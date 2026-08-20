Когда два дня – мало: почему после выходных мы иногда устаем еще больше

Иногда выходные заканчиваются ощущением, будто их и не было: сон не помог, прогулка не взбодрила, а понедельник снова встречает усталостью. Как понять, что организму действительно нужен отдых, а не очередная попытка пережить неделю, – в материале Zakon.kz.

Два выходных прошли, а ощущение такое, будто вместе с ними закончились и последние силы. В понедельник будильник звенит особенно громко, дорога на работу кажется длиннее обычного, а мысль о следующей субботе появляется еще до первой чашки кофе. Если такая ситуация повторяется регулярно, возможно, организму уже недостаточно двух дней для восстановления.

Психолог Жанат Биржанова советует в первую очередь ориентироваться не на количество выходных, а на состояние после них.

"Если после двух свободных дней появляются силы, сохраняется хорошее настроение и всю следующую неделю человек чувствует себя в ресурсе, значит, отдых действительно сработал. Если же в понедельник хочется только одного – снова объявить выходной, это может быть сигналом, что организму нужна более длительная пауза", – говорит специалист.

Фото: pexels

При этом отдых вовсе не обязательно должен начинаться с покупки билетов и сборов чемодана. Многие почему-то считают, что если не было самолета, гостиницы и фотографии на фоне моря, то отдых не засчитывается. На самом деле иногда человеку достаточно побыть немного в покое и ни о чем не думать.

"Иногда человек отдыхает просто с помощью хорошего сна, простой прогулки или обычной тишины. Иногда достаточно посидеть в городском парке буквально час, и психологическое состояние полностью восстанавливается", – отмечает Жанат Биржанова.

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Стоит отметить, что некоторые предпочитают провести выходной так насыщенно, что к понедельнику им нужен отдых уже от отдыха. Уборка, магазин, ремонт, встречи, рабочие сообщения, семейные дела – и вот воскресенье закончилось, а расслабиться так и не удалось. Формально человек был свободен от работы, но фактически весь день выполнял очередной список задач.

"Не всегда помогает и желание "оторваться". После тяжелой недели иногда хочется шумной компании, клуба или бара, но недосып и позднее возвращение домой вряд ли добавят сил. С едой похожая история. Иногда выходные превращаются в маленький гастрономический фестиваль с пиццей, шашлыком, десертами и фразой "с понедельника сяду на диету". Но организму такая программа тоже может оказаться не по душе", – отметила психолог.

Фото: pexels

Специалисты советуют перед выходным спросить себя не "куда бы поехать?", а "чего мне сейчас не хватает?".

Если хочется спать – возможно, нужен сон.

Если раздражает шум – тишина.

Если устали от людей – немного времени наедине с собой.

Если тянет на природу – прогулка в парке, у реки или в горах может оказаться полезнее, чем очередной насыщенный день по расписанию.

Главный показатель хорошего отдыха довольно простой: после него должны появляться силы, а не новое желание лечь и никого не видеть. Если из недели в неделю даже после выходных человек остается разбитым, раздражительным и не чувствует восстановления, возможно, пора перестать пытаться "перетерпеть" и дать себе более длительную паузу.

В конце концов, отдых – это не соревнование, кто успел больше. Иногда лучший план на субботу – вообще не иметь плана.