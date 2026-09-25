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Статьи

"Не знали, жив он или погиб": отец выжившего срочника рассказал о первых часах после трагедии на Каспии

Каспий, МО РК, военнослужащие, учения, армия, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:59 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
Срочник Акжол Темирхан, оказавшийся в числе военнослужащих, попавших в воду во время трагедии на Каспии, выжил. Сейчас он находится в актауской больнице. Его отец рассказал, что сын пытался спасти своих товарищей, но не смог, передает Zakon.kz.

По словам Тимура Кыдырниязова, отца Акжола, семья узнала о произошедшем из социальных сетей. Не дожидаясь официальной информации о судьбе сына, родители сразу выехали из Жанаозена в Актау.

Каспий, МО РК, военнослужащие, учения, армия, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:59

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Пока ехали, не знали, жив он или погиб. Только когда приехали в Актау, узнали, что сын выжил", – рассказал Тимур Кыдырниязов.

Сейчас Акжола перевели в обычную палату. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако отец беспокоится о тяжелом эмоциональном состоянии сына.

"Он сейчас в шоке, да, он знает, что многие из его товарищей погибли. Ему очень тяжело. В момент трагедии он пытался спасти друга, но не смог. Подробностей я не знаю, ему трудно об этом говорить", – сказал отец срочника.

Акжол отслужил почти год. Третьего октября он должен был демобилизоваться. По словам отца, сын хотел быть моряком и служить именно в ВМС. Сейчас семья находится рядом с ним. Родные надеются, что после пережитого он сможет восстановиться и вернуться домой.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:59
После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны

Сегодня в Актау десятки людей собрались у городского морга. Родственники забирают тела погибших военнослужащих. Прощание состоится завтра.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. Среди погибших – Сержан Аяпберген – серебряный призер чемпионата Казахстана по самбо среди младших юношей.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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Кирилл Александров
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