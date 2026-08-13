Из Казахстана – на Северный полюс: школьница покоряет Арктику на "Ледоколе знаний"

Юная казахстанка отправилась в экспедицию на Северный полюс. Школьница участвует в международном проекте "Ледокол знаний". Участники проведут в плавании 10 дней без интернета и мобильной связи, зато получат новые знания от экспертов. Zakon.kz подготовил спецрепортаж из Мурманска.

Вершину мира покорят талантливые школьники из 23 стран, в том числе Казахстана! В Мурманске проводили участников седьмой просветительской экспедиции Росатома "Ледокол знаний".

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Одаренным детям выпала уникальная возможность побывать на Северном полюсе и узнать, как работают в суровых условиях моряки и ученые. Ведущие специалисты атомной отрасли раскроют некоторые секреты на лекциях, мастер-классах и карьерных консультациях. Между тем не позволят школьникам заскучать творческие активности. Для необычного путешествия отобрали победителей конкурсов "Большая перемена", "Юниоры Росатома" и призеров научных олимпиад.

На борту атомного ледокола "50 лет Победы" находится и наша землячка. Казахстан представляет школьница из Караганды Анна Рагозина. Zakon.kz записал с ней эксклюзивное интервью за считаные минуты до отправления в дальнее плавание.

"Я учусь в общеобразовательной школе №81 Караганды, перешла в 11-й класс. Меня в целом всегда интересовали масштабные проекты, особенно те, которые связаны с наукой. Я очень люблю физику, математику, химию. Поэтому я подумала: почему бы мне не попробовать свои силы здесь? Я еще не определилась со специальностью, но уже точно знаю: это будет что-то техническое. Рассматриваю вариант ядерной медицины либо ядерной инженерии. На "Ледоколе знаний" хочу в первую очередь подтянуть свой английский, и моя международная команда помогает мне в этом. Отсутствие интернета и связи не пугает, потому что программа невероятно насыщенная. Мне кажется, мы не будем даже вспоминать про наши телефоны. Родители, конечно, легко отпустили и очень рады за меня", – рассказала Анна Рагозина.

Экспедиция продлится целых 10 суток. Атомный ледокол "50 лет Победы" проплывет через Баренцево море в высокие широты Арктики, затем проследует к архипелагу Земля Франца-Иосифа, достигнет Северного полюса и тем же путем вернется в Мурманск. Таким маршрутом судно преодолеет 1 230 миль (почти 2 000 километров).

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

"Атомный ледокол "50 лет Победы" – один из самых известных ледоколов российского атомного флота. Судно используется для работы в Арктике, проводки судов в сложной ледовой обстановке, обеспечения навигации на трассе Северного морского пути, а также для специальных и экспедиционных рейсов, включая походы к Северному полюсу. Мощность ледокола составляет 55 мегаватт, или 75 тысяч лошадиных сил, он способен преодолевать лед толщиной до 2,8 метра", – поведал капитан ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Для каждого участника экспедиции подготовили комплект фирменной одежды, в который входят: футболка, лонгслив, утепленный жилет, теплая куртка-парка, шапка и перчатки. В такой экипировке дети точно не замерзнут.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Специфика ледокольной работы требует высокой дисциплины, точности и постоянной концентрации, поскольку главная задача экипажа – обеспечить безопасную проводку судов и соблюдение рабочего графика.

"Отдельное место в нашей профессиональной деятельности занимают экспедиционные и просветительские рейсы к Северному полюсу. Такие проекты дают школьникам яркий жизненный опыт, расширяют кругозор и пробуждают интерес к науке, технологиям и Арктике", – уверен капитан ледокола "50 лет Победы".

Участники увидят работу ледокола изнутри, узнают больше о роли атомных технологий в развитии арктического судоходства, познакомятся с природой Крайнего Севера. Возможно, даже сфотографируются на фоне полярных животных. А самым эпичным моментом станет поднятие флагов на вершине планеты.

На Северном полюсе участники покружат интернациональный хоровод вокруг точки 90° северной широты и запустят возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики.

"Арктика – это место силы, где рождаются и воплощаются самые амбициозные идеи. Сюда стремятся смелые и активные люди, готовые строить лучшее будущее. "Ледокол знаний" везет на Северный полюс именно таких ребят. И мы гордимся тем, что наш единственный в мире атомный ледокольный флот дает им эту возможность. На борту атомохода "50 лет Победы" школьники познакомятся с технологиями, которые они не увидят больше нигде. Мы хотим объединить энергию лучших молодых умов ради развития науки и сохранения планеты. Эта энергия и есть главный драйвер прогресса", – подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Важно понимать, что работа атомного ледокола не вызывает нагревания в атмосфере или нагрева морской воды. Энергия атомного ледокола направляется исключительно на механическое воздействие на слои льда.



Специальными гостями похода стали известные артисты и блогеры, а также известный российский писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко. Он организует для участников рейса творческую лабораторию: мастер пера и слова положит начало занимательного рассказа, а школьники предложат свои версии финала. По завершении экспедиции лучший вариант произведения официально опубликуют в полном объеме, заверил именитый автор.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

На участие в международном отборе от казахстанских школьников поступило 945 заявок – это наибольшее количество среди всех стран-участниц. В общей сложности на поездку претендовало свыше пяти тысяч человек.

Конкурс стартовал 5 мая и завершился 15 июня, проходил в три этапа. На первом из них участники отвечали на вопросы викторины, в которой могли блеснуть знаниями естественных наук, атомной энергетики и покорения Арктики.

Во второй части была серия вебинаров от экспертов энергетической отрасли. Участникам рассказывали о перспективных технологиях Росатома, после чего давали задания. По сумме баллов от каждой страны выбрали 10 финалистов. Они прошли в заключительный этап и презентовали творческие работы на тему "Как атомные технологии меняют мир сегодня".

В финале претенденты на поездку должны были продемонстрировать в видеовизитке эрудицию, умение убедительно выстраивать аргументацию и нестандартно мыслить. Работы оценивали члены международного жюри, в состав которого вошли представители атомной отрасли, науки и сферы образования.

На борту школьники наблюдают за природой и животным миром Арктики, стараясь увидеть китов, белых медведей и моржей. Смотрят кино, участвуют в творческих, командных активностях, проводят дискотеки, лепят белых медведей и общаются со сверстниками из разных стран. Особые эмоции участникам дарят символические моменты экспедиции: возможность совершить кругосветное путешествие в точке пересечения всех меридианов, отправить открытки с самой северной почты. Все это делает рейс не простой поездкой, а приятным приключением, которое соединяет науку, дружбу, открытия и живой опыт знакомства с Арктикой.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Добавим, что проект "Ледокол знаний" направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, а также на поиск и поддержку одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. После экспедиции некоторые принимают решение учиться на моряков и ученых.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

В арктических экспедициях участвуют школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет.

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За шесть сезонов проекта "Ледокол знаний" участниками арктических экспедиций к Северному полюсу стали более 400 талантливых подростков из разных уголков земного шара.