От Акорды до Тадж-Махала: архитектурные шедевры в миниатюрах пенсионера из Павлодара

72-летний житель Павлодара из пенопласта мастерит самые уникальные сооружения мира. За 15 лет он создал более 50 миниатюр. Zakon.kz предлагает взглянуть на необычные работы.

Павел Готман всю жизнь живет в Павлодаре. Он по образованию инженер-строитель. Работал в промышленной строительной организации. Прошел путь от мастера до начальника строительного управления. Выйдя на заслуженный отдых, любимое дело не бросил, но подошел к нему творчески.

"Я всю жизнь работал на промышленной стройке. Хотел отойти от бетонных коробок, которые строили мы, к более красивым формам. Первый макет – была попытка изобразить павлодарскую мечеть, она старая, совсем не сложная в работе. Потом решил творчески показать дом богатого человека в стиле русского ампира. Мне было интересно, получится ли у меня, все-таки я строитель-практик, а не архитектор. Собственно, так и начиналось мое хобби". Павел Готман

Мастер шел от простого к сложному, с каждой работой росли масштабы. В результате за 15 лет он изготовил больше 50 миниатюр. В их числе не только лучшие достопримечательности страны, но и всего мира, включая объекты "Семь чудес света" и список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Делал фантазийные работы, но все-таки пришел к макетам реальных сооружений. Например, изготовил жемчужину европейской архитектуры – Берлинский кафедральный собор, католический храм Нотр-Дам-де-Пари – знаменитый Собор Парижской Богоматери, известный мавзолей-мечеть Тадж-Махал, колокольню Ивана Великого в Кремле и Исаакиевский собор с японской пагодой. Среди казахстанской эстетики макет главной резиденции президента РК – Акорды". Павел Готман

Фото: из личного архива Павла Готмана

Фото: из личного архива Павла Готмана

Прежде чем приступить к созданию макета, он изучает историю архитектурной достопримечательности. Рассматривает фото, которые всегда доступны в Сети. Однако в интернете не всегда имеется детальная информация о параметрах, поэтому приходится буквально измерять на глаз.

Фото: из личного архива Павла Готмана

Фото: из личного архива Павла Готмана

Создание миниатюр – кропотливый труд, требующий усидчивости и терпения. Однако процесс увлекательный, признается собеседник.

"Сперва рождается идея в голове. Затем идешь в интернет, чтобы рассмотреть, как выглядит. Иногда невозможно найти или очень сложно получить какие-то чертежи. Поэтому за основу берется фото, оттуда вымеряешь формы, размеры, соотношения. Конечно, точную копию и мельчайшие детали не передать. Мне ни материал, ни масштаб не дадут это сделать. Но сам внешний вид, идею здания, пропорции, безусловно, стараюсь максимально точно сохранять". Павел Готман

Фото: из личного архива Павла Готмана

Фото: из личного архива Павла Готмана

Мастер использует тонкий пенопласт или потолочную плиту и обычные полимерные клеи. А для покраски – акриловые эмали. На сложную работу в среднем требуется три месяца.

"К сложным работам могу отнести собор Святого Павла, Акорду, Берлинский кафедральный собор, Кёльнский собор. На них шло от 3,5 до 4,5 месяца. Притом, что я периодически ими занимался. С каждой миниатюрой доказываю себе, что совершенствуюсь. А после завершения долго не любуюсь, иду дальше к другим объектам. Этим и прекрасно быть вольным художником". Павел Готман

Фото: из личного архива Павла Готмана

Фото: из личного архива Павла Готмана

Автор делится, что раньше общество больше восхищалось таким творчеством, а сегодня его сложно чем-то удивить. Но людям очень приятно получать в подарок такую красоту.

"Никогда не было в мысли продавать эти макеты, не для этого я их делаю. Обычно дарю разным сообществам. Небольшую часть храню у себя. Реакция у людей самая разнообразная. Помню, много лет назад, когда я нес по улице первые свои макеты, меня останавливали дети и разглядывали с любопытством. Сегодня уже такого нет. Видимо, интернет уже нас разбаловал. Недавно я нес их на выставку в Немецкий дом и заметил, что уже никто на них не реагирует, как будто мешок картошки несешь. Но, когда люди узнают, что это ручной труд, тогда наблюдаю очень большой интерес к ним, говорят, что это необычно". Павел Готман

Фото: из личного архива Павла Готмана

Фото: из личного архива Павла Готмана

Планов у пенсионера много. В настоящее время он делает макет большой деревянной церкви Кижи на севере России. Признается, что несколько раз замахивался на этот проект.

"Этот объект постарел, хоть его и отреставрировали. Нравится тем, что он деревянный. Потом заглянул в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так он на втором месте стоит среди сокровищ России перед Московским Кремлем после центра Санкт-Петербурга. Думаю, ну, если ЮНЕСКО увидела ценность, значит, попробую сделать что-то интересное". Павел Готман

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Также Павел Готман продолжает создавать облик уникальных зданий родного Павлодара. По его словам, некоторые из них позабыли даже горожане, потому что многие сооружения снесли, а часть остается в зоне риска. Поэтому его работы – лучший способ сохранить память.