Круче блокбастеров: самые креативные ролики пожарных и спасателей в Казнете

В наши дни представителям многих профессий приходится осваивать инструменты соцсетей. Оно и понятно: аудитория всегда на связи. И заметьте, видео пожарных и спасателей бьют рекорды по просмотрам. Zakon.kz предлагает оценить креатив службы 112.

По сравнению с другими ведомствами МЧС РК, а также ДЧС городов и областей всегда есть чем поделиться. Эти специалисты далеки от актерского мастерства, но видео с их участием особенно приходится по душе зрителям. Ведь в основу сюжета ложатся реальные истории героизма и спасения жизней. К тому же в арсенале пожарных и спасателей самая крутая спецтехника. Предлагаем пролистать самые насыщенные видео.

Своим креативом может похвастаться ДЧС Павлодарской области. Здесь сообщили, что сотрудники с радостью рассказывают о своей профессии, делятся видео с жетонов, а иногда даже позволяют себе творческую минутку.

"Соцсети для спасателей – уже не просто площадка для публикации новостей. Это один из важных инструментов, через который мы можем напрямую общаться с населением, рассказывать о работе спасателей, показывать реальные ситуации и, самое главное, доносить правила безопасности понятным и современным языком", – говорит официальный представитель ДЧС Павлодарской области, капитан гражданской защиты Самат Кабдылов.

Официальный представитель ДЧС Павлодарской области Самат Кабдылов признается, что работа спасателей сама по себе очень насыщенная. Поэтому в социальных сетях отражается не только официальная хроника, но и люди, которые стоят за этой героической профессией.

"Иногда это серьезные и эмоциональные видео с мест происшествий, а иногда более легкий контент, который позволяет показать спасателей с другой стороны и немного разбавить трудовые будни. Многие наши ролики рождаются буквально из обычных рабочих ситуаций. Кто-то предлагает идею, что-то замечаем сами во время работы, иногда вдохновляемся популярными форматами и адаптируем их под работу спасателей. Сейчас важно не просто снять видео, а сделать его таким, чтобы оно было понятным, динамичным и интересным для обычного пользователя", – пояснил Самат Кабдылов.

По словам представителя ведомства, спасателей действительно можно сравнить с героями фильмов. Только у них не постановочные сцены – за кадром стоят реальные люди, настоящие вызовы и слаженная работа.

"Когда зритель видит спасателя, который заходит в задымленное помещение, вытаскивает человека из автомобиля после ДТП или помогает на воде, это уже не кино. Это реальная ситуация и ответственность. И мне кажется, что именно социальные сети позволяют показать эту сторону профессии людям, которые в обычной жизни практически не сталкиваются с работой спасателей. За каждой формой и каждым выездом стоят конкретные люди, которые в любой момент готовы прийти на помощь. Поэтому для нас соцсети — это не только про красивые ролики и просмотры. Это еще один способ показать настоящую работу спасателей, повысить доверие населения и через современный формат напомнить о безопасности". Самат Кабдылов

Пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова поделилась, что их сотрудники с удовольствием принимают участие в съемках. И на деле оказывается, что даже в такой физически и эмоционально сложной профессии раскрываются настоящие творческие таланты.

"Когда создаем контент, обязательно все обсуждаем, придумываем, проводим мозговой штурм не только с сотрудниками пресс-службы, но и непосредственно со спасателями и пожарными. Следим за трендами, если видим, что актуален тот или иной, например, фильм, герой или мем, так как это набирает просмотры, стараемся его задействовать в наших профилактических роликах. Потому что чем больше людей смотрит, тем больше они осведомлены. И на понятном, современном языке наша информация становится передаваемой друг другу", – говорит Марина Лискова.

Марина Лискова отметила, что у сотрудников ДЧС плотный график и в любой момент может поступить экстренный вызов. Тем не менее всегда находится время для наполнения соцсетей контентом.

"По просмотрам и лайкам мы видим, что такой формат вызывает большой отклик у пользователей. Стараемся вносить свою фишку касательно нашей деятельности. Такой креатив немного разбавляет тяжелые будни героев. Особенно если речь о профилактике и помощи, сотрудники всегда "за" то, чтобы сниматься. Мы не нарушаем рабочий процесс, занимаемся этим в удобный момент", – сказала Марина Лискова.

Собеседница призналась, что раньше съемки отнимали больше времени, а сейчас выручает искусственный интеллект.

"Я помню, мы делали проект про датчик угарного газа. Для него готовили костюм. Нужно было повторить форму датчика, он получался с трудом. Пришлось подключать несколько специалистов, плюс швею. Далее его подкрашивали, заклеивали. Месяц провозились. Итог нас порадовал, достаточно необычный результат. Так, в свое время мы и костюмерами были, и гримерами, чтобы адаптировать образ под нашу службу. Например, делали пугало, у нас сотрудник переодевался в пугало, чтобы ходить по дачам, привлекать внимание к правилам пожарной безопасности. И зомби делали, чтобы поднять проблемы отравления угарным газом. Тогда практически каждую неделю были пострадавшие от угарного газа, и это помогло провести хорошую профилактику, люди стали вовремя приводить в порядок печи к зиме. А сейчас безграничные возможности ИИ исполнят любой каприз. Очень помогают нашей работе: где невозможно своими руками слепить, они за секунды оживляют нужный момент", – отмечает Марина Лискова.

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Подытоживая, сотрудники "112" говорят, что не гонятся за просмотрами и лайками, однако им всегда приятно читать теплые комментарии пользователей.