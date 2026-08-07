Снежный барс, павлин и огромное яблоко из цветов украсили Алматы

Алматы благоухает в самых ярких оттенках, превращая прогулку жителей и гостей города в душевный отдых. Zakon.kz предлагает полюбоваться необычными цветочными арт-объектами.

Не заметить и пройти мимо этих инсталляций невозможно. Прежде всего они привлекают символизм, художественный подход и креатив. Разные фигуры, в частности, снежный барс, павлин и яблоко очень крупных размеров, выполнены исключительно из цветов. Такое зрелище только радует, впечатляет и вдохновляет, говорит местная жительница Асель Мухтарова.

Фото: Кайрат Конуспаев

Фото: Кайрат Конуспаев

"Каждый день после работы я выхожу на прогулку вдоль речки Есентай, чтобы пройти свои 10 тыс. шагов после офиса. Самое приятное, что композиции цветов в каждый сезон года разные: появляются новые цветы, меняются краски, открываются новые уголки. Каждая прогулка превращается в небольшое приключение, потому что никогда не знаешь, что встретишь сегодня. Новые инсталляции очень радуют глаз, мне особенно нравится рассматривать хвост павлина. Из-за большого объема каждый раз видно что-то новое. Очень радует, что здесь природа живет рядом с человеком. Среди цветов часто играют щенки, на солнце греются кошки, а вокруг летают бабочки и жужжат шмели. Правда, всегда есть мысли, что могут растоптать всю эту красоту. Хочется, чтобы люди, охотясь за красивыми фотографиями, бережно относились к этому месту. Весной многие вытоптали поляны с крокусами ради удачного кадра". Асель Мухтарова

То, что город расцветает новыми красками, – не только результат плодотворной работы, а настоящее искусство, которое гармонично вписалось в наше пространство, прокомментировали в акимате Алматы.

"В Алматы площадь территорий, оформленных декоративными цветами, превысила 410 тыс. кв. метров. Это на 77% больше, чем в прошлом году. Количество однолетних цветов выросло с 2,7 млн до 4,3 млн, а роз – со 125 тыс. до 580 тыс.", – поделились в Eco Almaty.

Фото: Кайрат Конуспаев

Фото: Кайрат Конуспаев

Самые крупные цветочные зоны созданы на набережной реки Есентай – 20 тыс. кв. м, вдоль водохранилища Сайран – 15 тыс. кв. м и возле спорткомплекса Halyk Arena – более 7 тыс. кв. м.

"При оформлении городских территорий специалисты учитывают климат Алматы, сроки цветения растений, их устойчивость к жаре, особенности ухода и сочетаемость. На улицах, в парках, скверах, на развязках и возле фонтанов высажены петунии, бархатцы, бегонии, сальвии, цинерарии, агератумы, газании, канны, катарантусы и другие декоративные культуры", – рассказали в городском акимате.

Фото: Кайрат Конуспаев

Фото: Кайрат Конуспаев

Отдельным направлением стало создание объемных цветочных композиций. На набережной Есентай в микрорайоне Горный гигант установлена топиарная фигура павлина высотой 2,5 метра. Композиция протянулась вдоль прогулочной зоны на 30 метров, а ее цветочное "оперение" сформировано из целозии, петунии, цинерарии и альтернантеры.

Фото: Кайрат Конуспаев

Фото: Кайрат Конуспаев

Цветочные арт-композиции также размещены в микрорайоне Шугыла, возле санатория "Алатау", на улице Сабденова и проспекте Абая.

"На набережной Есентая проведено комплексное озеленение территории площадью 20 тыс. кв. м. Здесь высадили гортензии, эхинацею, лилейники, флоксы, котовник, вейгелу, рудбекию, лаванду, перовскию, вербейник, розы, пузыреплодник, а также тюльпаны, гиацинты и лилии", – уточнили в Eco Almaty.

Фото: Кайрат Конуспаев

Фото: Кайрат Конуспаев

Кроме того, на набережной появились 241 мелколистная липа, 198 кленов Фримана, 50 деревьев гинкго билоба и 25 декоративных груш. Для прогулок обустроено 3650 кв. м экодорожек.

Материал по теме Цветочный бум в Алматы: крокусы превратили набережную Есентай в живой ковер

В жаркую погоду зеленые насаждения поливают преимущественно вечером и ночью. Ежедневно к уходу за городскими территориями привлекается более 140 единиц специальной техники и свыше 400 работников.