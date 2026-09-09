Что делать, если не можешь заснуть: врач объяснил причины бессонницы

После насыщенного дня кажется, что уснуть получится за считанные минуты. Однако вместо сна начинается ворочание, проверка времени и бесконечный поток мыслей. Почему человеку не всегда удается заснуть сразу и что можно сделать, чтобы быстрее расслабиться, в материале Zakon.kz.

Когда усталость не помогает

Одна из главных причин долгого ожидания сна – напряжение. Тело может буквально просить кровать, а голова продолжает работать. Переживания, рабочие вопросы, планы на завтра и мысли о прошедшем дне не дают организму спокойно перейти к отдыху.

Врач-физиолог Бауржан Касенов отмечает, что особенно сложно становится, когда человек начинает контролировать сам процесс засыпания. Он смотрит на часы и подсчитывает: "Если усну сейчас, посплю еще шесть часов. Если через час – уже пять". В итоге вместо сна начинается математический вечер для мозга.

"Сон нельзя заставить себя включить усилием воли. Чем больше человек старается уснуть, тем сильнее он контролирует этот процесс. Он смотрит на часы, переживает, что утром будет тяжело. В итоге мозг продолжает бодрствовать, хотя человек уже устал. Получается парадокс. Чем сильнее мы ждем сон, тем дальше он от нас", – говорит врач Бауржан Касенов.

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Телефон, кофе и спальня

Знакомое "еще пять минут в телефоне" перед сном редко заканчивается через пять минут. Одно видео сменяется другим, потом появляется новое сообщение, а затем выясняется, что уже далеко заполночь. Яркий экран и активный контент не помогают мозгу настроиться на отдых, поэтому гаджет лучше отложить заранее.

"Не стоит забывать и о кофе. Выпитая во второй половине дня чашка может напомнить о себе уже ночью. Особенно если человек чувствителен к кофеину. Поэтому тем, кто регулярно сталкивается с проблемами со сном, стоит проверить, не слишком ли поздно они пьют кофе, крепкий чай или энергетики", – рекомендует врач.

Кроме напитков, содержащих кофеин, мешает человеку упасть в объятия Морфея и поздний плотный ужин. Когда организм занят перевариванием большого количества еды, расслабиться перед сном бывает сложнее.

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К слову, имеет значение и сама спальня. Жара, духота, яркий свет или шум способны мешать расслабиться. Перед сном комнату лучше проветрить, приглушить освещение и сделать обстановку максимально спокойной.

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По мнению врачей, если сон долго не приходит, необязательно часами лежать и злиться на подушку. Можно ненадолго встать, включить приглушенный свет, почитать несколько страниц книги или просто спокойно посидеть. Вернуться в кровать лучше, когда снова появится сонливость.

Когда пора обратиться к врачу

Одна бессонная ночь – еще не повод для паники. Сон может временно сбиться из-за стресса, поездки, смены режима или просто неудачного дня.

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Однако специалисты советуют: если вы регулярно долго не можете заснуть, часто просыпаетесь ночью или постоянно чувствуете себя разбитым днем, то проблему лучше не игнорировать. В такой ситуации стоит обратиться к врачу и выяснить причину.

И главное – стоит помнить, что нельзя превращать засыпание в экзамен. Иногда чем меньше человек пытается поймать сон, тем быстрее тот приходит сам.