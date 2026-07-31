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В жару перегревается телефон: как не допустить неприятных последствий

В жару перегревается телефон: как не допустить неприятных последствий, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:04 Фото: magnific
Летняя жара является испытанием не только для людей, но и для электроники. Смартфоны, планшеты и другие гаджеты чувствительны к высокой температуре. Специалисты предупреждают: перегрев может привести к снижению производительности и даже к дорогостоящему ремонту, сообщает Zakon.kz.

Большинство современных смартфонов рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от 0 до +35°C. Если устройство долго находится под прямыми солнечными лучами или используется в жару, происходит перегрев процессора и аккумулятора.

"Многие пользователи ошибочно считают, что телефон должен оставаться холодным при любых условиях. На самом деле умеренный нагрев во время зарядки, игр или съемки видео – нормальное явление. Опасность возникает, когда к высокой нагрузке добавляется жара окружающей среды. Литий-ионные аккумуляторы больше всего не любят именно перегрев", – отметил IT-специалист Роберт Кыдырали.

Чем опасен перегрев

Когда температура смартфона становится слишком высокой, встроенная система защиты старается предотвратить повреждение внутренних компонентов. Пользователь может заметить, что устройство начинает работать медленнее, экран становится менее ярким, некоторые приложения закрываются автоматически, а иногда гаджет самостоятельно отключается. Все это продумано для безопасности людей, говорят эксперты.

Если перегрев продолжается, последствия могут быть более серьезными:

  • ускоренная деградация аккумулятора;
  • резкое сокращение времени автономной работы;
  • моментальное снижение производительности процессора;
  • длительные зависания и самопроизвольные перезагрузки;
  • повреждение дисплея и других электронных составляющих;
  • в редких случаях – вздутие аккумулятора, еще реже бывают взрывы.

Особенно чувствительны к высокой температуре литий-ионные аккумуляторы, которые используются практически во всех современных смартфонах. Чем чаще батарея подвергается перегреву, тем быстрее снижается ее емкость. В результате телефон разряжается заметно быстрее, даже после полной зарядки.

Почему телефон нагревается

Повышение температуры не всегда говорит о его неисправности. Смартфон может нагреваться во время:

  • длительной съемки видео в высоком разрешении;
  • игр с высокой графической нагрузкой;
  • использования навигации;
  • зарядки, особенно быстрой;
  • работы нескольких ресурсоемких приложений одновременно;
  • видеозвонков.

В жаркую погоду даже обычные задачи могут привести к перегреву, если устройство находится под палящим солнцем или в плохо проветриваемом месте.

В жару перегревается телефон: как не допустить неприятных последствий, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:04

Фото: pexels

Самые распространенные ошибки пользователей

Одна из наиболее частых ошибок – оставить смартфон в автомобиле. Даже если на улице около +30°C, температура в салоне машины, стоящей на солнце, может превысить +50°C. Такие условия для электроники крайне опасны.

Другая распространенная ситуация – использование телефона на пляже или у бассейна под прямыми лучами солнца. Корпус быстро нагревается, а высокая яркость экрана и работа камеры дополнительно усиливают нагрузку.

Не менее вредна привычка заряжать смартфон под подушкой, на мягком диване или в плотном чехле, который мешает отводу тепла.

Как правильно охладить перегревшийся смартфон

Если устройство стало очень горячим, не стоит пытаться резко его охлаждать. Неправильные действия могут причинить больший вред, чем сама по себе высокая температура.

Категорически не рекомендуется:

  • класть телефон в холодильник или морозильную камеру;
  • использовать лед или охлаждающие компрессы;
  • помещать под холодную воду.

Резкий перепад температур способен вызвать образование конденсата внутри корпуса, что повышает риск повреждения электроники.

Гораздо безопаснее:

  • отключить ненужные приложения;
  • временно перевести устройство в авиарежим;
  • снять защитный чехол;
  • убрать смартфон в тень;
  • если он на зарядке, отключить от зарядного устройства;
  • никак не пользоваться хотя бы десять минут;
  • дать телефону остыть естественным образом.

Когда стоит обратиться в сервис

Если телефон перегревается даже при обычном использовании в помещении, быстро теряет заряд, самопроизвольно выключается или аккумулятор начал вздуваться, устройство требует диагностики.

Особенно опасно продолжать пользоваться смартфоном с деформированной батареей. Ее необходимо как можно скорее заменить в авторизованном сервисном центре.

Современные телефоны оснащены множеством систем защиты от перегрева, но они не способны полностью исключить влияние высокой температуры на аккумулятор и электронные компоненты.

Летом количество обращений в сервисные центры из-за неисправностей аккумуляторов и проблем с зарядкой традиционно увеличивается. Зачастую это случается в период продолжительной жары на улице.

"Если смартфон регулярно лежит на солнце, заряжается в раскаленном автомобиле или работает при высокой температуре, химические процессы внутри батареи ускоряются, из-за чего она быстрее теряет емкость. Со временем пользователь замечает, что устройство приходится заряжать все чаще. Самое простое правило – относиться к смартфону так же, как к любому другому электронному устройству: не оставлять его под палящим солнцем, не накрывать во время зарядки и не пытаться быстро охлаждать в холодильнике. Эти простые меры помогут сохранить аккумулятор и продлить срок службы устройства на несколько лет", – отметил специалист по цифровым технологиям.

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При регулярном перегреве аккумулятор может потерять значительную часть своей первоначальной емкости уже в течение первых двух лет использования. Именно поэтому производители смартфонов рекомендуют не оставлять их под палящим солнцем и минимизировать использование в экстремальную жару.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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