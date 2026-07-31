От Акорды до Тадж-Махала: архитектурные шедевры в миниатюрах пенсионера из Павлодара
Павел Готман всю жизнь живет в Павлодаре. Он по образованию инженер-строитель. Работал в промышленной строительной организации. Прошел путь от мастера до начальника строительного управления. Выйдя на заслуженный отдых, любимое дело не бросил, но подошел к нему творчески.
"Я всю жизнь работал на промышленной стройке. Хотел отойти от бетонных коробок, которые строили мы, к более красивым формам. Первый макет – была попытка изобразить павлодарскую мечеть, она старая, совсем не сложная в работе. Потом решил творчески показать дом богатого человека в стиле русского ампира. Мне было интересно, получится ли у меня, все-таки я строитель-практик, а не архитектор. Собственно, так и начиналось мое хобби".Павел Готман
Мастер шел от простого к сложному, с каждой работой росли масштабы. В результате за 15 лет он изготовил больше 50 миниатюр. В их числе не только лучшие достопримечательности страны, но и всего мира, включая объекты "Семь чудес света" и список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Делал фантазийные работы, но все-таки пришел к макетам реальных сооружений. Например, изготовил жемчужину европейской архитектуры – Берлинский кафедральный собор, католический храм Нотр-Дам-де-Пари – знаменитый Собор Парижской Богоматери, известный мавзолей-мечеть Тадж-Махал, колокольню Ивана Великого в Кремле и Исаакиевский собор с японской пагодой. Среди казахстанской эстетики макет главной резиденции президента РК – Акорды".Павел Готман
Прежде чем приступить к созданию макета, он изучает историю архитектурной достопримечательности. Рассматривает фото, которые всегда доступны в Сети. Однако в интернете не всегда имеется детальная информация о параметрах, поэтому приходится буквально измерять на глаз.
Создание миниатюр – кропотливый труд, требующий усидчивости и терпения. Однако процесс увлекательный, признается собеседник.
"Сперва рождается идея в голове. Затем идешь в интернет, чтобы рассмотреть, как выглядит. Иногда невозможно найти или очень сложно получить какие-то чертежи. Поэтому за основу берется фото, оттуда вымеряешь формы, размеры, соотношения. Конечно, точную копию и мельчайшие детали не передать. Мне ни материал, ни масштаб не дадут это сделать. Но сам внешний вид, идею здания, пропорции, безусловно, стараюсь максимально точно сохранять".Павел Готман
Мастер использует тонкий пенопласт или потолочную плиту и обычные полимерные клеи. А для покраски – акриловые эмали. На сложную работу в среднем требуется три месяца.
"К сложным работам могу отнести собор Святого Павла, Акорду, Берлинский кафедральный собор, Кёльнский собор. На них шло от 3,5 до 4,5 месяца. Притом, что я периодически ими занимался. С каждой миниатюрой доказываю себе, что совершенствуюсь. А после завершения долго не любуюсь, иду дальше к другим объектам. Этим и прекрасно быть вольным художником".Павел Готман
Автор делится, что раньше общество больше восхищалось таким творчеством, а сегодня его сложно чем-то удивить. Но людям очень приятно получать в подарок такую красоту.
"Никогда не было в мысли продавать эти макеты, не для этого я их делаю. Обычно дарю разным сообществам. Небольшую часть храню у себя. Реакция у людей самая разнообразная. Помню, много лет назад, когда я нес по улице первые свои макеты, меня останавливали дети и разглядывали с любопытством. Сегодня уже такого нет. Видимо, интернет уже нас разбаловал. Недавно я нес их на выставку в Немецкий дом и заметил, что уже никто на них не реагирует, как будто мешок картошки несешь. Но, когда люди узнают, что это ручной труд, тогда наблюдаю очень большой интерес к ним, говорят, что это необычно".Павел Готман
Планов у пенсионера много. В настоящее время он делает макет большой деревянной церкви Кижи на севере России. Признается, что несколько раз замахивался на этот проект.
"Этот объект постарел, хоть его и отреставрировали. Нравится тем, что он деревянный. Потом заглянул в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так он на втором месте стоит среди сокровищ России перед Московским Кремлем после центра Санкт-Петербурга. Думаю, ну, если ЮНЕСКО увидела ценность, значит, попробую сделать что-то интересное".Павел Готман
Также Павел Готман продолжает создавать облик уникальных зданий родного Павлодара. По его словам, некоторые из них позабыли даже горожане, потому что многие сооружения снесли, а часть остается в зоне риска. Поэтому его работы – лучший способ сохранить память.