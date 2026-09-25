Пришел, ушел и не обещал вернуться: почему зумеры иначе относятся к работе

Пока одни поколения строили карьерную лестницу ступенька за ступенькой, зумеры, кажется, решили выбирать себя. Почему для молодых работа перестает быть центром жизни и где проходит граница между свободой выбора, нежеланием терпеть трудности и наглостью, разбирался Zakon.kz.

В Сети о поколении Z говорят едва ли не как о людях с отдельной инструкцией по эксплуатации. Мемы рисуют знакомый образ: зумер приходит на собеседование и первым делом спрашивает о зарплате, гибком графике и возможности не отвечать на сообщения после окончания рабочего дня. А если условия не устраивают, то просто закрывает ноутбук и уходит.

За этим образом стоит популярная мысль: зумеры иначе смотрят на жизнь, меньше готовы терпеть неудобства ради абстрактного "стабильного будущего" и больше говорят о личных границах, психологическом комфорте и праве выбирать себя. Вопрос лишь в том, действительно ли зумеры стали "избалованнее" или изменились сами представления о том, что человек должен отдавать работе и что вправе получать взамен.

Откуда взялось новое отношение к работе

Миллениалов часто связывают с классическим карьерным путем: образование, первая работа, опыт, продвижение и рост дохода. У зумеров этот маршрут может быть менее прямым: работа – не единственная догма, а часть жизни наряду с отношениями, свободным временем и самореализацией. Но насколько это особенность поколения, а насколько результат изменений рынка труда и условий взросления?

"Действительно, различия в восприятии есть, но это не значит, что миллениалы более трудолюбивы, чем зумеры. Они просто взрослели в разной среде, поэтому у них сформировалось разное отношение к ценностям и работе. Родители зумеров были более поддерживающими: у них было больше возможностей замечать эмоциональное состояние детей, интересоваться их желаниями и чувствами. Поэтому для зумеров взросление было в большей степени не про выживание и базовые потребности, а про вопрос: "Что мне подходит, а что нет?". Это отражается и в отношении к работе, если условия некомфортны или не соответствуют ожиданиям, человек скорее откажет", – поясняет психолог Альмира Токмагамбетова.

Кроме того, зумеры выросли в цифровой среде и с детства видели больше возможностей для образования и заработка. Они понимают, что профессию можно освоить не только традиционным путем, а работу при необходимости можно найти снова. Отсюда и ощущение большей свободы выбора: "Если эта работа мне не подходит, я смогу найти другую".

Цифровая среда в этом разговоре особенно интересна. Для поколения Z граница между работой и личной жизнью существует в мире, где рабочий чат находится в том же телефоне, что и друзья, развлечения и личная переписка. Рабочий день технически может закончиться, но уведомление от начальника способно появиться в любой момент.

Комфорт вместо "надо потерпеть"?

Одна из главных претензий к молодым сотрудникам звучит примерно так: "Мы в их возрасте терпели". Строгого руководителя, ранние подъемы, переработки, неидеальные условия, маленькую зарплату на старте. Сначала нужно было доказать свою ценность и только потом требовать большего.

"Зумеры, скорее, хуже переносят не сам рабочий дискомфорт или сложность задач, а некомфортные условия: переработки, постоянный контроль, давление, крик и токсичную атмосферу. Они больше знают о личных границах и буллинге и не считают, что такое отношение нужно терпеть ради работы. У миллениалов сильнее установка на стабильность и необходимость адаптироваться к разным условиям. Для них работа и коллектив часто связаны с ощущением принадлежности, поэтому уход из некомфортной среды может даваться сложнее. Зумеры, в том числе после опыта пандемии, меньше рассчитывают на абсолютную стабильность и легче рассматривают смену работы, если она не соответствует их ожиданиям", – говорит психолог.

При этом у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Важно найти баланс: уметь выбирать себя и свои границы, но при этом сохранять ответственность за работу и отношения с коллективом.

Поэтому разговор о зумерах – это не только спор между "избалованными молодыми" и "выносливыми старшими". Это попытка провести новую границу между тем, что человек готов преодолевать ради профессионального роста, и тем, что он больше не считает нормальной частью работы.

"Мне не подходит" и человек просто не приходит

Наверное, один из самых раздражающих работодателей сценариев выглядит так: сотрудник выходит на работу, сталкивается с реальностью, которая отличается от обещанной на собеседовании, а затем просто перестает появляться. В интернет-культуре это уже почти отдельный персонаж: человек не пишет заявление, не устраивает длинный разговор с руководителем, не пытается несколько месяцев изменить ситуацию. Он просто исчезает из рабочего чата. Реально ли такие существуют, на этот вопрос ответила руководитель команды подбора персонала Юля Василенко.

"Абсолютно "не выйти на работу" – это скорее миф, растиражированный соцсетями. Но в моей практике действительно случались ситуации, когда сотрудник просто переставал выходить на связь и на работу, без предупреждения. Но это скорее исключение, чем общая тенденция, чаще всего зумеры все же проговаривают проблему вслух своему руководителю. Просто гораздо быстрее решаются на уход, если ничего не меняется. Для HR это означает, что время на удержание сотрудника действительно ощутимо сократилось. Заканчиваются такие кейсы, как правило, обычным увольнением по собственному желанию, как и у предыдущих поколений", – говорит HR-специалист.

Также эксперт отметила, что главное отличие в том, что зумеры с самого начала карьеры не готовы молчать о своих границах. Миллениалы в их возрасте чаще предпочитали "перетерпеть" ради стабильности, ради имени компании, в которую им удалось трудоустроиться.

"При этом формулировка о том, что зумеры не хотят работать, – это скорее стереотип. Работать они хотят, но на понятных условиях, с честной обратной связью и без лишней иерархии. Тут, как по мне, все зависит от самого сотрудника, а не от его принадлежности к какому-либо поколению", – добавила Юля Василенко.

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Деньги, стабильность или смысл?

Условная формула карьерного успеха прошлого могла выглядеть так: хорошая зарплата + стабильная компания + должность повыше.

Сегодня к ней добавились другие переменные:

удаленная работа,

гибкий график,

возможность отдыхать,

интересные задачи,

адекватный руководитель,

корпоративная культура и ощущение смысла.

При этом деньги никуда не исчезли. Просто они уже не всегда являются единственным аргументом.

"У зумеров чаще возникает вопрос: "Стоит ли этот заработок моего дискомфорта?". Это не значит, что они не хотят работать или что деньги для них не важны. Скорее, они меньше готовы мириться с неудобными условиями ради дохода. При этом это описание средних тенденций, а не правило для каждого человека. Зумер может быть более стрессоустойчивым, чем его коллега-миллениал, и наоборот", – поясняет психолог.

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Поколение Z выросло в другой информационной среде, столкнулось с другими экономическими и социальными обстоятельствами и наблюдало за тем, как меняется сама модель занятости. Поэтому неудивительно, что вместе с этим меняются и ожидания от работы. Для работодателя это означает необходимость договариваться с сотрудником не только о зарплате и должности. Для самого сотрудника – понимать, что личные границы не освобождают от ответственности, а комфорт не означает отсутствие сложностей.

"Главная ошибка работодателей "старой закалки" – пытаться управлять зумерами по правилам десятилетней давности и удивляться, почему они не работают. Разовая премия, красивая должность или аргумент "так принято" уже не всегда помогают удержать молодого сотрудника. Компаниям приходится сокращать цикл обратной связи, объяснять смысл задач и решений, а карьерный рост делать более гибким и понятным. Зумеры также ценят прямой контакт с руководством: когда CEO и топ-менеджеры открыто общаются с командой, это укрепляет доверие и может работать на удержание сотрудников эффективнее многих формальных HR-инструментов", – резюмирует Юля Василенко.

В конце концов, работа – это не отношения, где одна сторона должна постоянно терпеть, а другая – постоянно уступать. Скорее, это договоренность, что человек готов отдавать компании и что компания готова дать человеку взамен. Просто нужно понять, что поколение Z громче других задает вопрос, который раньше чаще оставался за кадром: "А почему должно быть обязательно неудобно, чтобы считаться хорошим работником?".