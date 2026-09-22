Тренер по гимнастике из Алматы набирает популярность в Казнете

Олег Осипов – тренер в третьем поколении. Он обучает спортивной гимнастике в Алматы и делится процессом в соцсетях. Благодаря этому он стал не только популярным, но и сумел прилечь к занятиям даже блогеров. Zakon.kz расскажет, почему наставник решил таким способом пропагандировать спорт.

Сам Олег Осипов дважды приходил в гимнастику. Сначала в пять лет, однако тогда его немного напугали, и он ушел. Затем вернулся в 10 лет – и несмотря на то, что это считается поздно в таком виде спорта, сумел достичь впечатляющих результатов.

"Гимнастика – привилегированный вид спорта, потому что здесь достаточно жесткий отбор. Я умел подтягиваться, садился на шпагат – и меня сразу же взяли. Но у тренера был жесткий подход. Он заставлял детей на канат лазить, а высота была около семи метров. Я в первый раз на этот канат залез, спустился. Он говорит: "Давай еще". Но на третий раз у меня руки не держали, плюс высота, мне стало страшно. Я расстроился, расплакался. И такой жесткий подход меня оттолкнул, хотя сами занятия мне очень нравились. Я сказал, что больше ходить не буду. И через пять лет меня мама опять записала на гимнастику, но к другому тренеру. И этот случай изменил всю мою жизнь. Меня привели в обычную группу для здоровья, в первую же тренировку сделал сальто с батута на ноги. Через месяц начал прыгать серьезные элементы. Тогда наставник поверил в меня и перевел в группу посильнее. Я был единственным из сверстников, кто ходил на тренировки два раза в день. Школа и спортзал находились рядом. И я утром посещал тренировки, потом делал уроки, шел в школу и после занятий сразу бежал в зал, не заходя домой, тренировался до 21:00 и шел домой. Меня никто не заставлял, мне самому нравилось крутиться и вертеться". Олег Осипов

Старшее поколение в биографии алматинца – спортсмены и тренеры: папа и дедушка – штангисты, а мама фехтовальщица, и это сыграло в спортивном становлении Олега немаловажную роль.

"Родители хорошо понимали тренировочный и восстановительный процессы: знали, когда нужно добавить нагрузку, а где лучше отдохнуть. Они научили меня относиться к спорту серьезно. Лет с 13 я начал получать в качестве поощрения небольшую сумму – 1 000 тенге за успехи в спорте. Тогда родители сказали: "Видишь, это приносит доход, гимнастика – твоя работа, относись к ней серьезно". Олег Осипов

Карьера гимнаста была не очень длительной – 13 лет, но этого хватило, чтобы стать мастером спорта международного класса.

"Я считаю, что это достаточно хороший результат – показатель труда и целеустремленности. Мастер спорта международного класса тогда присуждался при победе в семи странах – и мне это удалось. Также являюсь мастером спорта, неоднократным чемпионом Казахстана, победителем международных турниров". Олег Осипов

Вот уже почти 13 лет алматинец руководит клубом и тренирует детей, которые выступают на соревнованиях.

"Я начал тренерскую деятельность, еще когда сам посещал спортзал. Как-то меня мой тренер, ныне главный тренер сборной Казахстана Александр Ким, позвал и говорит: "Ко мне обратились мои друзья, они хотят на гимнастику. Но у меня нет времени, давай ты их возьмешь к себе". Я ответил, что не знаю, осилю ли. Но у наставника есть такая черта – он умеет внушить уверенность: "Сможешь. Семья из трех детей, они тхэквондисты, им нужны гимнастические движения". Так он мне открыл дорогу в тренерскую деятельность. После этого я основал свой клуб, и вот уже 13 лет руковожу им и тренирую детей". Олег Осипов

39-летний наставник отметил, что гимнастика – такой вид спорта, в котором идет жесткий отбор, и из 100 спортсменов звание кандидата в мастера спорта в лучшем случае получает один, то есть это лишь 1%.

"Если говорить о моих учениках, которые перешли в спортшколу, то один входит в сборную города – это Алиби Маликжан, второй, Давид Кострин, состоит в сборной школы. Еще двое очень сильных спортсменов улетели в другую страну и тоже числятся в сборных городов. Про маленьких детей пока ничего не могу сказать. Также есть ребята, которые в принципе хорошо по молодежи выступают, по юношеским разрядам, большие надежды возлагаю на некоторых. Некоторые ребята еще по взрослым разрядам выступают, думаю, кто-то из них попадет в сборную города и дальше покажет результаты". Олег Осипов

По его словам, сейчас гимнастика находится на пике возможностей, потому что демонстрируются невероятные комбинации, которые покоряют не только зрителей, но и строгое жюри.

"Конечно, раньше тоже показывали сложные упражнения, но сейчас гимнасты делают не отдельные элементы, а целые комбинации. Даже наши спортсмены способны на фантастические комбинации – и это большая гордость за казахстанскую гимнастику". Олег Осипов

Нынешнему поколению повезло, что в наше время хороший охват спортивных залов, есть много тренеров, которые любят свою работу и могут учить.

"Вся методика обучения с малого возраста на практике и теории изучена, подход персонализирован, и уже можно учиться даже с двух лет. Конечно, не все могут привезти ребенка в зал с двух лет. Но раннее развитие очень хорошо помогает ему в дальнейшем. Допустим, гимнастика крупной моторики хорошо помогает запускать речь – я и сам это на практике видел, и родители многие отмечали". Олег Осипов

Олег Осипов пояснил: гимнастика полезна каждому, но чтобы стать успешным спортсменом, нужно иметь определенную длину рук, вес, хорошую координацию, силу, гибкость.

"Один на 100 человек попадается, который одновременно имеет гибкость и силу. То есть это узкий отбор среди детей. При этом каждый ребенок получит от гимнастики всестороннее развитие всех органов чувств и показателей. Этот вид спорта дает гибкость, скорость, силу, выносливость, координацию и не только. Он способствует правильному формированию ребенка: например, развивать силу или выносливость у детей до пяти лет не имеет смыла, в этом возрасте лучше заострять внимание на координации, гибкости. Те, кто начинают заниматься гимнастикой, будут прямо сбалансированы и всесторонне развиты". Олег Осипов

После того как тренер стал вести свой блог, к нему на тренировки стали ходить и взрослые, причем даже те, кто никогда не имел отношения к спорту.

"У нас появилась первая Олимпийская медаль, которую выиграл Нариман Курбанов, – он ученик моего тренера, мы вместе тренировались, ездили на сборы, выступали плечом к плечу. В том числе и Милад Карими – еще одна гордость Казахстана. Так они прославляют этот спорт. Я веду свой блог, потому что действительно люблю этот вид спорта. Мне есть что сказать не только детям, но и их родителям. Хочу, чтобы гимнастика развивалась, чтобы о ней больше знали". Олег Осипов

Наставник признался, что его воспитанники с удовольствием снимаются в видео, и родителям тоже нравится таким способом следить за их тренировками.

"Недавно шел по Терренкуру и услышал, что женщина говорит: "А я на вас подписана, очень интересно, я к вам дочку приведу". Мне действительно очень приятно. Сейчас жизнь не такая подвижная, поэтому 3-5 часов в жизни ребенка должен быть спорт". Олег Осипов

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