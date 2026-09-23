#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.85
513.46
5.31
Статьи

Балет плюс современные танцы: супруги из Алматы удивили необычной коллаборацией

Супруги, танцы, балет , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:59 Фото: Zakon.kz
Семья из Алматы восхитила креативным тандемом, сочетая балет и современные танцы прямо на глазах прохожих. Грациозная балерина и динамичный танцовщик показали, что любовь объединяет даже высокое искусство и уличный стиль. Zakon.kz расскажет, как супруги решились на смелый эксперимент.

Риза Таганова и Зангар Жомартулы восемь лет вместе, три из которых состоят в браке. Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Зейне. А еще пара имеет особую страсть к танцам: она – к балету, а он – к современным.

"Танцы всегда любила, но первый толчок и интерес дала мама. В пять лет она повела меня в балетную школу Шымкента, мне понравилось, и я осталась. В 10 лет поступила в Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнёва и окончила его на "красный". С 18 лет работаю солисткой балета в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Также много путешествовала вместе с театром, танцевала на сценах Италии, Франции, Англии, в данный момент нахожусь на гастролях в Турции. А Зангар окончил школу в Зайсане, затем поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова по специальности режиссер кино и телевидения. Он сам по себе очень творческий человек. Говорит, что с раннего детства смотрел танцевальные клипы и тайком подражал танцорам. Поэтому он самоучка, который сформировал для себя хорошую базу. Благодаря чему в Алматы его заметили танцевальные коллективы и пригласили".Риза Таганова

26-летняя балерина и 29-летний танцор современного стиля с момента знакомства периодически вместе танцуют, однако с этого года решили делиться подобными видео в соцсетях.

"Даже когда мы не вели блог и не были популярными, мы вместе танцевали. Идея танцевать вместе на камеру была давно, но именно заливать видео в соцсети получилось только в этом году. Мне очень нравится танцевальный коллектив супруга, поэтому я частенько заглядываю к ним. Там я окунаюсь в атмосферу свободы, особенно после моих балетных занятий в театре, когда все четко по правилам и строго по позициям. Вскоре я обрела чувство независимости".Риза Таганова

Пара начала танцевать прямо на улицах города перед прохожими. Без особых целей, просто показать людям красоту танцев и чуточку поднять им настроение.

"Особой задумки нет. Это ведь классно танцевать, когда счастлив, и делиться этим с людьми. Заодно это необычно и ново для Казахстана, когда два, казалось бы, несовместимых искусства слетаются в одном танце. Не побоюсь заявить, что мы единственная семейная пара, с такой прекрасной коллаборацией: балета и современного танца. Это дало нам понять: чтобы выделиться, необязательно искать и придумывать что-то новое, а можно просто делиться своим. А свое у нас – это творчество и танцы".Риза Таганова

По словам собеседницы, 99% аудитории видят в этом только позитив, но встречаются и хейтеры, которые не понимают, для чего все это.

"По комментариям и сообщениям в дайрект мы видим, что людей это вдохновляет, мотивирует, объединяет. Они отмечают, что у нас хорошо получается, и просят продолжать. И мы хотим показывать этот тандем, передавать в массы, дарить аудитории хорошее настроение, немого вдохновения, перезарядки от бытовых дел и работы. Поделиться частичкой искусства, красоты и легкости. Чтобы у них было желание ходить в театры, вживую наблюдать за талантами. Да, есть и те, кто пишет: "Зачем? Не подходите друг другу! Что попало". Но это нас не останавливает".Риза Таганова

Также балерина поделилась, что чаще съемки оказываются спонтанными, однако дарят массу эмоций.

"Образы у нас незапланированные: у меня – балетный, а Зангар любит одеваться стильно. Мы делаем все, как чувствуем. Конечно, именно подготовка для меня бывает напряженной, потому что нужно что-то придумать, и хочется, чтобы было идеально, а муж пытается, чтобы я немного расслабилась. Но в процессе съемки и самого танца мы наслаждаемся жизнью. У Зангара нереально крутая харизма, и он очень талантливый танцор. Мне безумно приятно с ним танцевать. Мне кажется, его энергетика заряжает не только меня".Риза Таганова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:59
Тренер по гимнастике из Алматы набирает популярность в Казнете

Планы у семьи большие. Есть масштабный танцевальный проект, который готовится к реализации. Но раскрывать подробности супруги пока не спешат. Однако они уверены: если верить в хорошее и любовь, то жизнь может быть вполне удивительной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
18:00, Сегодня
Как изменился список самых влиятельных стран мира и на какой позиции Казахстан
Антифриз, машина
17:27, Сегодня
Красный, зеленый или синий: почему антифриз бывает разного цвета и что это на самом деле означает
Аральское море, верблюды, лодки, Кызылординская область
17:20, Сегодня
Дорога к Аралу: рыбацкие аулы, затопленные песком дома и живое море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Сегодня
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Карлос Пратес
17:55, Сегодня
"Вопрос решён": Карлос Пратес подтвердил бой с Исламом Махачевым
Очередной триумф Алексея Луценко на Азиаде
17:40, Сегодня
Казахстан выиграл "золото", но не вернулся на третье место в медальном зачёте Азиады
Юлия Путинцева в матче за сборную Казахстана
17:37, Сегодня
Юлия Путинцева сравняла счёт в противостоянии Казахстан - Испания в Кубке Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: