сумерками.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Парк Фонда Первого президента и Новая площадь

Все пространство от улицы Сатпаева до улицы Ганди – сплошная эстетика и услада для глаз. Новый парк и отреставрированная площадь выглядят очень ухоженными и комфортными для прогулок. Здесь есть и фонтаны, и аллея с национальной музыкой, и живописный пруд. Места для отдыха на территории разнообразные: есть где побегать детям и где посидеть взрослым, наслаждаясь видом.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Закат озаряет небо всеми оттенками розового и оранжевого. Лучи отражаются в стеклах высотных зданий и глади пруда. Невозможно не достать телефон и не сделать парочку невероятных кадров. А сразу после заката на сосновой аллее зажигаются фонари. Это выглядит волшебно – напоминает сказочный лес.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова