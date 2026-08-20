#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Статьи

Когда два дня – мало: почему после выходных мы иногда устаем еще больше

выходные, отдых, отпуск, психолог, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:07 Фото: pexels
Иногда выходные заканчиваются ощущением, будто их и не было: сон не помог, прогулка не взбодрила, а понедельник снова встречает усталостью. Как понять, что организму действительно нужен отдых, а не очередная попытка пережить неделю, – в материале Zakon.kz.

Два выходных прошли, а ощущение такое, будто вместе с ними закончились и последние силы. В понедельник будильник звенит особенно громко, дорога на работу кажется длиннее обычного, а мысль о следующей субботе появляется еще до первой чашки кофе. Если такая ситуация повторяется регулярно, возможно, организму уже недостаточно двух дней для восстановления.

Психолог Жанат Биржанова советует в первую очередь ориентироваться не на количество выходных, а на состояние после них.

"Если после двух свободных дней появляются силы, сохраняется хорошее настроение и всю следующую неделю человек чувствует себя в ресурсе, значит, отдых действительно сработал. Если же в понедельник хочется только одного – снова объявить выходной, это может быть сигналом, что организму нужна более длительная пауза", – говорит специалист.
почему хочется отдыхать, отдых после выходных, выходные, отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:07

Фото: pexels

При этом отдых вовсе не обязательно должен начинаться с покупки билетов и сборов чемодана. Многие почему-то считают, что если не было самолета, гостиницы и фотографии на фоне моря, то отдых не засчитывается. На самом деле иногда человеку достаточно побыть немного в покое и ни о чем не думать.

"Иногда человек отдыхает просто с помощью хорошего сна, простой прогулки или обычной тишины. Иногда достаточно посидеть в городском парке буквально час, и психологическое состояние полностью восстанавливается", – отмечает Жанат Биржанова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:07
Куда съездить в выходные: идеи для путешествий по Казахстану

Стоит отметить, что некоторые предпочитают провести выходной так насыщенно, что к понедельнику им нужен отдых уже от отдыха. Уборка, магазин, ремонт, встречи, рабочие сообщения, семейные дела – и вот воскресенье закончилось, а расслабиться так и не удалось. Формально человек был свободен от работы, но фактически весь день выполнял очередной список задач.

"Не всегда помогает и желание "оторваться". После тяжелой недели иногда хочется шумной компании, клуба или бара, но недосып и позднее возвращение домой вряд ли добавят сил. С едой похожая история. Иногда выходные превращаются в маленький гастрономический фестиваль с пиццей, шашлыком, десертами и фразой "с понедельника сяду на диету". Но организму такая программа тоже может оказаться не по душе", – отметила психолог.
усталость, почему хочется отдыхать после выходных, выходной, отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:07

Фото: pexels

Специалисты советуют перед выходным спросить себя не "куда бы поехать?", а "чего мне сейчас не хватает?".

  • Если хочется спать – возможно, нужен сон.
  • Если раздражает шум – тишина.
  • Если устали от людей – немного времени наедине с собой.
  • Если тянет на природу – прогулка в парке, у реки или в горах может оказаться полезнее, чем очередной насыщенный день по расписанию.

Главный показатель хорошего отдыха довольно простой: после него должны появляться силы, а не новое желание лечь и никого не видеть. Если из недели в неделю даже после выходных человек остается разбитым, раздражительным и не чувствует восстановления, возможно, пора перестать пытаться "перетерпеть" и дать себе более длительную паузу.

В конце концов, отдых – это не соревнование, кто успел больше. Иногда лучший план на субботу – вообще не иметь плана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
доллар, курс, аналитика
15:11, 23 октября 2024
Почему курс доллара снова растет после снижения в начале недели
монеты, падение, тенге, курс
14:28, 18 июня 2024
Почему продолжает падать тенге
доллар, курс, рост
15:40, 24 сентября 2024
Прогноз: насколько может вырасти доллар в ближайшее время
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
19:44, Сегодня
Новак Джокович ответил на слухи о завершении карьеры
Фото: UFC
19:14, Сегодня
Яир Родригес выбыл из главного боя Noche UFC против Жана Силвы
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:58, Сегодня
"Арыс" и "Тараз" разошлись миром в матче Первой лиги
Фото: КФФ
18:18, Сегодня
Кайрат Нурдаулетов может покинуть пост главного тренера "Жетысу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: