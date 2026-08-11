Голуби ценой с автомобиль: житель Шымкента рассказал о своем необычном увлечении

Голубеводство для жителя Шымкента – отдушина и семейное наследие. Любовь к птицам в его семье передается уже четыре поколения. В этом доме птиц разводил еще прадед Максима Разина, а затем дед и отец. Корреспонденту Zakon.kz голубевод показал самые уникальные экземпляры.

Словно в красных очках и с необычными наростами на носу: коричневый голубь в руках Максима Разина – одна из жемчужин пернатой коллекции. Носит птица гордое название "индиан", и такая в городе – в единственном экземпляре. Непривычно крупная, с красивым оттенком.

Индиан, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В моей голубятне сегодня около 15 разных пород. Голубей привозил из России, Узбекистана, Таджикистана, есть птицы из Германии. Конечно, немало голубей и со всех уголков Казахстана – практически из каждой области и крупных городов. Занимаюсь как бойными, так и декоративными породами, но больше всего люблю именно декоративных. Моя самая любимая порода – индианы. Сейчас их в моей голубятне 800, но, как известно, цыплят по осени считают, и я думаю, что через пару месяцев их будет больше тысячи. Потому что некоторые еще сидят на яйцах". Максим Разин

Бойные голуби – это группа пород домашних голубей с особым стилем полета. Во время "игры" (так голубеводы называют характерные воздушные движения птицы: кувырки, резкие подъемы, зависания и другие элементы полета. – Прим. ред.) они совершают кувырки через голову, сопровождаемые слышимыми щелчками крыльев, который называют "боем". Особенно ценится "выход в столб": голубь почти вертикально поднимается вверх, часто и резко взмахивая крыльями, а затем выполняет кувырок.

Капуцины, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Коллекция Максима Разина впечатляет не только количеством, но и разнообразием пород. В его голубятне живут величественные "карьеры" (голуби породы "английский карьер", предков которых разводили в Египте и странах Востока. – Прим. ред.) с характерной осанкой, неподалеку сидят эффектные "бухарские барабанщики" (старинная декоративная порода, известная своим необычным воркованием, которое звучит как тихая барабанная дробь или трубные звуки. – Прим. ред.) с пышным оперением на лапах, элегантные немецкие и московские выставочные голуби, грациозные "николаевские бабочки", известные своим необычным стилем полета, похожим на полет бабочки, миниатюрные "китайские чайки", а также редкие восточные породы – "гульбадамы", "капканы" и "новаты".

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Особое внимание привлекают белоснежные "павлины" (часто используются на свадьбах и фотосессиях. – Прим. ред.) с роскошным веерообразным хвостом, статные "мадены" (куроподобные птицы, популярные среди любителей-голубеводов. – Прим. ред.) и массивные "кинги", которых считают настоящими великанами среди декоративных голубей. Последние отличаются тяжелым, плотным и широким туловищем, короткой шеей и сильными ногами. Взрослые птицы весят от 850 до 1 050 граммов. Из-за большого веса они почти не летают. Изначально эта порода была выведена птицеводами в США в конце XIX века для производства голубиного мяса. Сейчас птицы этого вида украшают зоопарки и демонстрируются на выставках.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В коллекции также присутствуют "архангельские снегири", "померанский дутыш", "венгерский кучерявый", "московская чайка", "якобин", "капуцины". Многих из моей коллекции еще недавно не было в городе. В свое время интересные виды за рубеж увозили. У нас в стране любителей много, но в основном предпочтение отдают узбекской двухчубой. И декоративную птицу приходится возвращать, стоит это немалых денег. Например, чтобы привезти пернатого из другой страны, только за дорогу нужно выложить от 70 тысяч тенге. Еще переживаешь, как она в пути, в дороге". Максим Разин

Померанский дутыш, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Как оказалось, увозили коллекционеры очень красивые и необычные экземпляры.

"Увозили всю хорошую птицу старопородную. Двухчубую птицу, старо-игровую, двухчубую видовую. Все вывозили в Германию, в Крым. Когда в Грецию уезжали, много увезли. Декоративную тоже вывозили, но в основном двухчубую". Максим Разин

Индиан черный, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Голубевод уточняет: хобби хоть и бьет по семейному бюджету, но ни о каком другом и речи быть не может. После тяжелого рабочего дня Максим спешит к своим воркующим подопечным.

"Есть такие голуби, которые стоят как машина, и в другой валюте они хороших денег стоят. Это все есть! Я говорю, что не голуби работают на тебя, а ты работаешь на голубей. Но я никогда не считал деньги, потому что держу их для души. Это мое самое любимое дело, без которого уже не представляю свою жизнь. За эти годы я неоднократно участвовал в международных выставках. Представлял своих голубей в Узбекистане, принимал участие в крупных выставках и в Казахстане. Такие мероприятия – это возможность показать свои лучшие породы, обменяться опытом с голубеводами из разных стран и увидеть действительно уникальных птиц". Максим Разин

Московские чайки, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Отдельно отметил Максим и свой "отряд почтовых". По его мнению, неудивительно, что когда-то этим птицам доверяли самые важные послания и письма. И рассказал, как его питомцы возвращались к нему за сотни километров.

"Поехал однажды в командировку и под Алматы выпустил голубя, пишу домой: сообщите, когда вернется. И вот наутро он был тут. Второго я отпустил возле Атырау, и он через пару дней тоже прилетел в Шымкент. Самые преданные хозяину птицы". Максим Разин

За годы Максим Разин собрал не только внушительную коллекцию редких пород, но и целую коллекцию наград. Кубки, медали и дипломы – результат многолетнего труда и успешных выступлений на престижных выставках.

Немецкая выставочная, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Голубевод неоднократно представлял своих пернатых на международных соревнованиях в Казахстане и Узбекистане, где его птицы неизменно привлекали внимание экспертов и занимали призовые места. Для самого Максима эти награды – не повод для хвастовства, а подтверждение того, что любовь к голубям, терпение и ежедневный труд приносят заслуженные результаты.