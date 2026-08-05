Большая стирка – крупный штраф: почему мойка и вытряхивание ковров во дворах запрещены

Лето – лучшая пора, чтобы навести порядок в квартире. Например, почистить ковры. Но можно ли по старинке это делать во дворах или у русел рек? Zakon.kz с таким вопросом обратился к юристу.

Грязная вода стекает в реку

Ковры не только придают дому уют и стиль патио, но и легко впитывают грязь, пятна, пыль и даже неприятные запахи. Еще больше они страдают, если есть дети и животные.

До недавних пор казахстанцы массово устраивали большую стирку прямо во дворах и возле водоемов. Такие случаи встречаются по сей день. Например, в соцсетях появилось видео, как мужчина моет ковры, предположительно, на берегу реки Большая Алматинка. Прохожий запечатлел момент и поинтересовался, можно ли сейчас так делать?

"На кадрах видно, как мужчина стирает ковер у воды, после чего грязная вода стекает обратно в реку. Автор обращения просит компетентные органы проверить данный факт и дать ему правовую оценку в случае подтверждения нарушения природоохранного законодательства", – пишет один из пабликов.

Подушки качаются на качелях, а дети ждут

Алматинка Айсауле Камбарова вспоминает, что раньше многие при солнцепеке выкладывали подушки и матрасы на балконах, перекладинах и оградках. Ковры тоже обязательно "калили" и выхлопывали.

"Да, в этом есть плюс для хозяина: экономит на клининге и чистота полезна для здоровья. Но и минусов больше, потому что это превратилось в ритуал. То, что развешивают на турниках и детских качелях, висит как минимум до вечера. А все это время ребятня кругами ходит вокруг недоступных развлечений: на каруселях катаются подушки, в беседках чинно отдыхают матрасы, на турниках подтягиваются дорожки. И попробуй сдвинуть – отсюда и ругань. Самое неприятное, когда жильцы выбивают изделия: пыль, грохот. Я считаю, что нужно уважать общее пространство, эстетический облик придомовой территории и соседей". Айсауле Камбарова

Лучше оплатить клининг, чем штраф

Но теперь оказалось, что самостоятельно выбивать и стирать ковры не только не модно, но и незаконно. За такую "чистоплотность" можно заплатить внушительный штраф. Под санкции попадают действия, нарушающие санитарные нормы:

загрязнение территории грязной водой и моющими средствами;

повреждение газонов и зеленых насаждений;

шум, неприятный запах и брызги;

дискомфорт для соседей: мусор, мокрые дорожки, скользкие поверхности.

Юрист Сергей Уткин разъяснил:

В соответствии с пп. 60 и 127 Правил благоустройства территории Алматы не допускается слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории. Это относится и к воде от мойки ковров. За нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 505 КоАП для физических лиц в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге) .

. П. 1 ст. 76 Водного кодекса определяет, что загрязнением поверхностных водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

Подп. 19 ст. 1 Водного кодекса дается определение сточным водам, к которым в том числе относятся воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека, воды, использованные на бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси загрязняющих веществ, изменившие их первоначальный состав или физические свойства.

За загрязнение мест общего пользования, к которым относятся набережная и сама река, предусмотрена ответственность по ст. 434-2 КоАП в виде штрафа в размере 10 МРП (43 250 тенге) либо привлечение к общественным работам на 40 часов.

Нарушения могут быть выявлены как в ходе проверок, так и по жалобам соседей. Контроль за соблюдением правил осуществляют:

участковые инспекторы и местная полиция;

санитарно-эпидемиологическая служба;

представители акиматов и комиссии по благоустройству.

Чтобы избежать наказания и конфликтов с соседями, рекомендуется использовать услуги клининговых компаний или специальные площадки для чистки.

Ковер, как совесть, должен быть чистым

А сотрудница клининга Мария Журавлева дала советы, как обеспечить более долгую чистоту ковров.

"Важно не ходить по ковру в уличной обуви. Грязь, занесенная с улицы, быстро портит ворс и делает покрытие тусклым, поэтому после того, как дети поиграли в песочнице, лучше поменяйте им одежду. Даже если пятен не видно, пыль со временем уплотняется и въедается в структуру ткани. Поэтому важно регулярно пылесосить ковер и убирать мусор под ним. А если в доме есть питомцы, почаще вычесывайте им шерсть". Мария Журавлева

Журавлева предлагает отказаться от веника. Лучшим помощником она считает пылесос, учитывая, что современные технологии предлагают самые разные виды уборок. А также женщина рекомендует в месяц два раза проходить по ковру мягкой щеткой или губкой. Для этого можно совмещать моющие средства для деликатных тканей.

"Влажная уборка подходит для ковров с коротким ворсом, а длинноворсовые изделия лучше очищать сухим способом, иначе они долго сохнут и могут заплесневеть. Длинноворсовые ковры нужно пропылесосить перед чисткой, их не надо обильно мочить. После этого нужно хорошо просушить, открыв окна. Я люблю мыть ковер в холодное время года, когда работает отопление, но стоит помнить, что при высокой влажности ковер сохнет медленно и может приобрести неприятный запах". Мария Журавлева

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По ее словам, иногда можно обойтись без покупки дорогих специальных шампуней и порошков. Эффективные средства всегда под рукой. Например, сода помогает удалить стойкие загрязнения и неприятные запахи. Для этого ее нужно равномерно распределить по ковру, втереть щеткой и оставить на час, затем тщательно пропылесосить. Можно также развести стакан соды в ведре воды и нанести раствор пульверизатором.

Хозяйственное мыло или моющее средство для посуды подходит для удаления свежих пятен. Нанесите раствор на пятно, потрите и оставьте на 10-15 минут, затем смойте и высушите.

Уксус тоже легко справляется с пятнами и запахами, но обязательно соблюдайте правила безопасности и работайте в перчатках. Разведите ложку уксуса в литре воды, обработайте участок замшей и пропылесосьте после высыхания.

Сложные случаи лучше доверить профессионалам, говорит Мария Журавлева. А главное – удастся избежать конфликта с соседями и встречи с участковым инспектором.