От моржа до страуса: житель Шымкента спас тысячи разных видов животных

Настоящая любовь к животным – не только проявление заботы, но и правильный уход. Однако зачастую люди превращают их в любимую забаву. В результате питомцы страдают от болезней или вовсе погибают. Zakon.kz расскажет, как неравнодушный шымкентец учит хозяев грамотно подходить к их содержанию

Олег Хан с самого детства не просто обожает животных, но и спасает, помогает, пристраивает их. Эта любовь началась с обычных кошек, далее охватив экзотические и редкие виды зверей.

"С первых своих шагов исследовал природу и ее обитателей, с годами интерес только возрос. Началось стандартно с кошки, но после у меня были муравьи, тогда собрал их коллекцию из 28 видов. Дальше больше. Также мне безумно нравится общаться с ними. И это больше, чем увлечение, это желание сохранить биоразнообразие, создать резервные популяции и делать прорывы в науке. Каждое животное – носитель ценной информации, оно долгое время эволюционировало, у него может быть столько особенностей. И эти аспекты неизведанности в животном мире меня цепляют". Олег Хан

Парень признается, что когда его мини-зоопарк стал пополняться разными видами животных, он ощутил нехватку ветеринаров, поэтому решил освоить эту профессию.

"Мне просто было жалко животных, я выкупал их из зоомагазинов и частных рук. Некоторые пристраивал у надежных людей, часть оставались у меня. Но со временем заметил, что они начали болеть. Я стал искать ветеринаров, а их совсем не было. И эта проблема вынудила меня в возрасте 11 лет самостоятельно начать изучать ветеринарную деятельность. Чтение на практике помогло вычленить истину и явную ложь. Так я сформировал свои базовые знания, которые в дальнейшем стали выручать не столько меня. Позже отучился на ветеринара". Олег Хан

В настоящее время 25-летний ветеринарный врач-специалист работает в собственном зоологическом центре, где консультирует любителей животных и оказывает всестороннюю помощь их питомцам. Как показывает практика, проблема возникает из-за неправильного содержания. И этим грешат не только частные лица, но и зоомагазины.

"У меня некоммерческое предприятие. Я работаю один и самостоятельно руковожу всем процессом. Моя задача – консультировать людей, потому что одной их любви бывает недостаточно, важно уметь правильно ухаживать за животными. Общество привыкло видеть в них "красивую картинку", считать, что, если передвигается, значит, все в полном порядке. Но на деле в 95% случаев обращений хвостатые пациенты болеют из-за неграмотного ухода. Допустим, из-за неправильного питания или обитания в тесной клетке". Олег Хан

Также Олег Хан отметил, что при покупке питомцев хозяева редко задумываются о дальнейших расходах. А потом содержание бьет по карману, в результате от них просто отказываются.

"Часто, допустим, золотая рыбка, тот же серебряный карась обитает в пятилитровом аквариуме. Это большая рыбка, но из-за маленького объема "домика" у нее может деформироваться позвоночник. Или попугаи не видят переноски больше 20 на 20 см и питаются только кормом. Еще люди видят, что красивая черепашка стоит от 500 тенге, сразу покупают ее. А у нее хороший аппетит, богатый рацион и специальные условия содержания в террариуме – итого, как минимум, 300 тыс. тенге вдобавок. Никто правильными условиями содержания заморачиваться не хочет, будь что будет". Олег Хан

За 13 лет профессиональной деятельности житель Шымкента спас тысячи обитателей Казахстана, и не только. К нему за консультацией обращаются с самыми разными животными.

"Безусловно, консультации спасают животных. К тому же в своих соцсетях я провожу активную агитацию за безопасность живых существ, делюсь знаниями и даю советы. Никогда не считал, но уверен, что спас тысячи жизней. Каждая история трогательна по-своему. Например, в 2026 году мы спасли больше 8000 черепах из траншей и полей Туркестанской области, переселили их в безопасные места. Работал со многими пациентами: от страуса до моржа. Осмотрел более 50 видов пауков. Часто приходят со змеями. Всех принимаю, помогаю абсолютно всем, чем могу". Олег Хан

Ветеринар круглосуточно на связи с пациентами. Кроме консультаций, он сам заботится о своих питомцах.

"Я никогда не путешествую, даже не могу надолго уехать куда-то. А когда бываю в разъездах, чаще они связаны со спасением зверей, то прошу знакомых присмотреть за моим зоопарком. Например, месяц назад у меня было 16 стрижей, они насекомоядные. В день один стрижик съедает до 100 тараканов. Один таракан в среднем стоит 100 тенге. И расходы довольно ощутимые, поэтому мне бы хотелось монетизировать свои знания и навыки. Сейчас я стрижей всех выпустил. В прошлом году у меня их было 80, тоже окрепли и вылетели. А своим черепахам, попугаям, грызунам я стараюсь не отказывать в полнорационном кормлении. Животных я не продаю, а тех, кому отдаю, строго проверяю на ответственность". Олег Хан

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Тем, у кого уже есть питомец или кто только планирует его завести, Олег Хан советует сначала изучить особенности вида, реальные условия содержания и возможные расходы. По его словам, одной любви к животному недостаточно – ответственность начинается с готовности обеспечить ему подходящее питание, пространство, ветеринарную помощь и безопасность.

Главной своей задачей он считает не просто лечение, а изменение отношения людей к тем, за кого они однажды решили взять ответственность.