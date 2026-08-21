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Статьи

Какими последствиями может обернуться сокращение сроков обучения для студентов и работодателей

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Возможное сокращение сроков обучения в вузах и колледжах казахстанцы восприняли неоднозначно. Одни опасаются снижения качества знаний из-за нехватки времени на глубокое изучение профессий. Другие считают, что новшество ускорит выход специалистов на рынок труда. В теме разбирался Zakon.kz.

Мы поговорили с кандидатом исторических наук, PhD, преподавателем университета с более чем 30-летним стажем, автором учебных пособий Владимиром Осколковым.

– Владимир Сергеевич, как Вы оцениваете инициативу сократить сроки обучения в вузах и колледжах Казахстана?

– Есть несколько рисков. Возможно, в некоторых случаях не будет хватать времени на то, чтобы дать студентам необходимые знания в полном объеме и научить их думать. А для работодателя сокращение сроков обучения – это, конечно, большой плюс, выпускники будут приходить к ним раньше. Я считаю, первое – нужно не торопиться и провести эксперименты, посмотреть результат. Второе – в общем-то, можно внести какие-то изменения, коррекцию в программу уже сейчас. И третье – все-таки надо увеличить гуманитарный цикл. Еще приведу пример. Давным-давно я работал в школе, тогда мне попалась статья, в которой описан эксперимент. Ученые провели крупное исследование: было большое количество опрошенных. Выяснилось, что люди с десятью классами образования в полтора раза быстрее осваивали станок, чем работники с восемью годами обучения.

Четырехлетний срок высшего образования взят не с потолка. Знания студентам дают последовательно и системно. Важно эту системность не нарушить, подчеркивают эксперты.

– Какие пробелы у высшего и среднеспециального образования есть сейчас?

– Попадаются студенты, которые приходят после школы и не умеют думать. Иногда, глядя на них, диву даешься. Они правильно отвечают на тесты, но, когда спрашиваешь "почему ты тут ответил так?", не могут объяснить. Говорят: "Ответил и ответил". Некоторые не умеют аргументировать, сопоставлять, анализировать и выстраивать логическую цепочку. Один из пробелов заключается в том, что сейчас не изучают логику. А раньше ее нам преподавали. На мой взгляд, это очень нужный и интересный предмет, он заставляет мозги шевелиться. Я считаю, надо не внедрять огромное количество дисциплин, а разработать систему, чтобы люди научились думать, мыслить критически, анализировать и имели креативный подход.

– Как сокращение сроков обучения может повлиять на качество образования?

– Вообще высшая школа – это достаточно консервативная система, и вносить новшества туда нужно осторожно, постепенно, экспериментально, а не резко. Это длительный процесс. Иначе может быть проблематично. Качество образования зависит от многих факторов и методов обучения.

– Какие последствия могут быть для системы образования после сокращения сроков обучения?

– Сократить обучение можно. Правда, из-за этого многие лишатся времени на привычные дела. Сейчас у нас летние каникулы 2,5, то есть почти три месяца. Их могут наполнить какими-то курсами, факультативами и обязательными дисциплинами.

В таком случае каникулы станут короче. Отдыхать меньше будут и студенты, и преподаватели. Вырастет ли у них зарплата и стипендия вместе с дополнительной нагрузкой – большой вопрос.

Что думают студенты?

Сами учащиеся предложенному новшеству, конечно, рады. Говорят, лучше поскорее получить диплом и продолжить осваивать необходимые для работы навыки на практике.

Житель Алматы Рувим перешел на второй курс университета. Парень получает в Алматы образование программиста и параллельно трудится в IT-компании на позиции джуниора. Молодой специалист уже заметил, что большинство знаний, которые дают в вузе, на деле не пригождается. А если хотя бы год обучения упразднили, стало бы больше времени на саморазвитие.

"Сейчас в интернете есть много курсов, некоторые совершенно бесплатные. В принципе, по ним можно даже выучиться на программиста-разработчика, получить диплом, который котируется и устраивает работодателя так же, как и документ об окончании университета. За счет высвободившегося года я бы смог самостоятельно развиваться по выбранному направлению в узком профиле, а не по тем дисциплинам, которые навязывают в универе. Многие из них практически бесполезны, но мы изучаем, потому что они есть в программе. Если убрать их совсем нельзя, то можно же сократить количество часов, и пройти положенную программу по ускоренному курсу. Важный нюанс моей специальности программиста-разработчика – это то, что периодически появляются новые языки программирования, быстрыми темпами развивается искусственный интеллект, а программа обучения по большей части остается старая, неактуальная. Сейчас больше всех программистов зарабатывают те, кто внедряет AI в технологии для разных отраслей, но в наших универах этому, к сожалению, не учат", – рассказал алматинец Рувим.

Как оценивают инициативу чиновников родители?

Родители студентов и абитуриентов относятся к новшеству двояко. С одной стороны, они рады, что детям придется меньше корпеть над учебниками, а с другой, опасаются подорожания обучения.

"Моя дочь окончила в алматинском вузе третий курс. Учится на платной основе. При поступлении до гранта не хватило одного балла. Сейчас мы платим миллион тенге в год. Для нашей семьи это очень внушительная сумма. Мы ее осиливаем благодаря тому, что дочка подрабатывает и помогает семейному бюджету. Если студенты учиться будут не четыре года, а три или два – это классно и для них, и для нас, – дети быстрее станут самостоятельными, смогут работать целый день. Лишь бы качество образования не снизилось. Но если за счет сокращения сроков стоимость обучения вырастет, многим будет не по карману оплачивать образование. А зарплаты-то растут медленно, поэтому диплом быстро не окупится", – поделилась мнением жительница Алматы Арайлым.

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Высокую стоимость обучения в казахстанских вузах прокомментировал глава Миннауки

Информация из профильного ведомства

О планах по сокращению продолжительности обучения в вузах сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве.

"Есть определенные специальности, где 4 года – это долго. Поэтому сейчас мы внесли предложение в правительство, чтобы в формате прикладного бакалавриата вводилась сокращенная форма обучения в вузах. Мы с высшими колледжами будем сейчас пилотный формат запускать – ребенок в колледже получит очень умную специальность в прикладном формате. Это уже уровень бакалавриата, но она короче по содержанию, короче по процессу обучения. Он потом дальше всегда может обучиться в таком модульном формате в вузе, бакалавриат продолжить, магистратуру продолжить", – отметил Саясат Нурбек.

Министр добавил, что скоро появятся новые форматы, которые уже прошли проверку.

"Более гибкие, гибридные форматы будут появляться. Нормативную базу для этого мы уже приготовили. Пилотные проекты протестировали. В принципе, работает", – подчеркнул Саясат Нурбек.

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Признание иностранных дипломов о высшем образовании: правила изменились

Мировая практика

По данным международного портала Education at a Glance (OECD), в ряде передовых стран студенты бакалавриата учатся три года. Трехлетним высшим образованием отличаются Великобритания, Франция, Швеция, а также некоторые вузы Германии, Канады, Австралии и Нидерландов.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят сформировать цифровую экосистему студента.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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