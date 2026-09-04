Окна запотевают и пропускают холод: как подготовить к зиме и когда нужен мастер

С наступлением холодов окнам в квартире также требуется внимание. Именно осенью многие начинают замечать, что из-под створок тянет холодом, а на стеклах появляется влага. Что нужно проверить перед зимой и в каком случае можно обойтись без помощи специалиста, разбирался Zakon.kz.

Что проверить в окнах перед зимой

Перед наступлением холодов стоит проверить состояние оконных рам, поскольку за тепло и комфорт в доме отвечает не только система отопления. Специалисты советуют перед наступлением морозов проверить сразу несколько элементов оконной конструкции: уплотнители, створки, фурнитуру, откосы и места примыкания окна к стене.

Начать можно с простого визуального осмотра.

По словам экспертов, уплотнитель должен быть целым и эластичным. Если на нем появились трещины, разрывы, деформация или он стал заметно жестче, это может быть признаком износа. При повреждении уплотнитель придется заменить.

Герметичные рамы сами по себе не создают повышенную влажность. Но после установки новых окон воздухообмен в помещении может измениться: через закрытые створки практически не поступает воздух, поэтому особенно важно, чтобы исправно работала вытяжная вентиляция.

Также стоит проверить, как закрывается створка. Она не должна цеплять раму, закрываться с большим усилием или, наоборот, болтаться после закрывания.

Мастер по пластиковым окнам Асет Калыков дал совет, каким образом можно самостоятельно проверить пластиковые конструкции в доме.

"Проверить прижим можно самостоятельно с помощью обычного листа бумаги. Его помещают между рамой и створкой, после чего закрывают окно. Если лист удерживается с заметным сопротивлением, прижим, скорее всего, есть. Если же бумага легко вытаскивается, это может указывать на недостаточный прижим", – отмечает мастер по окнам Асет.

При этом такой тест дает только предварительное представление о состоянии окна и не заменяет диагностику.

Откуда может дуть из закрытого окна

Если зимой из окна чувствуется холод, не стоит сразу винить стеклопакет. Причиной могут быть изношенный уплотнитель, неправильный прижим створки, перекос конструкции или неисправность фурнитуры.

Но источник продувания может находиться и за пределами самой створки – например, в районе откоса, под подоконником или в монтажном шве.

"Определить источник продувания можно по его расположению. Если холодный воздух поступает непосредственно по периметру створки, в первую очередь проверяют уплотнитель и прижим. Если же ощущение холода возникает со стороны откосов, под подоконником или в месте примыкания рамы к стене, проблема может быть связана уже с монтажным швом или утеплением оконного проема", – объяснил специалист.

Нужно ли переводить окна в "зимний режим"

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С наступлением осени многие начинают искать регулировочные элементы на створке, чтобы перевести окно в так называемый "зимний режим". На самом деле это бытовое название отражает регулировку плотности прилегания створки к раме.

Но такая возможность предусмотрена не для всех конструкций одинаково, а сама настройка плотности прилегания створки к раме нужна прежде всего тогда, когда есть соответствующие признаки – продувание или недостаточный прижим.

Эксперты по оконным конструкциям подчеркивают, что так называемый "зимний режим" не означает обязательную ежегодную настройку каждого окна.

"Если окно исправно, плотно закрывается и не пропускает холодный воздух, дополнительно усиливать прижим необходимости нет. Более того, чрезмерное давление может ускорить износ уплотнителя", – отметил специалист.

Он добавил, что самостоятельно можно выполнить только простую регулировку, если человек точно понимает назначение регулировочных элементов своей оконной системы. Если створка перекошена, провисла, плохо закрывается или задевает раму, лучше не экспериментировать и обратиться к мастеру.

Почему осенью окна начинают запотевать

Если с наступлением холодов на стекле появились капли воды, это еще не означает, что окно сломалось. Конденсат образуется, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью.

Если температура стекла становится ниже точки росы, содержащийся в воздухе водяной пар превращается в воду.

Именно поэтому проблема становится особенно заметной осенью и зимой: наружная температура снижается, стекло охлаждается, а влажность внутри помещения может оставаться достаточно высокой.

"При появлении конденсата не стоит сразу искать неисправность в стеклопакете. В первую очередь необходимо проверить микроклимат в помещении. Если относительная влажность повышена, а воздух недостаточно активно удаляется вентиляцией, даже исправное окно может покрываться каплями воды".

Мастер по пластиковым окнам объясняет, что причиной запотевания могут быть обычные бытовые процессы: приготовление пищи, душ, сушка белья и другие источники влаги. Дополнительным фактором становится недостаточное отопление, из-за которого стекло сильнее охлаждается.

При чем здесь влажность

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В квартире влага появляется постоянно. Но если в помещении работает нормальная вентиляция, ее избыток удаляется. Если же воздухообмен недостаточный, влажность повышается и конденсат начинает оседать на наиболее холодных поверхностях – в том числе на окнах.

Эксперты рекомендуют поддерживать относительную влажность в помещении ниже 60%, а оптимальным ориентиром называет диапазон 30-50%. Измерить ее можно с помощью обычного бытового гигрометра.

Поэтому если окна начали регулярно "плакать", первым делом стоит не менять стеклопакет, а проверить влажность в квартире

Что делать, если окна уже запотевают

Прежде чем менять окна или вызывать мастера, можно проверить несколько простых вещей.

Во-первых, измерить влажность. Если она постоянно высокая, нужно искать источник избыточной влаги.

Во-вторых, проверить вентиляцию. Особенно важно убедиться, что вентиляционные каналы не перекрыты и вытяжка работает.

В-третьих, обеспечить движение теплого воздуха возле стекла. Плотные шторы и широкий подоконник могут препятствовать циркуляции воздуха возле окна.

Специалист также рекомендует выбирать оконные покрытия так, чтобы они не блокировали движение воздуха по поверхности стекла.

В-четвертых, регулярно проветривать помещение. При этом не стоит путать обычный конденсат с неисправностью стеклопакета.

Если вода появляется только в нижней части стекла

Небольшое количество конденсата у нижнего края окна еще не говорит о поломке. Краевые зоны стеклопакета могут быть холоднее центральной части, поэтому именно там конденсат способен появляться раньше.

Однако если вода постоянно стекает на подоконник, образуется иней или лед либо стекло остается мокрым большую часть времени, стоит искать причину.

"Особенно важно обратить внимание на то, где именно находится влага. Если она образуется на поверхности стекла со стороны комнаты, чаще всего речь идет о конденсате. Если же влага появляется между стеклами герметичного стеклопакета, ситуация другая. Это может свидетельствовать о нарушении герметичности конструкции", – разъяснил мастер.

Эксперты подчеркивают, что конденсат внутри камеры стеклопакета может быть связан с разгерметизацией и дефектами конструкции. В таком случае потребуется помощь специалиста, а сам стеклопакет может нуждаться в замене.

Если мокнут откосы

Еще один тревожный признак – конденсат не только на стекле, но и на откосах, раме или под подоконником. В этом случае одной высокой влажностью проблему объяснить не всегда возможно.

Холодная поверхность откоса может свидетельствовать о недостаточном утеплении или проблемах в зоне примыкания окна к стене.

Если одновременно с влагой появляется ощущение холода или продувания, стоит проверить монтажный шов.

Какие ошибки совершают владельцы окон

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Одна из распространенных ошибок, по мнению экспертов, это пытаться решить проблему максимально сильным прижимом створки. Другая – сразу заклеивать окно или замазывать герметиком все места, где ощущается холод. Но такие действия могут скрыть настоящую причину.

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По сути, чтобы встретить холода во всеоружии, окнам нужны не особые сезонные настройки, а всего несколько вещей: исправная фурнитура, целые уплотнители, плотное прилегание створок и надежные стыки, заключил собеседник.