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Эксперт рассказал о связи идей Абая с современными ценностными ориентирами государства

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 19:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О роли наследия великого казахского просветителя и мыслителя Абая в укреплении национальной идентичности Zakon.kz поговорил с директором института прикладных и этнополитических исследований Талгатом Калиевым.

– Как, на Ваш взгляд, идеи Абая о самосовершенствовании, о духовном росте могут применяться в жизни современного человека?

– С точки зрения формирования и укрепления национальной идентичности у каждого народа есть свои моральные авторитеты. Это исторически можно проследить. У турков это Ататюрк, который заложил основу турецкой нации, у китайцев – Конфуций. У казахов больше всех подходит Абай, который наиболее глубоко и масштабно манифестировал идеи национальной идентичности и духовно-нравственного совершенствования казахского народа. С этой точки зрения подобного рода манифестации остаются актуальными на протяжении многих столетий. И если мы сегодня прочитаем труды Абая, то те же самые "Слова назидания" довольно широко перекликаются и с современной эпохой.

Во многом те проблемы, те недостатки, которые были отображены в них тогда, актуальны и сегодня. И те идеалы, которые были сформулированы, также актуальны.

В целом, для укрепления государственности чрезвычайно важно прочное и позитивно ориентированное общество. А общество – это добровольное объединение граждан, вступая в которое каждый индивид обретает более высокие качества. То есть общество всегда должно делать людей лучше.

И с этой точки зрения, общество, как основа прочного государства, основа целеустремленной, позитивно мыслящей нации, должно иметь в своей основе подобного рода позитивные смыслы. А именно – смыслы, проверенные временем, столетиями.

Если идеи Абая и сегодня сохраняют свою актуальность, то особенно важным становится вопрос о том, каким он видел самого человека. Именно здесь мы подходим к одной из ключевых концепций его философии – "Толық адам".

– Насколько концепция "Толық адам" актуальна для современного общества?

– "Толық адам" – это довольно понятная концепция, принцип разностороннего развития личности. Как говорил в свое время Чехов: "В человеке все должно быть прекрасно". Человек не должен концентрироваться только на одном аспекте своего развития. Спортсмен не должен заниматься только мускулами, интеллектуал не должен заниматься исключительно чтением книг.

Каждый индивид должен стремиться совершенствовать в себе рациональный интеллект, эмоциональный интеллект, социальный интеллект, то есть все виды своего функционирования: заниматься спортом, физической культурой, интеллектуальным развитием, совершенствовать свой нравственный мир. Только это позволяет человеку быть внутренне наполненным – это и есть тот самый "Толық адам".

Из качеств отдельного человека складывается этика целого общества. Поэтому возникает вопрос о том, насколько идеи Абая, сформулированные более века назад, созвучны тем ценностям, которые сегодня продвигаются на государственном уровне.

– В чем проявляется преемственность между идеями и ценностями, изложенными Абаем, и современными ориентирами Казахстана? Можно ли рассматривать нынешние концепции как актуальное переосмысление нравственных принципов, сформулированных мыслителем?

– Да, безусловно. То, что в свое время Абай призывал к трудолюбию, к честности, к постоянному развитию, к бережному отношению к природе, к своим близким – это все сегодня находит отражение в тех самых идеях Справедливости, "Таза Қазақстан" или же "Адал Азамат".

Таким образом, идеи Абая, сформулированные в "Словах назиданиях", не утратили своей актуальности и сегодня находят продолжение в современных ценностях Казахстана. Обращение к его наследию – это не только дань истории, но и ориентир для формирования ответственного, справедливого и гармоничного общества.

Отметим, что сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая. В своей речи президент заявил, что творческое и интеллектуальное наследие великого мыслителя занимает особое место в сокровищнице мировой и казахской культуры. Его учение – это нравственный компас и жизненный путеводитель для нашего народа.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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