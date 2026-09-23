Балет плюс современные танцы: супруги из Алматы удивили необычной коллаборацией

Семья из Алматы восхитила креативным тандемом, сочетая балет и современные танцы прямо на глазах прохожих. Грациозная балерина и динамичный танцовщик показали, что любовь объединяет даже высокое искусство и уличный стиль. Zakon.kz расскажет, как супруги решились на смелый эксперимент.

Риза Таганова и Зангар Жомартулы восемь лет вместе, три из которых состоят в браке. Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Зейне. А еще пара имеет особую страсть к танцам: она – к балету, а он – к современным.

"Танцы всегда любила, но первый толчок и интерес дала мама. В пять лет она повела меня в балетную школу Шымкента, мне понравилось, и я осталась. В 10 лет поступила в Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнёва и окончила его на "красный". С 18 лет работаю солисткой балета в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Также много путешествовала вместе с театром, танцевала на сценах Италии, Франции, Англии, в данный момент нахожусь на гастролях в Турции. А Зангар окончил школу в Зайсане, затем поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова по специальности режиссер кино и телевидения. Он сам по себе очень творческий человек. Говорит, что с раннего детства смотрел танцевальные клипы и тайком подражал танцорам. Поэтому он самоучка, который сформировал для себя хорошую базу. Благодаря чему в Алматы его заметили танцевальные коллективы и пригласили". Риза Таганова

26-летняя балерина и 29-летний танцор современного стиля с момента знакомства периодически вместе танцуют, однако с этого года решили делиться подобными видео в соцсетях.

"Даже когда мы не вели блог и не были популярными, мы вместе танцевали. Идея танцевать вместе на камеру была давно, но именно заливать видео в соцсети получилось только в этом году. Мне очень нравится танцевальный коллектив супруга, поэтому я частенько заглядываю к ним. Там я окунаюсь в атмосферу свободы, особенно после моих балетных занятий в театре, когда все четко по правилам и строго по позициям. Вскоре я обрела чувство независимости". Риза Таганова

Пара начала танцевать прямо на улицах города перед прохожими. Без особых целей, просто показать людям красоту танцев и чуточку поднять им настроение.

"Особой задумки нет. Это ведь классно танцевать, когда счастлив, и делиться этим с людьми. Заодно это необычно и ново для Казахстана, когда два, казалось бы, несовместимых искусства слетаются в одном танце. Не побоюсь заявить, что мы единственная семейная пара, с такой прекрасной коллаборацией: балета и современного танца. Это дало нам понять: чтобы выделиться, необязательно искать и придумывать что-то новое, а можно просто делиться своим. А свое у нас – это творчество и танцы". Риза Таганова

По словам собеседницы, 99% аудитории видят в этом только позитив, но встречаются и хейтеры, которые не понимают, для чего все это.

"По комментариям и сообщениям в дайрект мы видим, что людей это вдохновляет, мотивирует, объединяет. Они отмечают, что у нас хорошо получается, и просят продолжать. И мы хотим показывать этот тандем, передавать в массы, дарить аудитории хорошее настроение, немого вдохновения, перезарядки от бытовых дел и работы. Поделиться частичкой искусства, красоты и легкости. Чтобы у них было желание ходить в театры, вживую наблюдать за талантами. Да, есть и те, кто пишет: "Зачем? Не подходите друг другу! Что попало". Но это нас не останавливает". Риза Таганова

Также балерина поделилась, что чаще съемки оказываются спонтанными, однако дарят массу эмоций.

"Образы у нас незапланированные: у меня – балетный, а Зангар любит одеваться стильно. Мы делаем все, как чувствуем. Конечно, именно подготовка для меня бывает напряженной, потому что нужно что-то придумать, и хочется, чтобы было идеально, а муж пытается, чтобы я немного расслабилась. Но в процессе съемки и самого танца мы наслаждаемся жизнью. У Зангара нереально крутая харизма, и он очень талантливый танцор. Мне безумно приятно с ним танцевать. Мне кажется, его энергетика заряжает не только меня". Риза Таганова

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Планы у семьи большие. Есть масштабный танцевальный проект, который готовится к реализации. Но раскрывать подробности супруги пока не спешат. Однако они уверены: если верить в хорошее и любовь, то жизнь может быть вполне удивительной.