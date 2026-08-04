Сладкое, налет и гигиена: как понять, что у вас кариес, и что с этим делать

Если бы кариес был человеком, он точно выбрал бы роль серого кардинала – ведь он действует незаметно, а о его присутствии многие узнают слишком поздно. Zakon.kz решил разобраться, как распознать его раньше, и поговорил с врачом.

Еще вчера зуб был в полном порядке, а сегодня уже чувствует холодное, реагирует на сладкое или вовсе начинает болеть. Но на самом деле проблема не возникает за одну ночь.

Это история, которую мы часто пишем сами, добавляя не самые качественные чернила. Ложка сахара в кофе, сладкий перекус между встречами, кетчуп к картошке, соус к роллам, газировка, сироп в латте, бесконечные маленькие радости с усилителями вкуса и подсластителями. Кажется, что каждый такой эпизод слишком незначителен, чтобы навредить зубам. Но именно из таких мелочей постепенно складываются идеальные условия для кариеса.

О том, что делать, чтобы уберечь свои зубы, рассказал кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор и заведующий кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Руслан Кульманбетов.

Когда зуб начинает подавать сигналы

Наш организм редко молчит. Вопрос лишь в том, умеем ли мы его слушать. Некоторые изменения кажутся случайными, но именно из таких мелочей часто складывается общая картина.

"Самый ранний признак кариеса – повышенная чувствительность зуба к холодному и сладкому. На этом этапе боль может быть кратковременной или возникать лишь время от времени, поэтому многие не придают ей значения. Однако именно в этот период проблему проще всего обнаружить и вылечить". Руслан Кульманбетов

Также, по словам эксперта, нередко кариес выявляется во время профилактического осмотра у стоматолога-терапевта. Даже если ничего не беспокоит, посещать врача рекомендуется не реже одного раза в год, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии. И в том, что его нашли раньше, есть колоссальный плюс.

"Кариес не всегда требует лечения с помощью бормашины и пломбы. Если заболевание обнаружено на самой ранней стадии – стадии меловидного пятна, процесс еще можно остановить. В этом случае врач может назначить реминерализующую терапию, которая помогает восстановить минеральный состав эмали. В сочетании с тщательной домашней гигиеной и соблюдением рекомендаций стоматолога это позволяет укрепить эмаль и предотвратить дальнейшее развитие кариеса", – объясняет стоматолог.

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От чего может появиться кариес

Мы привыкли искать одну главную причину, но в действительности он почти никогда не возникает из-за одной ошибки, чаще это результат привычек, которые незаметно складываются в ежедневную рутину.

"Чаще всего кариес развивается из-за недостаточной гигиены полости рта: если чистить зубы редко, слишком быстро или неправильной техникой, на них скапливается налет, в котором размножаются бактерии. Риск также повышает частое употребление сладостей, газированных напитков, энергетиков и продуктов с высоким содержанием сахара. Кроме того, кариесогенные бактерии могут передаваться между близкими людьми, если у одного из партнеров есть нелеченый кариес", – поясняет врач.

Кариес не возникает из-за одной чистки, пропущенной вечером. Это процесс, на который влияют десятки мелочей, и правильный уход за зубами – одна из них. Но даже здесь есть нюансы: то, что подходит одному человеку, может оказаться не лучшим выбором для другого.

"При выборе зубной пасты нужно ориентироваться на ее состав. Оптимальный вариант зависит от индивидуальных особенностей и региона проживания, в том числе от содержания фтора в питьевой воде. Например, в Алматы этот показатель достаточно высокий, поэтому некоторым пациентам врач может рекомендовать пасты без фтора, с кальцием или другими реминерализующими компонентами. Также полезно периодически чередовать разные виды паст по рекомендации стоматолога". Руслан Кульманбетов

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Современные методы лечения

Самая распространенная ошибка – ждать, когда станет по-настоящему больно. Но стоматология давно работает на опережение. Чем раньше удалось обнаружить проблему, тем больше шансов сохранить ткани зуба и обойтись минимальным вмешательством. Поэтому главный шаг – не ставить диагноз самостоятельно по фотографиям в интернете и не надеяться, что все пройдет само.

"Кариес на стадии меловидного пятна не всегда требует лечения с установкой пломбы. Если процесс обнаружен вовремя, его можно остановить под контролем стоматолога и при соблюдении рекомендаций врача. На этом этапе применяются средства для реминерализации эмали, они помогают восполнить минеральный состав тканей зуба и укрепить эмаль. В некоторых случаях врач может рекомендовать специальные гели с минералами, которые используют, например, с помощью индивидуальных капп. Они помогают средству дольше контактировать с поверхностью зубов и повышают эффективность процедуры. Пломбирование требуется уже тогда, когда кариес приводит к образованию полости в зубе, и восстановить эмаль только уходом становится невозможно", – объясняет Руслан Кульманбетов.

Если представить кариес как пожар, то лечение – это работа пожарных. Но гораздо спокойнее, когда дом оборудован хорошей системой защиты.

Профилактика не гарантирует, что кариес никогда не появится, зато значительно снижает вероятность его развития и позволяет обнаружить изменения еще до появления боли. А значит, многое действительно зависит от нас самих: ежедневный уход, внимание к сигналам организма и регулярные визиты к стоматологу помогают сохранить здоровье зубов на долгие годы.