Ситуация с паводками, новые факты на суде по Бишимбаеву, 14 млрд украли бухгалтеры: главное за день

Казахстанцы продолжают противостоять паводкам, география которых постоянно расширяется, продолжается слушание по делу Бишимбаева, вскрыты преступные схемы в сфере образования. Об этих и других важных событиях в обзоре новостей Zakon.kz за 10 апреля 2024 года.

Официальные новости

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом



Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны. Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран.



Во время беседы президенты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.

Начальника ДЧС сменили в Мангистауской области

Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначен полковник Мурат Муханов.

Последняя занимаемая должность – временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Аппарат Высшего Судебного Совета планируют увеличить вдвое в Казахстане



Высший Судебный Совет подготовил проект соответствующих поправок в ряд указов президента, согласно которому аппарат Высшего Судебного Совета РК (ВСС) планируют увеличить с 25 до 50 сотрудников.

В обосновании к проекту сказано, что данная поправка вносится в реализацию поручений президента и премьер-министра РК об увеличении штатной численности Аппарата ВСС и повышения статуса его руководителей и сотрудников.



Разработчики утверждают, что последнее увеличение штатной численности Аппарата с 13 до 25 единиц было в 2019 году после передачи от Верховного суда в ведение Совета функций Судебного жюри и комиссии по кадровому резерву судей.



Однако с тех пор у ВСС добавилось значительное количество новых функций.

Новости из регионов

Казахстанцы продолжают бороться со стихией – нахлынувшими паводками



Так, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона с предупреждением, что в сторону Петропавловска движется огромный поток воды. По его словам, принимаются все необходимые противопаводковые меры. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов.

"А сейчас большая вода идет по реке Есиль. На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", – сообщил аким СКО.

По его словам, все эти дни шла работа над строительством и укреплением дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции первого подъема для бесперебойной подачи питьевой воды.

"Приняты беспрецедентные меры по защите наших населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно", – сказал глава региона.

Жители Атырау объединяются в борьбе со стихией

Создан областной оперативный штаб. Определены 103 участка по берегу Жайыка, через которые может прорваться вода. Их общая протяженность составляет 21,2 км, все они находятся в разных местах. На этих участках возводится дамба, где сейчас работает 120 единиц техники и порядка 1100 человек. Очень много людей вышли помогать по собственному желанию.

Также почти круглые сутки идут работы и в окрестностях города Атырау в селе Еркинкала.

Здесь из 21,2 км возводятся плотины протяженностью 8,2 км. На этом участке задействовано более 20 единиц техники, около 500 волонтеров. Жители села также принимают активное участие.

В настоящее время по всему городу активно идут берегоукрепительные работы, поскольку пик паводка ожидается в середине месяца.

Из Актау в Атырау прибудут 300 военнослужащих для борьбы с паводками



Военные примут участие в строительстве берегоукрепительных сооружений в Атырау, Махамбетском районе и Кульсары.

"Таким образом, на сегодня в Кульсары с паводками борются в общей сложности 563 военнослужащих, включая личный состав войсковой части 25744 Западного регионального командования и бригады морской пехоты. В Махамбетском районе работают 62 бойца, в селе Карабау – 50", – говорится в сообщении акимата Атырауской области.

По данным МЧС, на утром 10 апреля 2024 года подтопленными остаются 3444 частных жилых дома, 336 дворовых территорий в пяти областях – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской.

Также на контроле 105 размывов на автодорогах и 69 населенных пунктов без транспортного сообщения. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды. Из 2750 жилых домов и 1816 дворовых территорий отведена вода.

С начала паводкового периода спасены 96 472 человека, из них 31 640 детей. Привлеченными воздушными судами спасены 2823 человек, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7605 человек, из них 3474 ребенка. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных.

В пострадавшие регионы доставлено 167 935 кг гуманитарной помощи. В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2655 единиц техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов.



Закрыли трассы из-за паводков



В четырех областях Казахстана восемь участков республиканских трасс затопило талыми водами. Также действует ограничение движения в шести регионах страны.

"В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская)", – сказано в сообщении "КазАвтоЖол".

Также говорится, что ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 626 км.

На тот момент на республиканских дорогах было задействовано 365 единиц техники и 701 человек.

Пострадавшим от наводнения казахстанцам не будут начислять штрафы и пени за просрочку кредитов

Соответствующие поправки в некоторые приказы и правила подготовило Министерство труда и социальной защиты.

В частности, в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе внесены дополнения:

Заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года распределяются на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора.



По кредитам пострадавших заемщиков не начисляются штрафы и пеня за просрочку платежей, возникших в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

О других поправках можно посмотреть здесь.

Прошло восьмое судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева.



В начале процесса судья Айжан Кульбаева сообщила, что решено вывести из зала представителей СМИ за неуважение к суду. Как оказалось, СМИ на предыдущем процессе сняли на видео лица присяжных заседателей, что изначально было запрещено. Кадры в итоге распространили по соцсетям.

После чего Верховный суд сделал заявление по делу Бишимбаева, согласно которому во время процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото- и видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.

"Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд. Согласно действующему законодательству воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность. При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов", – сообщили в суде.

В связи с этим Верховный суд инициировал процедуру привлечения виновных к административной ответственности.

Затем суд приступил к заслушиванию новых свидетелей, в частности, ассистента Салтанат Нукеновой Анар Тасовой и дальнейшему изучению материалов дела. Анар Тасова показала, что Бишимбаев запрещал Салтанат работать, что она жаловалась на его поведение и рассказала об избиениях. Ее показания вывели подсудимого из равновесия и он вступил с ней в перепалку.

Происшествия

Казахстанец погиб в Южной Корее

Крупнейшее информационное издание Yonhap сообщило о гибели 30-летнего казахстанца в Южной Корее. В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана подтвердили эту информацию.

В публикации сказано, что казахстанец скончался на очистных сооружениях стекольного производства в Чонгыпе во время работы с перфоратором. Отмечено, что он упал в обморок, был госпитализирован с остановкой сердца, но спасти мужчину не удалось.

Теперь полиция, а также Министерство занятости и труда расследуют точную причину несчастного случая.

Это известие подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Хищения на 14 млрд тенге в сфере образования выявил Антикор

Так, вскрыты устойчивые преступные схемы с 2023 года по первый квартал текущего года, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда.

Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов. Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищения закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.

При такой схеме хищения они перечисляли зарплаты сверх установленной нормы, начисляли посторонним аффилированным лицам на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц, дублировали переводы денежных средств, начисляли зарплаты "мертвым душам".

Агентством зарегистрировано 206 таких уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 млрд тенге. В целом, наиболее крупные суммы хищения выявлены в Туркестанской, Жетысуской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы. Факты хищения продолжают выявляться.

К примеру, буквально недавно антикоррупционной службе в Жетысуской области пресечена незаконная деятельность главы бюджетного отдела образования Сарканского района. Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 1 млрд тенге путем незаконного перечисления сверхустановленных зарплат на счета бухгалтеров этого отдела.

КНБ выявил в Cola более 90 литров метамфетамина

Согласно информации КНБ, в результате проведенной операции в Шымкенте при получении наркотиков задержали иностранца, подозреваемого в организации данного канала.

"В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%", – сообщили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Мир

В Кузбассе потоком воды сорвало понтонный мост вместе с людьми

В российском городе Кузбасс ледоход снес понтонный мост в момент, когда по нему шли люди. К счастью, никто не пострадал.

На кадрах, снятых очевидцами, жители поселка Майзас переходят реку по понтонному мосту в момент, когда его срывает и уносит вниз по течению. Людей доставили на берег и оказали необходимую помощь.

Спорт

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева попали в заявку на турнир WTA-1000 в Риме

Опубликован заявочный лист на турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдет с 8 по 19 мая. На этом грунтовом "тысячнике" чемпионский титул предстоит защищать первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной. Также в соревнованиях примет участие Юлия Путинцева.

На грунтовых кортах Вечного города выступят все теннисистки из топ-10. В финале прошлого розыгрыша "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина выиграла у Ангелины Калининой (6:4, 1:0). Тогда украинка отказалась от продолжения борьбы во втором сете из-за травмы ноги.



Защищенным рейтингом в Риме воспользуются Паула Бадоса, Наоми Осака, Аманда Анисимова и Анжелика Кербер.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в прошлом сезоне дошла до второго круга "Мастерса" в Риме, где проиграла американке Кори Гауфф (0:6, 1:6).

