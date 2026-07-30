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Последний месяц лета: что нужно успеть сделать в августе

Август, лето, советы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:44 Фото: pixabay
В июне казалось, что все успеется: и шашлыки на природе, и отдых у воды, и встречи со старыми друзьями. Но вот мы уже почти "пропели" лето красное, а август "катит в глаза". Впрочем, это еще не повод для расстройства. Zakon.kz расскажет, как провести последний жаркий месяц с умом.

Навстречу морю и ветру?

Остается только порадоваться за сограждан, успевших ухватить лето за хвост на лазурных заграничных пляжах. А если вояж пока только снится в самых смелых и добрых снах? Что же, это не повод для уныния, ведь и давно знакомый родной город способен порадовать пусть не столь пышным, но все же великолепием в виде как минимум бассейнов, аквапарков и СПА-зон.

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Фото: pixabay

Запасаемся витаминами

Изобилие овощей, фруктов и ягод этому как раз способствует. Вдобавок можно варить компоты, делать морсы, коктейли и сохранить "кусочек лета" на зиму, если тяготеете к домашним заготовкам.

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@nurikamal_maratky Хваче🇰🇷 Ингредиенты: * 5 ваших любимых ягод или фруктов * Клубничное молоко * Лёд * По желанию — мармеладки или желе Сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте! 🍓❤️ #хваче #화채 #рецепт #рецепты ♬ Sparkling Step – Chilwave

Проверяем готовность к холодам

Не зря же говорят: "Готовь сани летом". Если вы давно планировали обновить пуховик или пару ботинок на меху, сейчас самое время. Такие вещи, как правило, тоскливо залеживаются на складах с периода постновогодних распродаж и могут порадовать желающих утеплиться заранее скидками аж до 90%.

И про новогодние игрушки, свечи да хлопушки не забываем. Сейчас не надо, но потом купите дороже.

К слову, ранее мы делились списком товаров, которые выгоднее покупать именно в сезон отпусков и каникул. Ознакомиться с ним можно здесь.

Закупаемся к школе

Из той же серии. В конце августа 1 сентября "усядется" на нос и поднимет ценники канцелярии до небес. Однако еще не поздно "запрыгнуть в последний вагон" и затовариться заранее – по крайней мере тетрадками, ручками, карандашами, красками и прочими радостями среднестатистического школьника.

Бонусом для самих учащихся – хотя бы перечитайте старые конспекты и сверьтесь со списком литературы. Время до заветного звонка лучше потратить с пользой.

Лето, игры, развлечения, отдых, советы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:44

Фото: pixabay

Наводим порядок в доме

Весь год мы решаем важные рабочие вопросы, а вот до бытовой рутины порой попросту не доходят руки. В лабиринте коробок в кладовке затеряется и сам Минотавр? Шкаф полнится опрятными, но в последний раз надетыми в 8-м классе вещами? Квартира смотрит на улицу пыльными "глазами" окон? Пора браться за генеральную уборку.

Лето, игры, развлечения, отдых, советы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:44

Фото: pixabay

Вспоминаем о самом главном

Визит к врачу, как правило, переносится ничуть не менее остервенело, чем генеральная уборка, – до той поры, пока не "прижмет". Отпуск, каникулы – идеальный момент для визита к профильному специалисту, который уже успел позабыть, как вы выглядите. А можно и вовсе расщедриться на чек-ап или прохождение скринингов.

Тем не менее лето – чудесное время, когда мы меняем плотные ботинки на легкие босоножки – еще не отыграло свой последний аккорд. Еще не закончились романтичные прогулки по теплым вечерним улицам и вылазки на природу в веселой шумной компании. Вместе с тем летняя обувь умеет отлично "притворяться". В магазине она кажется удобной, на фотографиях – идеальной, а спустя пару часов прогулки превращает каждый шаг в испытание. Как выбрать пару, которая будет не только красивой, но и действительно комфортной, мы разбирались ранее.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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