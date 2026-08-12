Токсичные отношения: как распознать и вернуть спокойствие

Иногда отношения выглядят красиво со стороны, как идеальная картинка в социальных сетях, но постепенно ты понимаешь, что отравлен токсинами и перестал быть собой. Как распознать абьюз, вернуть себе спокойствие и снова дать шанс тому, кто сможет сделать тебя счастливым, выяснял Zakon.kz.

Когда мы строим отношения, мы словно выращиваем собственный сад. Сажаем в него доверие, заботу, нежность, близость, совместные планы – все то, из чего вырастают отношения, в которых хочется жить. Поливаем их вниманием, переживаем из-за первых заморозков и радуемся цветам. Конечно, никто не обещает идеальности. Даже у прекрасных роз есть шипы: они могут случайно уколоть и оставить царапину. Но одно дело – случайный укол, и совсем другое – каждый день пытаться обнять куст, который методично оставляет шрамы.

Токсичные отношения редко выглядят как заросли, из которых хочется поскорее выбраться. В этом и есть их коварство. Все может начинаться с сильных эмоций, внимания, страсти и ощущения, что встретился тот самый человек. А потом выясняется, что корни у этого цветка слишком цепкие. Но мы продолжаем его поливать, он ведь красиво цветет. Сорняк тоже может быть фотогеничным, особенно если смотреть на него влюбленными глазами.

Проблема в том, что пока мы любуемся цветами, корни уже могут занимать всю землю. Они вытягивают воду, забирают питательные вещества и не дают пробиться новым росткам. Так и в отношениях: внешне все может оставаться красивым, но внутри становится все меньше места для спокойствия, свободы, собственного голоса и ощущения себя. И человек постепенно перестает жить отношениями и начинает их обслуживать: угадывать настроение партнера, подбирать слова, сглаживать углы, оправдывать неприятные эпизоды и ждать, что все наконец изменится.

Какие признаки могут говорить о том, что отношения становятся токсичными?

В данном вопросе корреспонденту Zakon.kz помогла разобраться кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

"Первые тревожные сигналы – ощущение, что тебя не слышат, и все чаще возникающая мысль: "Со мной что-то не так". Это может быть очень странным ощущением, особенно если объективно с тобой все в порядке. Но если рядом с человеком ты постоянно сомневаешься в себе, своих чувствах и праве на них, к этому стоит прислушаться", – советует психолог.

В токсичных отношениях человек постепенно теряет силы. После общения может оставаться ощущение, будто из тебя выкачали всю энергию: портится настроение, а внутри надолго остается тяжелый осадок.

"Важно отличать это от обычных конфликтов. В здоровых отношениях даже кризисы в итоге делают пару сильнее: партнеры слышат друг друга, делают выводы, работают над собой. После конфликта становится больше понимания, ясности и близости", – говорит Жанат Биржанова.

Также психолог говорит, что хороший ориентир простой: здоровые отношения после трудностей постепенно становятся лучше, а токсичные – оставляют все больше усталости и внутреннего напряжения.

Еще один тревожный сигнал – когда человек не пытается улучшить отношения, а словно все время норовит "укусить":

задеть за уязвимое место,

причинить боль, но не поговорить о том, что между вами происходит.

Почему трудно выйти из токсичных отношений

"Одна из причин – собственный травматичный опыт, особенно опыт отношений в родительской семье. Иногда человек бессознательно повторяет знакомый с детства эмоциональный сценарий: выбирает партнера, рядом с которым снова переживает похожие чувства. Важно увидеть не только, что происходит с партнером, но и что происходит внутри тебя. Иногда мы обнаруживаем, что выбрали не просто знакомый тип человека, а знакомый эмоциональный фон. Именно с этого осознания часто начинается путь к изменениям. Но он может быть долгим: привычные сценарии не исчезают в одно мгновение", – поясняет психолог Жанар Биржанова.

Возвращение спокойствия тоже редко выглядит, как эффектная сцена из фильма, где человек закрывает дверь, красиво выбрасывает ключ и через пять минут уже бежит по пляжу навстречу новой жизни. В реальности спокойствие может возвращаться маленькими порциями. Своей историей поделился Дамир Жансеитов, который состоял в абьюзивных отношениях:

"⁠Мы встречались год, и мне казалось, что это любовь. Но со временем я понял, что просто привык к постоянному дискомфорту и тревоге. Границы между нормальными просьбами и навязчивыми требованиями постепенно стирались, желания одного партнера начинали занимать все пространство, не оставляя места другому. В отношениях было много манипуляций, чрезмерного восхищения, которое порой переходило в откровенное подхалимство, разговоров о деньгах и изменах. Я оправдывал многое тем, что у нее есть масса других достоинств. Сейчас понимаю, что человек способен привыкнуть практически ко всему и найти оправдание чему угодно. Но постоянно оправдывая другого, ты постепенно теряешь себя. Со мной произошло именно это. Друзья и близкие стали замечать, что я сильно изменился, и далеко не в лучшую сторону. Когда обманываешь себя, перестаешь принадлежать самому себе. Тобой начинают управлять чужие желания, а собственная жизнь отходит на второй план. Ты уже не живешь так, как хочешь, а следуешь сценарию, который за тебя написал кто-то другой. В какой-то момент я остановился, все осознал и сделал выбор в пользу себя. Не скажу, что расставание далось мне тяжело. Наоборот, было ощущение, будто я наконец вернулся к себе. В каком-то смысле я даже стал лучшей версией себя", – рассказывает Дамир.

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Что можно сделать, чтобы восстановить внутреннее спокойствие

"Важно прямо проговаривать границы, особенно если человек злится, манипулирует или пытается вызвать чувство вины. Важно не оправдываться и не вступать в бесконечный спор, а ясно обозначить, что с вами происходит и что вы не готовы принимать. Здоровая граница – это не попытка контролировать другого, а честное сообщение о том, что для вас неприемлемо и как вы будете действовать дальше". Жанат Биржанова

И, возможно, здесь особенно важно отказаться от идеи, что уход из разрушительных отношений – это обязательно признание собственной ошибки. Иногда отношения действительно были красивыми, и в них было много хорошего. Иногда человек любил по-настоящему. Но любовь сама по себе не является гарантией того, что отношения будут безопасными и здоровыми. Можно любить человека и одновременно понимать, что рядом с ним вам становится хуже.

Как двигаться дальше после расставания

После токсичных отношений важно дать себе время на восстановление. Иногда этот процесс занимает годы, особенно если отношения оставили глубокую травму или сильно повлияли на самооценку.

Дайте себе время. Не требуйте от себя быстро "прийти в норму".

Не требуйте от себя быстро "прийти в норму". Не идеализируйте прошлое. Вспоминайте не только хорошее, но и то, почему отношения закончились.

Вспоминайте не только хорошее, но и то, почему отношения закончились. Сократите контакт. Если возможно, возьмите паузу в общении и социальных сетях.

Если возможно, возьмите паузу в общении и социальных сетях. Вернитесь к себе. Вспомните свои желания, интересы, друзей и планы, которые могли отойти на второй план.

Вспомните свои желания, интересы, друзей и планы, которые могли отойти на второй план. Не оставайтесь в одиночестве . Разговаривайте с близкими и принимайте поддержку.

. Разговаривайте с близкими и принимайте поддержку. Не вините себя за чувства . Грусть, злость, тоска и сомнения – нормальная часть восстановления.

. Грусть, злость, тоска и сомнения – нормальная часть восстановления. Если боль не отпускает – обратитесь за помощью.

"Вернуть доверие к людям легко только на словах. На деле для этого нужен новый опыт, а именно опыт безопасных и надежных отношений. И он зависит не только от самого человека, но и от того, кто окажется рядом. Поэтому восстановление – это не попытка "забыть прошлое". Важно постепенно получить опыт отношений, в которых тебя слышат, уважают и не причиняют боль. Такой опыт можно получить и в психотерапии: через отношения с терапевтом человек учится заново выстраивать доверие и корректировать последствия прошлого опыта", – резюмирует психолог.

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Важно помнить, что отношения должны в первую очередь приносить радость, поддержку и пользу обоим партнерам. Не стоит бесконечно сохранять куст роз, если он уже погиб и больше не дает цвести другим цветам. Иногда лучше вырвать его с корнем, дать почве время восстановиться и только потом посадить новые цветы. И, возможно, на этот раз выбрать другой сорт, чтобы не повторить тот же болезненный сценарий.