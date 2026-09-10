#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
Статьи

Яркая вспышка озарила ночное небо в Алматы: астроном объяснила, что это было

взрыв болида, небо, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:13 Фото: NASA/Bright Bolide
Жители Казахстана минувшей ночью стали свидетелями необычного небесного явления. В ночь с 9 на 10 сентября наблюдать можно было пик малоизвестного сентябрьского метеорного потока, а некоторые очевидцы заметили особенно яркую вспышку в небе. Что именно произошло, выяснил Zakon.kz.

Вчера состоялся пик сентябрьского эпсилон-Персеид – одного из малоизвестных метеорных потоков. Скорость входящих в атмосферу частиц достигает около 64 км/с.

В этом году пик активности потока пришелся на ночь с 9 на 10 сентября. Условия для наблюдения были благоприятными: яркий лунный свет практически не мешал. Луна находилась в фазе тонкого серпа, поэтому ее свечение не заглушало слабые метеоры.

звездопад в сентябре, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:13

Фото: pixabay

В период максимальной активности можно было увидеть до восьми метеоров в час. При этом у сентябрьских эпсилон-Персеид есть особенность, которая до сих пор остается загадкой для ученых: родительское тело этого потока пока не установлено.

"Ученые предполагают, что поток может быть связан с неизвестной долгопериодической кометой", – рассказала казахстанский астроном, сотрудник Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлана Мошкина.

Однако одним из самых впечатляющих моментов минувшей ночи стала необычная метеорная вспышка. В какой-то момент черное звездное небо внезапно озарилось ярким сине-зеленым светом, напоминающим миниатюрное северное сияние.

В небе вспыхнул ослепительный огненный след, который еще некоторое время оставался заметным после самой вспышки.

метеорный поток, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:13

Фото: Zakon.kz

Редакция обратилась к астроному Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлане Мошкиной, чтобы выяснить, что именно могли наблюдать очевидцы.

По словам специалиста, судя по характеру вспышки и следу, оставшемуся после нее, наиболее вероятно, что это был взрыв крупного метеорного тела – болида.

"Судя по иллюстрации после произошедшего, подобный след свидетельствует именно о взрыве болида. Если такое тело взрывается достаточно высоко над Землей, след от него может еще некоторое время оставаться видимым в атмосфере", – пояснила ученая.
космос, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:13

Фото: wikipedia.org

Возникает закономерный вопрос: насколько опасны подобные явления и почему космические тела вообще взрываются при входе в атмосферу?

Как объяснила Светлана Мошкина, для жителей Земли такое явление опасности не представляет. Разрушение космического тела происходит из-за экстремального нагревания и огромного перепада температур при входе в атмосферу.

"Они летят в космосе, где очень холодно. А при вхождении в верхние слои атмосферы быстро разогреваются до 1 000-1 500 градусов. За счет этого и происходит взрыв – механическое растрескивание тела", – рассказала специалист.

Для наглядности астроном привела бытовой пример.

"Грубый, но очень показательный пример: если взять обычный стакан, поставить его в морозильник, сильно охладить, а потом налить в него кипяток, он не просто треснет – он может буквально разрушиться", – пояснила она.

По словам специалиста, примерно по такому принципу происходит разрушение многих небольших космических тел в атмосфере. Чем меньше объект, тем быстрее он сгорает. Более крупные тела могут дольше проходить через атмосферу, а у еще более крупных объектов, таких как болиды, нагрев и внутренние напряжения могут привести к разрушению и мощной вспышке.

При этом большая часть космического вещества не представляет опасности для людей. По словам астронома, ежегодно на Землю выпадает значительное количество космического вещества, однако при прохождении через атмосферу оно подвергается воздействию экстремальных температур.

Ранее астроном рассказала, что можно будет увидеть в небе ночью в сентябре 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
небо, звезды, облака, след
16:21, 26 августа 2025
Таинственный светящийся след в небе: ученые раскрыли, что это было
суперлуние, Казахстан, фото
22:34, 05 ноября 2025
Второе за год суперлуние озарило небо Казахстана – красивые кадры
Ночь, 13 мая, небо, &quot;Цветочная Луна&quot;
14:19, 13 мая 2025
Ночью 13 мая небо озарила "Цветочная Луна": как это было
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ферстаппен назвал новые болиды Формулы-1 неестественными
17:24, Сегодня
Ферстаппен назвал новые болиды Формулы-1 неестественными
Будем надеяться, что наша национальная сборная выйдет в четвертьфинал
17:15, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по баскетболу на Азиаде в Японии: соперники, расписание, состав
Игроки &quot;Барыса&quot; празднуют гол в ворота соперников
16:59, Сегодня
"Барыс" получит от КХЛ более 200 млн тенге
Каршыга Даутбек
16:44, Сегодня
Казахстанского бойца Дауытбека засудили в бою с японским "Макгрегором" на турнире RIZIN
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: