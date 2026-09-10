Яркая вспышка озарила ночное небо в Алматы: астроном объяснила, что это было

Жители Казахстана минувшей ночью стали свидетелями необычного небесного явления. В ночь с 9 на 10 сентября наблюдать можно было пик малоизвестного сентябрьского метеорного потока, а некоторые очевидцы заметили особенно яркую вспышку в небе. Что именно произошло, выяснил Zakon.kz.

Вчера состоялся пик сентябрьского эпсилон-Персеид – одного из малоизвестных метеорных потоков. Скорость входящих в атмосферу частиц достигает около 64 км/с.

В этом году пик активности потока пришелся на ночь с 9 на 10 сентября. Условия для наблюдения были благоприятными: яркий лунный свет практически не мешал. Луна находилась в фазе тонкого серпа, поэтому ее свечение не заглушало слабые метеоры.

Фото: pixabay

В период максимальной активности можно было увидеть до восьми метеоров в час. При этом у сентябрьских эпсилон-Персеид есть особенность, которая до сих пор остается загадкой для ученых: родительское тело этого потока пока не установлено.

"Ученые предполагают, что поток может быть связан с неизвестной долгопериодической кометой", – рассказала казахстанский астроном, сотрудник Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлана Мошкина.

Однако одним из самых впечатляющих моментов минувшей ночи стала необычная метеорная вспышка. В какой-то момент черное звездное небо внезапно озарилось ярким сине-зеленым светом, напоминающим миниатюрное северное сияние.

В небе вспыхнул ослепительный огненный след, который еще некоторое время оставался заметным после самой вспышки.

Редакция обратилась к астроному Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлане Мошкиной, чтобы выяснить, что именно могли наблюдать очевидцы.

По словам специалиста, судя по характеру вспышки и следу, оставшемуся после нее, наиболее вероятно, что это был взрыв крупного метеорного тела – болида.

"Судя по иллюстрации после произошедшего, подобный след свидетельствует именно о взрыве болида. Если такое тело взрывается достаточно высоко над Землей, след от него может еще некоторое время оставаться видимым в атмосфере", – пояснила ученая.

Возникает закономерный вопрос: насколько опасны подобные явления и почему космические тела вообще взрываются при входе в атмосферу?

Как объяснила Светлана Мошкина, для жителей Земли такое явление опасности не представляет. Разрушение космического тела происходит из-за экстремального нагревания и огромного перепада температур при входе в атмосферу.

"Они летят в космосе, где очень холодно. А при вхождении в верхние слои атмосферы быстро разогреваются до 1 000-1 500 градусов. За счет этого и происходит взрыв – механическое растрескивание тела", – рассказала специалист.

Для наглядности астроном привела бытовой пример.

"Грубый, но очень показательный пример: если взять обычный стакан, поставить его в морозильник, сильно охладить, а потом налить в него кипяток, он не просто треснет – он может буквально разрушиться", – пояснила она.

По словам специалиста, примерно по такому принципу происходит разрушение многих небольших космических тел в атмосфере. Чем меньше объект, тем быстрее он сгорает. Более крупные тела могут дольше проходить через атмосферу, а у еще более крупных объектов, таких как болиды, нагрев и внутренние напряжения могут привести к разрушению и мощной вспышке.

При этом большая часть космического вещества не представляет опасности для людей. По словам астронома, ежегодно на Землю выпадает значительное количество космического вещества, однако при прохождении через атмосферу оно подвергается воздействию экстремальных температур.

Ранее астроном рассказала, что можно будет увидеть в небе ночью в сентябре 2026 года.