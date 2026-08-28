Переход от переживания к действию: политолог прокомментировал слова президента о "печали и депрессии"

26 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев "отказаться от образа и характера вечно горюющей нации". Zakon.kz обратился к политологу с просьбой объяснить важность данного призыва главы государства с политической точки зрения.

По словам политолога, эксперта-международника, директора Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития Риззата Тасыма, сводить слова президента к узкому прочтению было бы в корне неверно – его тезисы затрагивают широкий круг вопросов, связанных с новой общественной этикой.

"В этой же ценностной логике следует рассматривать высказывание президента о "печали и депрессии". Оно касается прежде всего общественной атмосферы и модели мышления, при которой человек утрачивает веру в собственные силы, занимает позицию пассивного наблюдателя и постоянно ищет объяснение нынешним трудностям в историческом прошлом". Риззат Тасым

Он напомнил, что при этом на пленарном заседании Августовской конференции президент уделил особое внимание психологическому благополучию детей, обозначив его важным фактором национальной безопасности и устойчивого развития страны.

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"В данном контексте высказывание главы государства следует понимать как призыв к преодолению коллективного уныния, социальной апатии и склонности воспринимать себя исключительно через исторические травмы и поражения. Историческая память должна укреплять национальное самосознание и давать опору для развития. Тысячелетняя история народа включает трагические страницы, великие достижения, примеры стойкости и огромный созидательный опыт. Сегодня смысловой акцент закономерно переносится с переживания прошлого на формирование будущего".

Как отметил политолог, в выступлениях на площадке Национального курултая президент последовательно расширял ценностно-идеологическую основу общества. В ее центре закрепились законность, ответственность, трудолюбие, знания, патриотизм и созидание.

"Нынешнее высказывание продолжает эту линию уже на уровне национальной психологии. Особое значение приобретает связь этих тезисов с сегодняшним открытием первой сессии Курултая. Глава государства объявил о начале нового этапа обновления политической системы. Институциональная конструкция реформ сформирована. Теперь решающим становится качество их практического воплощения. Казахстан уже располагает масштабной программой политической, экономической и общественной модернизации. Следующий этап требует людей, способных переводить стратегические решения в работающие институты, качественные законы, современные технологии и ощутимые изменения в жизни граждан", – говорит эксперт.

Он убежден, что именно молодежи предстоит стать главным поколением реализации, ее историческая миссия заключается в практическом воплощении заявленных масштабных реформ.

"Сегодня важны готовность брать ответственность, профессионально работать внутри новых институтов и доводить начатые преобразования до конкретного результата. Казахстан обладает сравнительно молодой возрастной структурой населения. Поэтому энергия нового поколения становится важнейшим ресурсом национального развития. Для нового времени нужны новые победы в науке, технологиях, экономике, образовании, культуре и предпринимательстве", – подытожил спикер.

Главный смысл слов президента Риззат Тасым видит в переходе от коллективного переживания к коллективному действию, от ожидания перемен к их реализации, от осмысления прошлого к ответственности за будущее.

На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции 26 августа 2026 года президент Казахстана поручил пересмотреть учебные материалы, в которых описываются недостоверные исторические факты и события. По его словам, было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках. Молодежь, продолжил он, должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.