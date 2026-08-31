Школьница из Казахстана побывала на Северном полюсе и рассказала, что ее потрясло

Казахстанка вернулась с Северного полюса. Участники международного проекта "Ледокол знаний" знакомились с работой ученых и самостоятельно изучали Арктику. Экспедиция длилась 10 суток. 11-классница из Караганды Анна Рагозина поделилась впечатлениями c Zakon.kz в эксклюзивном интервью.

– Какие занятия или лекции на "Ледоколе знаний" запомнились больше других? Чему новому лично вы научились в экспедиции?

– Каждый день был довольно насыщенным и при этом совсем не похожим на предыдущий. Примерно 70% от всей программы – это лекции, командные активности и практические занятия от экспертов. Мы изучали все, начиная от устройства ядерного реактора и заканчивая уроками китайского языка. В свободное время старались общаться друг с другом как можно больше, ходили в каюты и обменивались сувенирами.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Чем кормили участников, какая еда вас удивила?

– Кормили нас довольно разнообразно, потому что экспедиция длилась достаточно долго. Были обычные завтраки, супы, гарниры, мясо, рыба, овощи, фрукты, выпечка и десерты. На ледоколе постоянно можно было пить чай, какао и кофе. Наверное, больше всего меня удивило само ощущение от питания в таких условиях. Ты можешь спокойно обедать в ресторане, а буквально за окном – Северный Ледовитый океан и льдины. Кстати, когда ледокол ломает лед, все чувствуют довольно сильную вибрацию и тряску. Особенно сильно это ощущалось за столом, посуда вокруг сразу начинает греметь. Это очень необычное чувство.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Сколько времени вы провели на Северном полюсе и чем там занимались?

– На Северном полюсе мы были около 10-12 часов. Три раза выходили непосредственно на поверхность льда, каждый выход продолжался примерно полтора часа. Между тем мы возвращались на ледокол погреться и выпить чаю.

На самом полюсе мы гуляли по льду, фотографировались, общались, участвовали в различных активностях. Немного не повезло с погодой, было очень ветрено. Но самым необычным стало осознание того, где находишься. Ты буквально стоишь в точке, куда большинство людей никогда не попадет, а вокруг нет практически никаких ориентиров – только лед, вода и горизонт во все стороны.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Видели ли вы полярных животных? Если да – то кого и при каких обстоятельствах?

– Нам повезло увидеть белых медведей. Считается, что встретить одного – уже большая редкость, а мы своими глазами видели трех. Это только те медведи, которых встретили за один выход на палубу. А за всю экспедицию эксперты насчитали или шесть, или восемь медведей. Также восхитил птичий базар на Земле Франца-Иосифа. Там было очень много птиц: кайры, люрики, глупыши и, конечно же, чайки.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Что больше всего понравилось вам в этой экспедиции?

– Наверное, многие ожидают услышать банальный ответ – высадка на Северном полюсе. Но лично для меня самыми запоминающимися моментами стали встреча с белыми медведями и посещение Земли Франца-Иосифа. Потому что, когда ты долгое время находишься посреди бескрайней воды, вокруг нет суши, и вдруг замечаешь живое создание, возникают очень смешанные чувства – восторг, настоящая эйфория и счастье. В такие моменты особенно сильно понимаешь, насколько в Арктике уникальная природа. Отдельное впечатление производит бескрайнее море. Нам посчастливилось наблюдать солнечное затмение в Арктике. Наступил вечер, солнечный свет был очень красивым, золотистым, на палубе играла музыка – в совокупности это выглядело как сцена из какого-то фильма.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Что могут сказать экстремальные условия о человеке такого, чего не заметишь в обычной жизни?

– Мне кажется, в таких условиях очень быстро становится понятно, как человек ведет себя, когда нет привычного комфорта. В обычной жизни мы можем что-то отложить, уйти домой, побыть одни. А в экспедиции ты постоянно находишься рядом с другими людьми, зависишь от команды и должен адаптироваться к обстоятельствам. Поэтому хорошо проявляются терпение, ответственность, способность поддерживать окружающих, оперативно решать проблемы и сохранять спокойствие. Еще я поняла, что человек способен гораздо быстрее адаптироваться, чем ему кажется. То, что в первый день было непривычным и сложным, через некоторое время становится обычной частью твоей жизни.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

– Чему учат человека подобные экспедиции в отличие от уроков в школе и как знания, полученные на ледоколе, могут пригодиться вам в дальнейшем?

– Школа дает нам теоретические знания, а экспедиция позволяет увидеть, как они работают в реальной жизни. Ты можешь изучать Арктику по учебнику, но совсем другое – оказаться посреди Северного Ледовитого океана, увидеть полярную природу и мощь атомного ледокола своими глазами. Кроме того, экспедиция учит одновременно самостоятельности, командной работе и общению с людьми из разных стран. А главное – после такого путешествия ты возвращаешься немного другим человеком: более уверенным, самостоятельным и с гораздо более широким взглядом на мир и свои возможности. Эта экспедиция дала мне невероятный заряд мотивации не останавливаться, двигаться и развиваться дальше.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Отметим, что вершину мира покорили талантливые школьники из 23 стран, в том числе из Казахстана. Детям выпала уникальная возможность узнать, как в суровых условиях работают моряки и ученые. Ведущие специалисты атомной отрасли раскрыли некоторые секреты на лекциях, мастер-классах и карьерных консультациях. А благодаря творческому интертейменту участники экспедиции не скучали ни минуты.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Для необычного путешествия отобрали победителей конкурсов "Большая перемена", "Юниоры Росатома" и призеров научных олимпиад. Атомный ледокол "50 лет Победы" проплыл через Баренцево море в высокие широты Арктики, затем проследовал к архипелагу Земля Франца-Иосифа, постоял на Северном полюсе и тем же путем вернулся в Мурманск. По этому маршруту судно преодолело 1 230 миль (почти 2 000 километров).

"Такие проекты дают школьникам яркий жизненный опыт, расширяют кругозор и пробуждают интерес к науке, технологиям и Арктике", – отметил капитан ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

На Северном полюсе участники провели интернациональный хоровод вокруг точки 90° северной широты и запустили возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики. Самым эпичным моментом стало поднятие флагов на вершине планеты.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

Специальными гостями похода стали знаменитые артисты и блогеры, а также известный российский писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко. Он организовал для участников рейса творческую лабораторию: мастер пера и слова положил начало занимательному рассказу, а школьники предлагали свои версии финала. Лучший вариант произведения официально опубликуют в полном объеме, пообещал именитый автор.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"

На участие в международном отборе от казахстанских школьников поступило 945 заявок – это максимальное количество среди всех стран-участниц. В общей сложности на поездку претендовало свыше пяти тысяч человек.

"Ледокол знаний" направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, а также на поиск и поддержку одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. После экспедиции некоторые принимают решение учиться на моряков и ученых, рассказали организаторы.

Фото: из личного архива Анны Рагозиной

В арктических экспедициях участвуют школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. За семь сезонов проекта "Ледокол знаний" участниками арктических экспедиций к Северному полюсу стали более 400 талантливых подростков из разных уголков земного шара.

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