Первое сентября на пороге: как подготовить школьный гардероб и не накупить лишнего

День знаний все ближе, а это значит, самое время плотно заняться сборами чада в школу. Однако подойти к задаче надо с умом, не бежать сломя голову на ярмарки и рынки, а сначала провести ревизию уже имеющихся вещей. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Спасаем спасаемое

Пожалуй, этот блок статьи менее актуален для родителей младшеклассников, но может быть полезен семьям ребят постарше.

Откройте шкаф. Изучите его на предмет завалявшихся с прошлого года вещей. Безжалостно выбросьте порванное, покрытое катышками или застарелыми не отстирываемыми пятнами. А нередко случается так, что достаточно заменить фурнитуру – и вот уже вещь как новенькая, снова готова помогать владельцу грызть гранит науки.

Обратите внимание на: общую форму вещи;

состояние швов и подкладки;

замки, "собачки" молний, пуговицы, кнопки.

Все дожившее до наших дней и вместе с тем сохранившее "приятную наружность" примеряем на школьника.

Убеждаемся, что:

рубашка или блузка не "тянут" в плечах, подмышках;

рукава не "ползут" на локоть при сгибании руки;

юбка с поправкой "на вырост" не обрела после лета провокационную длину;

одежда не тесна в бедрах, талии, не давит и не сковывает движений;

спортивный костюм действительно позволяет активно заниматься спортом, а не просто красиво стоять у лавочки.

Проверка пройдена успешно? Перестирываем отобранное в соответствии с рекомендациями на этикетках. И желательно – с хорошим кондиционером для белья, чтобы отпрыск не тащил "дух шкафа" с собой в школьные будни.

Дабы продлить "жизнь" школьной форме, старайтесь стирать ее в машинке на деликатном режиме, при 30-40°С. Выворачивайте одежду наизнанку и застегивайте пуговицы, замки. Отдайте предпочтение гелям для стирки. Старайтесь не пользоваться жестким режимом отжима – сушите вещи на вешалках. Стирайте форменную одежду отдельно от другой и в идеале – с помощью специальных сетчатых мешков.

Не подошедшее по размеру, но годное к дальнейшей носке, кстати, тоже заботливо перестирываем – не для своего ребенка, так для чужого, который может остро в этом нуждаться.

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Проверяем новое

Едва купленный костюм не меньше нуждается в большой стирке. Во-первых, так вы избавите отпрыска от необходимости "донашивать" вещь за длинным перечнем людей, возможно, примерявших ее до него. Во-вторых, сможете заранее узнать, не линяет ли обновка и не теряет ли формы, дабы избежать "сюрпризов" в сентябре.

Идеальная пара

"Прошлогодние" туфельки, ботиночки и кроссовки тоже рискуют не прийтись ко двору в году новом. Нога влезла – и ладно? Нет, даже с виду "налезшая" пара может причинить немало дискомфорта. Допустим, стельку легко заменить, а каблук – подбить, однако существуют вариации снашивания посложнее.

Обувь буквально "кричит" о необходимости замены, если:

протерлась подошва;

есть заломы и повреждения, мешающие нормальному прилеганию;

пальцы в ней стиснуты;

материал натирает кожу даже через носок или колготок;

задник стоптан и больше не держит изначальную форму;

застежки заедают при использовании;

имеется стойкий неприятный запах, который уже не выводится стиркой/чисткой.

А чтобы не повторять старых ошибок, впредь делайте ставку на удобство пары в течение длинного учебного дня, нескользящую подошву, возможность обуться и разуться за секунды (школьник скажет вам "спасибо" после первого же переодевания на физкультуру), и материалы, которые легко протереть от грязи. И да, "богатую" замшу отложите до лучших, более сознательных времен.

А что там с рюкзаком?

Если дочки-сыночки идут не в первый раз и не в первый класс, рюкзак в доме, скорее всего, уже имеется. И, вероятно, прослужит еще как минимум один учебный период.

Достаем его с антресолей, смахиваем пыль каникул и проверяем целостность:

молний;

лямок;

швов.

Вдобавок убеждаемся в том, что старый-добрый ранец "осилит" новое количество предметов и, соответственно, учебников.

Да, и о сумке для "спортивки" не забудьте. Там вполне могло заваляться нечто, за три месяца обретшее собственное сознание и неповторимый аромат в придачу.

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Подводим итоги

Берем блокнот или открываем его в смартфоне и делим проинспектированный школьный скарб на три категории.

○ Оставить и носить – носибельно и не требует дополнительных манипуляций.

○ Подлатать и тоже носить – носибельно, но нуждается в небольшой доработке.

○ Отпустить и забыть – либо неликвид, либо хорошая вещица, не подошедшая именно вашему ребенку, но способная обрести вторую жизнь для другого школьника – того, кто нуждается в ней.

Отталкивайтесь от этого списка при составлении другого, но уже списка покупок.

Такие важные мелочи

Вот чего никогда не бывает много, так это "расходников" – колгот, носочков, белья, спортивных футболок и маек. Проведите ревизию "мелочевки", но дополнительно все-таки закупитесь – все вышеперечисленное имеет свойство пачкаться, теряться, застирываться и быстро приходить в негодность.

Уроки, домашние задания, кружки и спорт потребуют от школьника не только огромного арсенала одежды и канцелярии, но и энергии, и концентрации. Какие сезонные продукты стоит включить в меню ребенка, мы рассказали ранее.