Patek Philippe, турбийон и семейные реликвии: что ремонтирует часовщик из Шымкента

Часы стоимостью с квартиру и уникальные антикварные механизмы приводит в порядок мастер из Шымкента. Представитель одной из "вымирающих" профессий современности рассказал, с какими сложностями встречаются мастера и чем часы из розового золота уступают дедовским. Истории выслушал Zakon.kz.

Пинцеты, часовые тиски, прессы для закрывания крышек, бинокуляры и микроскопы – на столе все лежит на своих местах. Как в операционной. Полный порядок, баночка к баночке, а под лампой – новый удивительный "пациент". Его принес сюда молодой парень, отметив, что это семейная реликвия, которая досталась от деда, и попросил не только "воскресить", но и быть максимально аккуратным со "старичком". А по-другому часовщик Владимир Костин со своими механическими подопечными и не может. Через его руки прошли настоящие часовые легенды и варианты марок, которые смело могут занять место в музее.

"Приходит однажды клиент и говорит: "Мне нужно всего-навсего три винтика на обычные часы". Я, конечно, может быть, и отказал бы ему. Но когда увидел эти часы, заинтересовался. Они небольшие – диаметр где-то 20 сантиметров. Латунные! Может быть, рандоль, точно не знаю, существовала ли рандоль (сплав меди с бериллием, обладающий золотистым блеском. – Прим. ред.) в то время. На часах был номер – U-55. Спрашиваю: "Откуда у тебя такие часы?" А там еще ключ со свастикой, все прямо как у добротных немецких часов. Удивительно, но очень аккуратно сохранились. Самое интересное – мы их завели, и они заработали. Молодой человек сразу уточнил, что продавать реликвию не собирается, но очень хотел найти родных тех, кто был на U-55. Это была подводная лодка, которую затопили в 1943 году. Экипаж, кого могли, спасли, кроме капитана. Капитан отказался выходить и погиб. Есть такие жесткие правила: капитан покидает корабль последним. И вот кто-то, покидая судно, захватил часы", – рассказывает Владимир.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Ремонтом часов Владимир увлекся еще в подростковом возрасте, тогда он впервые попытался самостоятельно собрать будильник. Родился мастер в далеком Хабаровске. В молодости даже не думал связывать свою жизнь с часовым делом – получил профессию столяра 4-го разряда. В поисках работы приехал в Шымкент, но судьба распорядилась иначе: именно здесь Владимир оказался в часовой мастерской, где начал осваивать тонкости ремонта часовых механизмов. С виду может показаться, что профессия простая, но на деле было много неожиданных встреч, знакомств и передряг.

"Давно это было! Человек принес часы, в подтверждение, что он уже оплатил работу, протянул мне квитанцию. Я ее смотрю и вижу, что марка, которую он принес, и указанная в листе не совпадает. А я молодой, упертый и принципиальный. Чинить отказался, пока он не оплатит те, что принес. Это было во времена Колбина, и оказалось, что клиент – известный и весомый в городе человек. Конечно, он сразу же написал на меня жалобу в Алматы, в очень короткий срок она дошла до "Рембыттехники" СССР, и уже оттуда чиновники "спустили" ее до нашей организации. Прибежал директор, ругался, просил починить, в результате сам оплатил ремонт и затем уже отправил меня лично повесить эти часы на стену к тому заказчику. Там-то я и увидел те самые часы, которые были указаны в квитанции", – смеется Владимир.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

И пусть история и канула в Лету, Владимиру по-прежнему доверяют марки часов самой разной ценовой политики. Приносили на "осмотр" и экземпляры часов, которые стоили, как целая квартира.

"На вид – просто коробка, но на самом деле настоящий шедевр. Смотрю: на них написано "Patek Philippe", корпус полностью прозрачный, и внутри все прекрасно видно. Я спрашиваю: "А что с ними не так?" А он отвечает: "Хозяева подарили, а я не могу разобраться, что и как здесь работает". Если память не изменяет, на часах было девять стрелок и турбийон. Три показывали обычные показатели времени, а остальные – месяц, число, день недели и фазу луны. Но самое интересное – турбийон. Впервые в жизни увидел его. Это был, наверное, 2005 год. Часы полностью прозрачные, и ты видишь, как внутри движется каждый механизм. Причем отдельно вращается часть механизма. Это настолько сложно, завораживающе и красиво, что невозможно оторвать взгляд. Просто настоящее произведение искусства. Но больше всего меня поразила цена. Это был 2005 год. В то время квартира у нас стоила, в лучшем случае, около двух тысяч долларов. И вдруг я вижу часы стоимостью 500 тысяч долларов. Я был просто поражен", – говорит часовщик.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Хронометр, о котором говорит Владимир, был отлит из розового драгоценного металла. Но не все то золото, что блестит, говорит часовщик. Настоящая драгоценность, которую доверяли мастеру, – это часы героев ВОВ. Держа их в руках, словно ощущаешь особую ответственность, делится 67-летний мастер.

"Однажды мне принесли швейцарские серебряные часы, и сзади была аккуратно выгравирована надпись: "Разведчику такому-то за спасение моста через Рейн. 10 мая 1945 год". Представляете, какие вещи доверяют моим рукам. Это чья-то память о родном и близком человеке", – поясняет часовщик.

"Цифры", как и дела, мастер не боится. Владимир уверен: в ближайшие годы его профессия никуда не исчезнет. Ведь механика – это прежде всего точность и надежность, которые невозможно полностью заменить технологиями.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"У электроники очень много минусов. Например, современное оружие способно вывести из строя все, что связано с микросхемами. В такой ситуации техника просто перестанет работать, и мы останемся практически без информации. Механика же этого не боится. Именно поэтому в военной технике до сих пор используют механические часы и механизмы. На кораблях, например, устанавливают именно такие часы. Серьезная аппаратура также во многом создавалась на основе механики – в том числе различные шифровальные и дешифровальные устройства. В этом и заключается ее главное преимущество – надежность", – говорит Владимир.

Профессиональные инструменты часовщика, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Много в мастерской у Владимира и настенных часов. Как оказалось, несмотря на моду и любовь к современным интерьерам, часы, которые когда-то висели у любимых бабушек, не спешат уходить в прошлое. Их приносят на ремонт, чтобы вновь услышать знакомый бой и сохранить вещь, с которой связаны теплые семейные воспоминания. А для Владимира Костина это отличная возможность показать, что даже в современном мире механические часы не теряют своей ценности. За каждым таким механизмом – история, память и особая связь с прошлым, которую невозможно заменить электронным дисплеем.

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