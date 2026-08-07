#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Статьи

Снежный барс, павлин и огромное яблоко из цветов украсили Алматы

Алматы, украшение, цветы , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29 Фото: Zakon.kz
Алматы благоухает в самых ярких оттенках, превращая прогулку жителей и гостей города в душевный отдых. Zakon.kz предлагает полюбоваться необычными цветочными арт-объектами.

Не заметить и пройти мимо этих инсталляций невозможно. Прежде всего они привлекают символизм, художественный подход и креатив. Разные фигуры, в частности, снежный барс, павлин и яблоко очень крупных размеров, выполнены исключительно из цветов. Такое зрелище только радует, впечатляет и вдохновляет, говорит местная жительница Асель Мухтарова.

Алматы, цветы , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Алматы, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

"Каждый день после работы я выхожу на прогулку вдоль речки Есентай, чтобы пройти свои 10 тыс. шагов после офиса. Самое приятное, что композиции цветов в каждый сезон года разные: появляются новые цветы, меняются краски, открываются новые уголки. Каждая прогулка превращается в небольшое приключение, потому что никогда не знаешь, что встретишь сегодня. Новые инсталляции очень радуют глаз, мне особенно нравится рассматривать хвост павлина. Из-за большого объема каждый раз видно что-то новое. Очень радует, что здесь природа живет рядом с человеком. Среди цветов часто играют щенки, на солнце греются кошки, а вокруг летают бабочки и жужжат шмели. Правда, всегда есть мысли, что могут растоптать всю эту красоту. Хочется, чтобы люди, охотясь за красивыми фотографиями, бережно относились к этому месту. Весной многие вытоптали поляны с крокусами ради удачного кадра".Асель Мухтарова

То, что город расцветает новыми красками, – не только результат плодотворной работы, а настоящее искусство, которое гармонично вписалось в наше пространство, прокомментировали в акимате Алматы.

"В Алматы площадь территорий, оформленных декоративными цветами, превысила 410 тыс. кв. метров. Это на 77% больше, чем в прошлом году. Количество однолетних цветов выросло с 2,7 млн до 4,3 млн, а роз – со 125 тыс. до 580 тыс.", – поделились в Eco Almaty.
Снежный барс, арт-объект , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Алматы, цветы, снежный барс , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Самые крупные цветочные зоны созданы на набережной реки Есентай – 20 тыс. кв. м, вдоль водохранилища Сайран – 15 тыс. кв. м и возле спорткомплекса Halyk Arena – более 7 тыс. кв. м.

"При оформлении городских территорий специалисты учитывают климат Алматы, сроки цветения растений, их устойчивость к жаре, особенности ухода и сочетаемость. На улицах, в парках, скверах, на развязках и возле фонтанов высажены петунии, бархатцы, бегонии, сальвии, цинерарии, агератумы, газании, канны, катарантусы и другие декоративные культуры", – рассказали в городском акимате.
Павлин, арт-объект , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Павлин, арт-объект , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Отдельным направлением стало создание объемных цветочных композиций. На набережной Есентай в микрорайоне Горный гигант установлена топиарная фигура павлина высотой 2,5 метра. Композиция протянулась вдоль прогулочной зоны на 30 метров, а ее цветочное "оперение" сформировано из целозии, петунии, цинерарии и альтернантеры.

Алматы, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Алматы, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Цветочные арт-композиции также размещены в микрорайоне Шугыла, возле санатория "Алатау", на улице Сабденова и проспекте Абая.

"На набережной Есентая проведено комплексное озеленение территории площадью 20 тыс. кв. м. Здесь высадили гортензии, эхинацею, лилейники, флоксы, котовник, вейгелу, рудбекию, лаванду, перовскию, вербейник, розы, пузыреплодник, а также тюльпаны, гиацинты и лилии", – уточнили в Eco Almaty.
Яблоко, цветы , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Алматы, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29

Фото: Кайрат Конуспаев

Кроме того, на набережной появились 241 мелколистная липа, 198 кленов Фримана, 50 деревьев гинкго билоба и 25 декоративных груш. Для прогулок обустроено 3650 кв. м экодорожек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:29
Цветочный бум в Алматы: крокусы превратили набережную Есентай в живой ковер

В жаркую погоду зеленые насаждения поливают преимущественно вечером и ночью. Ежедневно к уходу за городскими территориями привлекается более 140 единиц специальной техники и свыше 400 работников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Алматы, ярмарка, продавцы, покупатели, продукты, выходные
11:18, Сегодня
Качественные продукты по доступным ценам: жителям Алматы объявили хорошую новость перед выходными
собаки, цветы, Алматы
11:05, 15 апреля 2026
"Документы есть?": гарцующие собаки в цветочных полях Алматы спровоцировали жаркие споры в сети
павлин, цветы, Есентай
12:33, 30 июля 2026
В Алматы появилась новая достопримечательность – цветочный павлин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФИФА
18:11, Сегодня
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Сегодня
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Сегодня
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: