Будет ли в ЦА новый лидер по военно-воздушной мощи

Узбекистан продолжает активно модернизировать свои военно-воздушные силы и ПВО, закупая новую технику и увеличивая бюджет. О том, сможет ли Ташкент обойти в этом компоненте Астану в ближайшее время, разбираемся в материале Zakon.kz.

Оборонное ведомство Узбекистана после длительного молчания официально подтвердило факт поступления на вооружение своих военно-воздушных сил китайских многоцелевых всепогодных истребителей J-10CE.

Пока, судя по опубликованным в Сети материалам, на боевое дежурство заступило лишь шесть таких машин. Однако, согласно данным пакистанского военно-аналитического издания Quwa, в перспективе авиационный парк узбекских ВВС может пополниться еще 18 самолетами данного типа.

Эта новость буквально всколыхнула все информационное пространство Центральноазиатского региона, на фоне чего многие пользователи стали делать различного рода предположения. И в первую очередь о том, что Узбекистан в среднесрочной перспективе, а может, даже и раньше, якобы обойдет Казахстан в этом компоненте.

Тем не менее, как отмечают многие эксперты, даже несмотря на вышеуказанное делать подобные выводы как минимум недальновидно.

Оценка узбекских ВВС

Узбекистан, согласно данным аналитического проекта Global Firepower, по численности авиапарка сегодня занимает 55-е место мире из 145 оцениваемых ими государств. Также он не входит в топ-50 лучших стран мира по общей оценке военно-воздушной мощи, осуществляемой онлайн-изданием CEOWORLD – 57-е место из 79 возможных.

Общая численность военно-воздушного флота страны вместе с транспортной авиацией, в числе которых Ил-76 и CASA C-295 (всего 12 единиц), и вертолетами – 159 машин.

Основу боевой и ударной авиации Узбекистана сегодня составляют самолеты Миг-29, Су-27, штурмовики Су-25 и их модернизированные версии, а также фронтовые бомбардировщики Су-24.

Общее количество истребителей класса Миг-29 и Су-27, согласно данным Global Firepower, составляет 26 машин. Сколько из них находится сегодня в строю, доподлинно неизвестно, поскольку с их ремонтом и модернизацией одно время возникали определенного рода трудности.

На этом фоне, учитывая тот факт, что срок эксплуатации вышеназванных машин подходит к предельным показателям, узбекская сторона долгое время пыталась им на замену закупить российские самолеты Су-30СМ. Однако в последующем от такой идеи отказалась и сделала выбор в пользу китайских многоцелевых истребителей J-10CE.

Всего сегодня на вооружение ВВС Узбекистана, как уже указывалось выше, поступило шесть таких машин. А в перспективе их количество может увеличиться до 24 единиц.

Такое решение узбекской стороны, как отмечается во многих СМИ, может быть продиктовано отсутствием подвижек в переговорах с Россией по поставкам тяжелого истребителя Су-30 СМ, а также подходящей ценой китайского самолета (примерно одна ценовая категория с российским Су-30 СМ – около 50 млн долларов).

Только вот аналогом российского истребителя китайский J-10CE назвать нельзя. Во-первых, он одномоторный, легкий, с меньшей грузоподъемностью, с меньшей дальностью полета (2 тыс. км против 3 тыс.) и с отсутствием возможности дозаправится в воздухе. А во-вторых, без опыта применения в современном бою повышенной интенсивности.

В общем, если говорить просто, то кроме Китая и Пакистана их еще никто и нигде не использовал, чтобы можно было реально оценить возможности этих машин.

Есть, конечно, у него и заявленные плюсы, которые указывают как превосходство над российским Су-30 СМ. В их числе: более технологичная авионика, радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой семейства KLJ-7A и наличие возможности использовать управляемые ракеты класса "воздух-воздух" дальностью 100 км, что якобы дает ему возможность конкурировать с более тяжелыми машинами этого класса.

Наряду с этим узбекская сторона активно пытается развивать направление ударной беспилотной авиации, о чем неоднократно заявляли официальные лица Узбекистана.

Тем не менее конкретных данных о приобретениях многофункциональных БПЛА, кроме закупки нескольких единиц Bayraktar-TB2 для нужд пограничных войск страны, в открытых источниках нет.

Военно-воздушная мощь Казахстана

Согласно оценкам различных международных агентств, включая онлайн-издание CEOWORLD (41-е место в мире) и все того же Global Firepower (50-е место), военно-воздушные силы Казахстана, входящие в состав Сил воздушной обороны страны, находятся в числе наиболее мощных, технологичных и боеспособных не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Казахстан в этом плане обходит все страны Центральной Азии сразу по нескольким критериям, включая "численность авиапарка", "технологическое превосходство", "транспортная авиация и силы обеспечения", "боевой опыт пилотов". А на пространстве СНГ в данном сегменте наша страна уступает лишь России.

Общая численность авиапарка военно-воздушных сил страны составляет более 168 машин. Основу боевой и ударной авиации Казахстана сегодня составляют тяжелые истребители Су-30СМ (примерно 30 единиц), модернизированные Су-27 (около 8 единиц) и штурмовики Су-25СМ (до 15 единиц).

Здесь хотелось бы отметить, что большая часть этой категории авиапарка Казахстана является либо новой, либо прошедшей глубокую модернизацию и капитальный ремонт.

Кроме того, Казахстан сегодня является лидером региона по количеству самолетов военно-транспортной авиации – 36-е место с 21 машиной этого класса. Среди них преобладают турбовинтовые тактические самолеты средней дальности CASA C-295.

Однако в последнее время ставку начали делать на Airbus A400M Atlas, который способен перевозить до 37 тонн груза, крупногабаритную технику и действовать с неподготовленных аэродромов. Он, как и CASA C-295, считается среднемагистральным, при этом в военной терминологии он значится тактическим военно-транспортным самолетом со стратегическими возможностями.

К слову, именно благодаря таким самолетам Казахстан сегодня обладает возможностями самостоятельно осуществлять ротацию и переброску своих миротворческих контингентов к месту проведения миссий под эгидой ООН в конфликтных регионах. Всего таких машин в Казахстане пока две, но в перспективе не исключается закупка еще нескольких самолетов данного типа.

Не обходят стороной в нашей стране сегодня и тему развития беспилотной авиации. Так, по состоянию, на сегодняшний день в составе военно-воздушных сил имеется несколько тяжелых ударно-разведывательных БПЛА средней высоты и большой продолжительности полета Anka-S и ударно-разведывательных беспилотных летальных аппаратов класса Wing Loong.

Дополнительно Казахстан на своей территории разворачивает производство БПЛА вышеуказанного класса, где по лицензии будут собирать летательные аппараты семейства Anka.

Возможности оборонных бюджетов

По данным Global Firepower, оборонный бюджет Узбекистана на момент начала 2026 года, хоть и немного, но превзошел объем выделяемых средств на оборону в Казахстане (6,2 млрд против 5,8 млрд долларов).

Вместе с тем, как отмечают эксперты, такое сравнение в этом случае является неправильным, поскольку в условиях неравных ВВП и объемов экономики в целом одна сторона при необходимости может свой бюджет без особых проблем увеличить, тогда как для другой выделенная сумма может являться максимумом.

В этом ключе правильнее оценивать военный потенциал через расходы на оборону в расчете на душу населения. То есть если в соседней стране при оборонном бюджете в 6,2 млрд долларов и численности жителей в 36,5 млн человек он составляет 170 долларов на человека, то в Казахстане — 288,1 доллара (5,8 млрд долларов на 20,3 млн граждан).

Ну, а если к этому еще прибавить сравнение объемов ВВП (360 млрд против 160 млрд долларов), то вопрос, кто кого опережает, отпадет сам по себе.

Подводя итог всему вышеуказанному, можно прийти к следующему выводу: место абсолютного лидера в регионе по военно-воздушной мощи еще не один год останется за Казахстаном. При этом стоит отметить, что оба государства поддерживают добрососедские отношения и, активно развивая свой военный потенциал, стремятся не к конкуренции и конфликтам, а к созданию условий для совместной защиты нашего общего региона.