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Общество

Жителей Алматы, Шымкента, Астаны и еще ряда городов предупредили о загрязнении воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанские синоптики обратились к жителям семи городов республики с предупреждением, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в них ожидается загрязнение воздуха.

"28 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Балхаше, Жезказгане, ночью в Астане", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики заявили, что циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан с 28 по 30 января 2025 года.

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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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