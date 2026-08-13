Шымкентцы все чаще заводят экзотических питомцев: чем обеспокоены зоозащитники

Заводить необычных питомцев стало популярно у жителей Шымкента. Горожане скупают игуан и хамелеонов. Как экзотика "выселяет" привычных кошек и собак, расскажет корреспондент Zakon.kz.

Необычного питомца завела себе жительница Шымкента Карина Мухамед. Дракошка – именно так зовут хамелеона – это ящерица размером с ладошку. Она стала полноценным членом семьи и любимцем детей. Единственный, кто отказывается принимать в семью новосела, – померанский шпиц Мартин.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В ответ на лай хамелеон шипит и надувается. Но это единственный его недостаток, с улыбкой отмечает хозяйка. Маленький ручной дракон живет в террариуме, имеет свой личный бассейн и специальную лампу, ест мало, не мешает и не портит ремонт.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Он свободно может гулять по всему дому, к нам привык довольно быстро, и каждый раз, когда мы приходим, встречает нас в определенном месте. Завести такого чудо-дракона попросила моя дочь Амелия. Она увидела зверюшку, и она стала ее мечтой", – говорит хозяйка хамелеона.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В нашей семье очень любят животных. Все, кто к нам попадает, окружены заботой. Хочу отметить, что сейчас в Шымкенте немало тех, кто заводит не совсем обычных питомцев", – поясняет Карина.

С ней соглашается и директор зоомагазина Марина Кляцкая. В последние годы у жителей мегаполиса действительно повышенный интерес к представителям флоры и фауны, которых раньше можно было увидеть только в зоопарке. С зоополок сметают шиншилл, ящериц, хамелеонов. Все они разрешены к продаже, цены и сложный уход любителей экзотики не пугают.

"Например, хамелеоны бывают разной ценовой категории. Зависит от вида и размера: есть за 35 000 тенге, есть и за 70 000 тенге, но и это не предел. Можно купить и за более высокую цену. Зимой хамелеонам необходим специальный теплый коврик, а еще питание. Они любят насекомых. Каждый сверчок – от 120 тенге. В этом году пик у шиншилл, их тоже раскупают, и это несмотря на особый уход за ними. А еще важно помнить, что и гигиена у них своеобразная. В воде их мыть нельзя, только специальный песок", – поясняет Кляцкая.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В магазине продаются те животные, которые разрешены по закону, но интересуются шымкентцы и краснокнижными представителями, и даже хищниками.

"Много было просьб и вопросов по поводу обезьянок, именно тех, кого нельзя привозить и продавать. Спрашивали и про львов, тигров и даже акул. Как и где люди собирались держать этих животных, история умалчивает", – удивляется директор магазина.

Среди клиентов Марины Кляцкой есть и те, кто держит дома рептилий. Удовольствие не из дешевых, а спрос огромный.

"Довольно часто спрашивают про игуан. Эта экзотика тоже интересна любителям животных. Но сейчас на них не только высокий спрос, но и ценник. Их привозят из Москвы, так как в нашем городе нет тех, кто их разводит. Еще раз отмечу, – это дорого", – дополняет Марина.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Зооактивистка Сабина Омарбекова отмечает: желание завести экзотического питомца у многих появляется раньше, чем понимание всей ответственности. Специалист отмечает, что далеко не все готовы тратиться на специальный корм, оборудование для содержания и помощь ветеринаров. Растущая популярность экзотических животных вызывает у защитницы тревогу.

"Мы видим, как поступают с собаками и кошками, хотя информации в интернете и соцсетях про уход очень много, включая ветеринарные клиники, которые их обслуживают. Но по сей день многие пренебрегают вакцинацией, стерилизацией и осмотром собаки. Хамелеонам, игуанам, рыбам, паукам требуется определенный уход, освещение, температура, грунт. И казахстанцы, конечно, зачастую это не соблюдают. Они могут содержаться в очень плохих условиях. В Казахстане есть ограниченный список запрещенных к содержанию животных (Закон "Об ответственном обращении с животными". – Прим. авт.). Туда входят кобры, питоны, комодский варан, скорпионы, тарантулы и другие братья наши меньшие. Но кто это контролирует?" – удивляется зооактивистка.

В пример Сабина ставит черепах, которые довольно часто встречаются в степях Казахстана.

"Например, у нас в Казахстане есть среднеазиатская сухопутная черепаха. Многие забирают их из дикой природы, в том числе браконьеры, а затем продают. Содержание таких черепах дома запрещено законом. Сейчас мы все возникающие вопросы регулируем через специальный фонд. Если мы видим такой случай, пишем им, они связываются с полицией. Отдельных органов регулирования у нас нет. Также в Казахстане развито такое увлечение, как киперство. Это интерес к экзотическим животным: люди выезжают за город, отлавливают диких ящериц, пауков и других животных и забирают их домой для содержания, в том числе в качестве коллекции", – поясняет спикер.

Защитница животных также напомнила о питомцах, которых казахстанцам категорически нельзя заводить дома.

"В основном под запрет попадают ядовитые и крупные рептилии: кобры, мамбы (род ядовитых и агрессивных змей семейства аспидов, обитающих в Африке. – Прим. ред.), тайпаны (род крупных и очень ядовитых змей семейства аспидов, распространенных в Австралии и Новой Гвинее. – Прим. ред.), питоны, гадюки, гремучие змеи, все виды крокодилов, за исключением крокодилового каймана, а также ядозубы и комодские вараны. Среди паукообразных и насекомых запрещено содержание скорпионов, каракуртов, тарантулов и других опасных видов пауков", – заявила девушка.

Экзотический питомец, как и любое другое животное, – это прежде всего живое существо, которое нуждается в заботе, внимании и правильных условиях содержания. Герои нашего материала единогласно призывают не заводить необычных животных под влиянием моды или сиюминутного интереса.

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