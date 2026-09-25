"Не знали, жив он или погиб": отец выжившего срочника рассказал о первых часах после трагедии на Каспии
По словам Тимура Кыдырниязова, отца Акжола, семья узнала о произошедшем из социальных сетей. Не дожидаясь официальной информации о судьбе сына, родители сразу выехали из Жанаозена в Актау.
"Пока ехали, не знали, жив он или погиб. Только когда приехали в Актау, узнали, что сын выжил", – рассказал Тимур Кыдырниязов.
Сейчас Акжола перевели в обычную палату. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако отец беспокоится о тяжелом эмоциональном состоянии сына.
"Он сейчас в шоке, да, он знает, что многие из его товарищей погибли. Ему очень тяжело. В момент трагедии он пытался спасти друга, но не смог. Подробностей я не знаю, ему трудно об этом говорить", – сказал отец срочника.
Акжол отслужил почти год. Третьего октября он должен был демобилизоваться. По словам отца, сын хотел быть моряком и служить именно в ВМС. Сейчас семья находится рядом с ним. Родные надеются, что после пережитого он сможет восстановиться и вернуться домой.
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