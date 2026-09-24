Они весят полкило: неонатолог из Алматы показывает борьбу за жизнь самых крошечных пациентов

Эти крошки появились на свет раньше положенного срока. Их органы все еще не полностью сформированы, поэтому каждый вдох дается с трудом. В этот момент к ним на помощь приходят невидимые герои медицины. О тонкостях своей профессии Zakon.kz рассказал неонатолог из Алматы.

Имя Умида Алимухамедова переводится как "надежда". И именно это важное чувство он вселяет в новоиспеченных мам, которые с замиранием сердца ждут теплой встречи со своими малютками после страшной разлуки.

Врач-педиатр, неонатолог-реаниматолог по совместительству работает в Центре детской неотложной медицинской помощи и Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. В свои 32 года он занимается и научной деятельностью: является PhD-докторантом в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, а также преподает на кафедре неонатологии интернам и резидентам.

"Неонатология всегда меня интересовала. Впервые недоношенного ребенка я увидел еще во время учебы на бакалавриате по педиатрии, когда обучался по обмену в Германии и Чехии. Эти дети умещались на ладони взрослого человека. Тогда я понял, насколько неонатология сложная и одновременно благородная профессия. Меня привлекало и то, что это молодая специальность, в которой еще очень многое не изучено. А наукой я интересовался еще со школьной скамьи. Постепенно понял, что именно с неонатологией хочу связать свою жизнь". Умид Алимухамедов

Умид Алимухамедов работает с новорожденными с первых минут их жизни. Это недоношенные малыши с экстремально низкой массой тела, дыхательной недостаточностью, тяжелыми инфекциями, врожденными пороками, а также дети до и после операций.

"Состояние каждого ребенка я оцениваю индивидуально. Контролирую дыхание, работу сердца, температуру, анализы, питание и прибавку веса. В тяжелом состоянии показатели могут меняться очень быстро, поэтому наблюдение идет круглосуточно. Одному пациенту помогаю начать дышать, другому – наладить питание, а есть те, кого нужно подготовить к операции или помочь восстановиться после нее. По возможности я стараюсь применять щадящие и малоинвазивные методы лечения. Забота – это не только лекарства и аппаратура. Важны тепло, тишина, грудное молоко, отсутствие боли, голос и прикосновения мамы. К каждому ребенку нужен свой подход". Умид Алимухамедов

Врач пояснил, что недоношенные дети находятся в отделении реанимации в специальных кювезах. Там внутри поддерживаются необходимые температура и влажность, потому что самостоятельно сохранять тепло такой новорожденный еще не может.

"Дыхание, сердцебиение и уровень кислорода постоянно отображаются на мониторах. При необходимости используются аппараты дыхательной поддержки и системы для точного дозирования лекарств. Питание первое время ребенок может получать через зонд, иногда все начинается буквально с нескольких миллилитров грудного молока. В отделении стараются уменьшать яркий свет и шум. Для недоношенного малыша даже громкий звук или лишнее прикосновение могут стать стрессом. Когда состояние позволяет, применяется метод "кенгуру", контакт ребенка с мамой кожа к коже". Умид Алимухамедов

Привлекает внимание то, что чаще всего недоношенные дети одеты в вязаные вещи. Неонатолог это объяснил тем, что у таких пациентов тонкая кожа, мало подкожного жира и еще незрелая терморегуляция.

"Они очень быстро теряют тепло, поэтому маленькие вязаные шапочки, носочки и другие вещи помогают им согреваться. Еще эта красота делает обстановку в реанимации немного уютнее. Конечно, все должно быть чистым, безопасным и разрешенным для использования в отделении". Умид Алимухамедов

По словам врача, недоношенные дети рождаются довольно часто. Причины этого бывают разные: высокое давление у мамы, инфекции, проблемы с плацентой, преждевременное излитие вод, многоплодная беременность и хронические заболевания.

"За каждым таким случаем стоит непростая история. Я встречал беременных женщин, которые попадали в ДТП. Были мамы, перенесшие операции на сердце, с онкологическими заболеваниями, женщины, живущие без одного из органов или не способные самостоятельно ходить. Или те, кто во время беременности потерял мужа, маму или ребенка, то есть на фоне стресса. Самым тяжелым для меня стал случай мамы с онкологическим заболеванием. Она родила недоношенного ребенка, а спустя некоторое время мы узнали, что мама скончалась из-за своей болезни. Такое невозможно забыть". Умид Алимухамедов

Чаще случаются истории со счастливым концом.

"Особенно мне запомнилась девочка, которая родилась весом 505 граммов. Мне и моим коллегам удалось выходить ее без искусственной вентиляции легких, применяя малоинвазивные методы лечения. И, что особенно важно, у девочки не было тяжелых осложнений. Через несколько лет ее мама написала нам и рассказала, что девочка уже ходит в школу. Когда-то мы следили за каждым ее вдохом и радовались каждому набранному грамму, а теперь она сидит за школьной партой. Разве это не чудо?". Умид Алимухамедов

Неонатология постоянно развивается. Специалисты все еще задаются вопросами, на которые наука только ищет ответы.

"Мне нравится сочетание практической медицины, современных технологий и научной работы. Вначале я думал, что главное в этой работе – знания, оборудование и правильное лечение. Но на практике убедился, что не меньшее значение имеют терпение и внимание к мелочам. Здесь один миллилитр молока, 10 граммов прибавки или несколько часов без дыхательной поддержки – уже хорошая новость. Иногда состояние ребенка меняется за считаные минуты, а восстановление может занимать месяцы. Еще я понял, что неонатолог работает не только с ребенком, – поддержка нужна и его родителям, которые каждый день живут между страхом и надеждой. А самое сложное – ответственность. Иногда решение нужно принять за несколько секунд, и от него может зависеть жизнь маленького пациента. Еще тяжелее понимать, что даже при максимальных усилиях не все зависит от врача. Потеря пациента – не исключение. Можно сделать все возможное, но медицина не всесильна. Иногда ребенок рождается слишком незрелым, с тяжелой инфекцией или пороком, не совместимым с жизнью. Самое тяжелое – сообщать об этом родителям. К таким ситуациям невозможно привыкнуть, сколько бы лет ты ни работал". Умид Алимухамедов

Нельзя также назвать какие-то определенные сроки, сколько кроха пробудет в больнице, – кто-то остается на несколько дней или недель, а глубоко недоношенные дети могут находиться даже несколько месяцев. Победителя выписывают домой не просто после достижения определенного веса. Важно, чтобы он самостоятельно дышал, удерживал температуру, хорошо усваивал питание и стабильно набирал вес.

"При первой встрече мама часто боится даже прикоснуться к ребенку. Он кажется ей очень маленьким и хрупким. Я показываю, как можно погладить малыша, подержать его за руку, поговорить с ним. Потом наступает первый контакт кожа к коже, первое кормление, родители запоминают эти моменты на всю жизнь. Выписка всегда проходит очень эмоционально. Родители радуются, плачут, благодарят врачей, но при этом немного боятся: в отделении ребенок постоянно находился под наблюдением, а теперь они остаются с ним дома один на один. Перед выпиской я стараюсь все подробно объяснить: как кормить ребенка, как за ним ухаживать, какие лекарства давать и когда обращаться к врачу". Умид Алимухамедов

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Умид Алимухамедов отметил, что каждая выписка – радостное событие. Он признался, что хочет, чтобы после этого дети приходили в его отделение не как пациенты, а как здоровые и подросшие гости.