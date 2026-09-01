Лазерный пешеходный переход внедрили под Алматы: как он работает и реакция водителей на новшество

Водители часто не замечают пешеходов, особенно в темное время суток. Обычная разметка не всегда видна, а потому существует высокий риск наезда вблизи школ и оживленных дорог. Zakon.kz расскажет, как все эти проблемы решает лазерный пешеходный переход.

Полицейские поделились, что работа по повышению безопасности дорожного движения и созданию комфортных условий для пешеходов в стране продолжается. Например, на территории Алматинской области введены в эксплуатацию четыре умных пешеходных перехода, которые установлены в рамках пилотного проекта бесплатно.

Один из них находится в Есике на 5,3-м км автомобильной дороги областного значения Есик – Саймасай, в районе въезда в дачный массив Алтыншы. Он отличается тем, что в системе применяются современные технологии и элементы искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать выход пешеходов на проезжую часть и своевременно подают сигнал об этом водителю.

"До конца года на территории области планируется установить еще один умный пешеходный переход. Внедрение современных объектов дорожной инфраструктуры позволит повысить безопасность дорожного движения, в особенности обеспечить безопасность детей и пешеходов. Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать установленные требования, быть внимательными в местах пешеходных переходов и ответственно относиться к вопросам безопасности на дорогах". Департамент полиции Алматинской области

Одним из разработчиков умного пешеходного перехода является 35-летний алматинец Бауыржан Адилбеков. Мужчина рассказывает, что его компания специализируется на современных проекционных и светотехнических решениях в области безопасности, навигации и визуальной коммуникации.

"Изначально компания создавалась, чтобы помогать предприятиям повышать безопасность производства, защищать работников от травм и снижать риск материальных потерь с помощью современных технологических решений. Основное направление нашей деятельности – проекционная световая демаркация. Мы используем технологии, которые позволяют бесконтактно наносить визуальные обозначения на различные поверхности: производственные зоны, полы, стены". Бауыржан Адилбеков

Со временем разработчики поняли, что технологии, которые они используют для промышленной безопасности, можно применять гораздо шире, в том числе в городской инфраструктуре. Так они пришли к разработке интеллектуального лазерно-проекционного пешеходного перехода.

"Работая с промышленными предприятиями, мы постоянно сталкивались с одной задачей: человек должен своевременно увидеть опасную зону, понять ее значение и правильно отреагировать. Использовали для этого проекционную и лазерную световую демаркацию. В какой-то момент задались вопросом: если такая технология помогает сделать опасную производственную зону более заметной для человека, почему бы не применить этот принцип для безопасности пешеходов на дороге? Так появилась концепция интеллектуального пешеходного перехода". Бауыржан Адилбеков

Преимущество такого новшества в том, что пешеходу не нужно нажимать какие-либо кнопки и ждать. Система автоматически распознает появление человека в зоне перехода и в этом случае активирует предусмотренные визуальные и звуковые сигналы. При этом сам принцип перехода дороги не меняется.

"Пешеход должен переходить дорогу только после того, как убедился в безопасности и в том, что водитель его видит и остановился. Это не просто разметка, а активная интеллектуальная система безопасности. На дороге появляется яркая проекция пешеходного перехода, формируются визуальные стоп-линии, а перед автомобилем создается красная проекционная стена. Самое важное – эта проекционная стена находится на уровне взгляда водителя. То есть он видит не только разметку под колесами или на поверхности дороги – перед ним появляется вертикальный световой барьер, который визуально воспринимается как сигнал: "Внимание: на переходе находится человек". Дополнительно идет звуковое предупреждение". Бауыржан Адилбеков

Самое главное, чтобы водитель своевременно заметил пешехода и остановился, однако это все еще остается проблемой. Ситуация особенно усложняется в непогоду, в темное время суток и когда пешеход ночью передвигается в черной одежде.

"Пешеход – наиболее уязвимый участник дорожного движения. Если автомобиль имеет габаритные огни, тормозные системы и другие защитные средства, то у переходящего дорогу главным инструментом безопасности остается его заметность. Наша задача – не просто показать водителю, где находится переход, а максимально дать понять, что по нему прямо сейчас идет человек". Бауыржан Адилбеков

Привычный пешеходный знак нередко "прячется" за ветками деревьев, а "зебры" зачастую теряются под лужами, слякотью, гололедицей и за туманом. В то же время лазерный барьер будет виден даже на расстоянии и поможет водителю заранее продумать последующий шаг. При этом он не вносит новые правила в передвижение по дороге и не заменяет основные знаки дорожного движения, а лишь дополняет их. После того, как пешеход перешел дорогу, активные сигналы отключаются.

"Сейчас наша задача – провести полноценные испытания первого пилота, оценить эксплуатационные характеристики, собрать обратную связь и дальше оптимизировать систему". Бауыржан Адилбеков

Авторы идеи умных переходов подчеркнули, что конструкция работает даже в случае отключения электричества.

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Добавим, что районные власти и полицейские вместе с разработчиками сумели протестировать технологию в реальных условиях – при плотном автомобильном потоке, в дневное и ночное время, а также в различных погодных условиях. Если система приживется, то ее можно будет применять в будущем возле школ и детских садов, социальных объектов, предприятий, на оживленных трассах и потенциально опасных участках дорог.