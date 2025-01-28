Жителей Алматы, Шымкента, Астаны и еще ряда городов предупредили о загрязнении воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанские синоптики обратились к жителям семи городов республики с предупреждением, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в них ожидается загрязнение воздуха.
"28 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Балхаше, Жезказгане, ночью в Астане", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики заявили, что циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан с 28 по 30 января 2025 года.
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать здесь.
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