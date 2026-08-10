Крылатые соседи: домики для соколов появились на крышах многоэтажек Актау

В Актау реализуют уникальный для Казахстана проект "Домики для соколов. Шаг к сохранению популяции". Гнездовые ящики, в которых селится пустельга, устанавливают на крышах жилых комплексов. Такие крылатые и быстрые соседи помогают городу бороться с грызунами, передает Zakon.kz.

Почти незаметные, бесшумно рассекающие горячий воздух соколы-пустельги прилетают в Актау каждую весну из Африки и Азии. Здесь они выводят потомство и охотятся на грызунов и крупных насекомых, помогая сохранять природный баланс в городской среде. До недавнего времени о них знали лишь специалисты и немногие любители птиц.

Теперь же в Актау реализуется уникальный для Казахстана экологический проект, цель которого – дать этим хищникам безопасное место для жизни. Раскидистых высоких деревьев и скал, где могла бы гнездиться пустельга, в Актау нет, поэтому хищники облюбовали крыши многоэтажных домов ближе к морю – здесь больше всего добычи.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"На крышах многоквартирных домов в Актау нет чердаков, поэтому даже в городе мест для гнездования довольно мало. На одних ЖК пустельга гнездится в вазонах, на других – в пустотах от обвалившегося фасада. Главное, чтобы место для подлета и для вывода птенцов было безопасным. Сильные порывистые ветры, аномальная жара, случайное обрушение фасадов, другие хищники – все это приводит к тому, что половина птенцов гибнет в первый год жизни. Поэтому мы считаем, что одним из основных факторов, сдерживающих популяцию пустельги, является отсутствие мест для гнездования. С помощью установки искусственных гнездовых ящиков мы можем увеличить число этих хищников в городе", – рассказала Меруерт Лыткина.

При разработке гнездовых ящиков специалисты решили не изобретать велосипед. Они изучили опыт российских орнитологов. Из запланированных 60 гнезд уже смонтированы 51. Остальные установят на три ЖК.

"Мы ознакомились с научной статьей орнитологов Российской Федерации, где они проводили практические исследования. Они устанавливали несколько гнездовых ящиков разных форм и наблюдали, в каком процентном соотношении гнездовые ящики занимаются пустельгой и другим видом соколов. Именно тот гнездовой ящик, который был предложен итальянским орнитологом, пустельга занимала охотнее всего. Даже были наблюдения, когда две пары пустельги, которые обустроили гнездо в другом месте, переселились в эти гнездовые ящики", – отметила Меруерт Лыткина.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Домик кажется простым только внешне. На самом деле там много нюансов: фанера толщиной не менее 12 миллиметров, защитная обработка, выступающий козырек, перфорированное дно для оттока влаги после дождя, щебень, который заменяет естественную каменистую поверхность. Размеры гнезда рассчитаны специально под пустельгу. Никакого воздействия на конструкцию дома либо кровлю не оказывается – гнездовые ящики устанавливают на кронштейны и крепятся так, чтобы при сильном ветре их не сорвало с крыши.

Однако самой сложной частью проекта неожиданно оказалось вовсе не изготовление домиков, а люди.

"Мы стали победителями по проекту международного фонда в конце декабря 2025 года. Буквально сразу записались на прием к замакима города, однако попали мы к нему только в середине января. Он полностью поддержал наш проект, обещал оказать поддержку. Но вопрос затянулся до мая, хотя еще в феврале у нас были готовы все 60 гнезд. Тогда мы записались на личный прием уже к акиму города, и дело сдвинулось с мертвой точки. Глава города посчитал, что проект экологически важен, было организовано собрание с КСК и ОСИ, где им объяснили, что необходимо содействие. Так, с согласия управляющих компаний нам удалось установить 51 гнездовой ящик, остальные 9 пока на согласовании. Оно дается очень тяжело, так как многие очень далеки от темы охраны природы. У нас в Конституции прописано, что обязанность каждого гражданина – охранять окружающую среду. И это обязанность не только обычных граждан, но и субъектов предпринимательства. К сожалению, многие об этом не знают", – говорит общественница.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

До середины 2027 года специалисты будут мониторить гнездовые ящики, добавят в них щебень и кору, а в мае будут отслеживать момент кладки яиц. В следующие годы зоозащитники планируют рассмотреть идею установки гнездовых ящиков для ушастой совы.

Пока одни зоозащитники помогают обретать птицам дом, другие лечат их, выхаживают, окольцовывают и выпускают в естественную среду обитания. Сейчас в центре реабилитации находятся шесть хищных птиц: орел-могильник, три сокола-пустельги, курганник и каравайка, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Орел-могильник, фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Орел-могильник поступил к врачам-орнитологам в тяжелом состоянии. Его привезли обезвоженным, с повышенной температурой тела и травмой маховых перьев. Сейчас он проходит естественную линьку – поврежденные перья уже выпали. Его состояние полностью стабилизировано, вскоре его выпустят. Три сокола-пустельги также были доставлены после получения травм. Предположительно, птицы столкнулись со стеклом или другим препятствием.

"Они поступили практически в коматозном состоянии – ослабленные, обезвоженные, самостоятельно не ели. Мы проводили искусственное кормление, медикаментозное лечение, несколько дней они находились в стационаре. Только после стабилизации состояния перевели их в вольер. Две пустельги уже полностью готовы к выпуску", – добавила к словам коллег ветеринар-терапевт Алина Шарипова.

Пустельга, фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Особое внимание специалисты уделяли краснокнижному курганнику, которого обнаружили на одном из месторождений.

"Птица была полностью покрыта нефтепродуктами. Из-за этого нарушилась терморегуляция, она была дезориентирована, не могла стоять и тяжело дышала. Несколько дней мы проводили интенсивную терапию, вводили препараты внутривенно и кормили вручную. Во время осмотра обнаружили перелом крыла. После того как сошел сильный отек, стало понятно, что ткани сильно повреждены, начался некроз. К сожалению, крыло спасти невозможно, будем ампутировать. После операции курганник уже не сможет вернуться в дикую природу. Наша главная задача, как врачей-реабилитологов, – спасти ему жизнь. Да, эта птица останется невыпускной, но она будет жить под нашей опекой", – дополнила ветврач.

Всех птиц, готовых к возвращению в природу, перед выпуском окольцовывают. Это позволит в дальнейшем отслеживать их судьбу и получать информацию о перемещениях и выживаемости. По словам специалистов, в центре уже успешно проводили сложные операции птицам с травмами крыльев. После лечения некоторые из них смогли вернуться в дикую природу. За помощью в центр регулярно обращаются жители Мангистауской области. Помимо хищных птиц, сюда доставляли сов, лебедей, голубей, стрижей и даже домашних попугаев.

Каравайка, фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В один день специалисты окольцевали сразу трех птиц – двух соколов и краснокнижную каравайку. Последнюю на днях выпустили на озере Караколь.

"Кольцо – это индивидуальная метка. Благодаря ему можно определить, что птица уже проходила лечение, узнать, где и когда она была окольцована. Все номера заносятся в единую базу данных. Кольца для птиц предоставил Институт зоологии Казахстана, с которым центр сотрудничает в рамках научной работы. Мы благодарны институту за поддержку. Нам предоставили кольца, поделились опытом, всегда находятся на связи и готовы консультировать. Для нас это очень ценное сотрудничество", – пояснила специалист.

Кольцевание каравайки, фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

После кольцевания сведения о каждой птице – вид, индивидуальный номер кольца и место выпуска – будут передаваться в Институт зоологии и заноситься в общую базу данных. Это позволит ученым отслеживать перемещения птиц, случаи повторного обнаружения и эффективность реабилитации. Особое внимание в центре уделяют качеству ветеринарной помощи. По словам реабилитологов, лечение диких птиц требует узкой специализации.

"Это должен быть не просто ветеринарный врач, а специалист, который занимается именно птицами, знает их физиологию, особенности препаратов и дозировок. Только тогда можно добиться действительно хороших результатов", – подчеркнула Алина Шарипова.

После восстановления птицы становятся более активными и вновь начинают проявлять естественное поведение, что для специалистов является главным признаком успешной реабилитации. Именно таких пернатых после завершения лечения и кольцевания возвращают в природу. Специалисты также обращаются к жителям с просьбой не пытаться самостоятельно выхаживать найденных диких птиц. Рацион птиц в центре подбирают индивидуально. Так, болотных птиц кормят рыбой и креветками, орлов – мясом, курицей и мышами. В рацион соколов входят мясо, мыши, саранча и креветки. При этом если птицу готовят к выпуску, специалисты стараются сохранить ее природные охотничьи навыки.

Пустельга, фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Наша задача – не приручить птицу, а вернуть ее в дикую природу. Пока она ослаблена, мы кормим ее вручную, но после стабилизации переходим на другой способ кормления: оставляем пищу и уходим. Птица не должна привыкать к человеку и ассоциировать его с источником еды. Это один из важнейших этапов реабилитации", – подчеркнула ветеринар.

Именно такой подход, по словам специалистов, помогает сохранить естественное поведение пернатых и значительно повышает их шансы на успешную жизнь после возвращения в природу.

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