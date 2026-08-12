"Раньше варили от трех до пяти дней": почему кукуруза готовится быстрее, чем мы помним

С антресолей выужена самая большая кастрюля. Семья в напряжении – предстоит многочасовая варка "царицы полей". Ужин случится в лучшем случае завтра. Ведь таким мы запомнили процесс приготовления кукурузы? Zakon.kz разбирался, с какого момента это великое дело стало отнимать минут 20.

В TikTok появился новый, не побоимся этого слова, тренд – пользователи активно интересуются, что же сталось со старым-добрым початком.

"Почему сейчас кукурузу варят за полчаса, а в моем детстве ее варили от двух до пяти дней?" – задается вопросом автор очередного тематического ролика.

И ведь действительно – почему?

Предположения высказываются разные:

○ Потому что позаимствованная с поля кормовая варится дольше (лексика и орфография автора сохранены частично).

○ Мы просто ели натур продукт!

○ А кто мешает вам сейчас варить по три часа? Если только тарифы ЖКХ.

○ Мне кажется, в те времена вообще выделялся отдельный день для этого.

○ Три часа? Мы полдня варили!

○ Сейчас генно-модифицированная.

○ Различие в мощности старых и современных устройств.

○ Потому что тихо, не спеша, не дыша, черемша...

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Забавно, но наиболее близок к правде оказался первый из приведенных комментариев. Не в плане "заимствования", конечно, – в плане сортов.

"Раньше мы ставили на плиту большую кастрюлю, это был целый ритуал, требовавший нескольких часов. И мы помним, и наши родители. Сейчас это все, действительно, занимает куда меньше времени. Только, вопреки некоторым мнениям, вовсе не означает, что кукуруза нынче "напичкана химикатами", "вредная" и т.д. Нет, мы просто едим другие сорта – они мягче, слаще и сочнее. Определенную роль также играет степень зрелости. По мере созревания кукуруза постепенно теряет влагу, зернышки становятся более плотными, возрастает доля крахмала – соответственно, готовить продукт приходится дольше. Сейчас широко представлена именно сладкая кукуруза. В зерне сохраняется больше сахара, меняется процесс накопления крахмала – селекционеры следят за этим. Но, повторюсь, это не показатель вредности продукта – скорее, мы просто сравниваем разные сорта и степени зрелости", – разгадала кукурузную загадку диетолог Анна Власова.

Так что здесь в кои-то веки обошлось без эффекта Манделы и теорий заговора – на сей раз мы все помним правильно. Спасибо интернету – пощадил.

Но вернемся к теме "вредностей и полезностей". По словам специалиста, неверно воспринимать золотистые початки как хранилище сплошного сахара и крахмала. Между прочим, на 100 граммов вареной вкусности приходится менее 100 калорий! При этом она выступает хорошим источником клетчатки, а также витаминов группы B, говорит диетолог.

А вот к консервированной "товарке" свежей кукурузы она относится чуть прохладнее – из-за риска встретить в составе добавленный сахар.

"Но если мы берем именно початки, которые самостоятельно варим или готовим на гриле, то получаем совершенно нормальный, полезный продукт. Единственное – тем, кто ставит своей целью снижение веса, разумеется, надо следить за количеством съеденного. Еще с осторожностью вводить кукурузу в свой рацион стоит людям, которые страдают от вздутия, газообразования, реакции ЖКТ на бобовые, дискомфорта в желудке. Речь не идет о полном запрете – лишь об ограничении. То же касается людей с сахарным диабетом", – подытожила Анна Власова.

В общем, сколько бы "царица" не изволила вариться, – варите и ешьте на здоровье. Однако меру все-таки знайте.

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