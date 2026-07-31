Когда градус растет: что спасет автомобиль от перегрева в летнюю жару

Летняя жара беспощадна не только к водителям, но и к автомобилям. Достаточно грязного радиатора, долгой пробки или затяжного подъема, чтобы двигатель оказался на грани перегрева. Как избежать дорогого ремонта и что делать, если мотор все же "закипел", – в материале Zakon.kz.

Пробег имеет значение

Лето становится испытанием не только для людей, но и для автомобилей. Пока водитель спасается от жары с помощью кондиционера, двигатель вынужден работать в непростых условиях: раскаленный асфальт, горячий воздух, пробки, а иногда еще и затяжные подъемы в горы, полный салон пассажиров и багажник с вещами. Все это серьезно увеличивает нагрузку.

Материал по теме Конец эпохи? Что происходит с рынком подержанных автомобилей в Казахстане

Особенно тяжело жару переносят автомобили с большим пробегом. Если машине уже не первый десяток лет, летом стоит уделить особое внимание системе охлаждения. Начать лучше с проверки антифриза. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства, хуже отводит тепло, и риск перегрева двигателя заметно возрастает.

"Не менее важно, чтобы исправно работали термостат, водяной насос и бензонасос. Любая неисправность этих узлов может привести к тому, что двигатель начнет перегреваться именно тогда, когда нагрузка станет максимальной", – рассказал автоэксперт Алексей Алексеев.

Не стоит забывать и о качестве топлива. Плохой бензин способен ухудшить работу двигателя, а в жару любая дополнительная нагрузка становится особенно ощутимой.

Фото: pexels

Впрочем, возраст автомобиля – не единственная причина для беспокойства. Даже современные машины могут перегреться, если загрязнен радиатор охлаждения. За весну и начало лета между его сотами скапливаются пух, насекомые, пыль и мелкий мусор. Снаружи радиатор может выглядеть вполне чистым, но воздух проходит через него уже не так эффективно. Особенно быстро проблема проявляется на затяжных подъемах.

"Если автомобиль загружен пассажирами и вещами и поднимается по горному склону, то двигатель работает практически на пределе своих возможностей. В такие моменты не стоит устраивать машине экзамен на выносливость: резкие ускорения и высокие обороты лучше оставить до более прохладной погоды", – отметил автоэксперт.

Кроме этого, в таких случаях специалисты советуют временно отключить кондиционер. Да, несколько минут без прохлады в салоне вряд ли кого-то обрадуют, зато двигателю станет заметно легче.

Простые привычки, которые помогут избежать перегрева

Большинство проблем можно предотвратить, если регулярно уделять автомобилю несколько минут внимания.

Прежде всего следите за уровнем моторного масла. Причем лучше делать это не по сигнальной лампе на панели приборов, а обычным щупом. Оптимальный уровень – примерно между отметками "минимум" и "максимум". Недостаток масла ухудшает смазку деталей, из-за чего двигатель начинает сильнее нагреваться.

"Не менее важно контролировать уровень охлаждающей жидкости. В сильную жару небольшое испарение допустимо, особенно при медленной езде. Но если вместо привычного яркого антифриза в расширительном бачке появилась мутная жидкость коричневого цвета, это может указывать на то, что двигатель уже пережил серьезный перегрев", – добавил он.

После зимы полезно очистить и нижнюю часть двигателя. Поддон картера нередко покрывается слоем грязи, который ухудшает теплоотдачу и мешает естественному охлаждению.

Фото: pexels

О том, что двигатель перегревается, автомобиль обычно предупреждает заранее. Поводом насторожиться должны стать сразу несколько признаков:

стрелка температуры приблизилась к красной зоне или превысила 110 градусов; из-под капота появился пар или запах антифриза; двигатель заметно потерял тягу; появились металлические стуки или детонация.

Игнорировать такие симптомы нельзя. Чем дольше мотор работает с повышенной температурой, тем выше вероятность серьезной поломки.



Если двигатель все-таки перегрелся

Многие водители в такой ситуации сразу глушат двигатель. Однако торопиться не всегда стоит. Сначала включите отопитель салона на максимальную температуру. Звучит как плохая шутка в сорокаградусную жару, но печка действительно помогает отвести часть тепла от двигателя. Через одну-две минуты остановитесь в безопасном месте, откройте капот и только после этого заглушите мотор.

Фото: pixabay

И самое важное правило – никогда не открывайте сразу крышку радиатора или расширительного бачка. Горячий антифриз находится под высоким давлением, поэтому такая попытка может закончиться серьезными ожогами. Сначала двигатель должен полностью остыть. Обычно на это требуется около получаса.

Чего делать нельзя

Есть несколько ошибок, которые способны лишь усугубить ситуацию. Стоит помнить, что нельзя поливать раскаленный двигатель холодной водой. Из-за резкого перепада температур детали могут деформироваться. Так же нельзя доливать холодную жидкость в перегретую систему охлаждения. И, наконец, не продолжайте движение в надежде, что проблема исчезнет сама собой. Иногда нескольких минут езды с перегретым двигателем достаточно, чтобы вместо обычного обслуживания пришлось готовиться к капитальному ремонту.

Материал по теме Как подготовить автомобиль к дальней поездке и не остаться посреди трассы

Стоит помнить, что если человеку достаточно бутылки холодной воды, то машине нужны совсем другие "прохладительные напитки" – свежий антифриз, чистый радиатор, нормальный уровень масла и немного внимания со стороны владельца. Эти простые привычки помогут избежать ситуации, когда долгожданная поездка закончится не отдыхом, а ожиданием эвакуатора с открытым капотом на обочине.