Дом, где живет время: шымкентец собрал более 500 старинных часов

Более 500 старинных часов собрал в своем доме житель Шымкента Евгений Кан. Почти 30 лет он разыскивает редкие экземпляры, восстанавливает механизмы и возвращает к жизни часы, некоторым из которых больше века. О своей необычной коллекции и самых ценных ее экспонатах он рассказал Zakon.kz.

Время в стенах дома Евгения Кана звучит буквально. Тиканье доносится из разных комнат, а стены и полочки почти полностью заняты часами – большими и маленькими, строгими и декоративными, знакомых марок и очень редких серий. Настолько уникальных, что некоторых экземпляров буквально несколько штук в мире. Точное количество своих экспонатов не может назвать даже сам Евгений, но в одном уверен точно: эти часы – не просто ценность, а любовь души.

"Самые любимые мои часы – это, конечно же, Lenzkirch 1891 года. Их мне прислала моя бывшая студентка из Москвы. Когда она узнала, что я занимаюсь реставрацией часов, то нашла эти часы у своих знакомых и решила отправить их мне. А мне потом пришлось около месяца потратить на их восстановление. На корпусе не хватало некоторых деталей, механизм тоже был неисправен. И вот, когда я наконец их восстановил, они стали, наверное, самыми любимыми моими часами. Сейчас они висят у меня прямо в спальне. Очень красивые, особенные часы". Евгений Кан

Собирать часы, а некоторым и вовсе дарить вторую жизнь, Евгений начал почти тридцать лет назад. Все произошло случайно. В 1996 году, после покупки дома, он обнаружил в сарае старый механизм и решил попробовать его восстановить. Первая реставрация оказалась удачной, и появился необычный азарт.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

С того момента мужчина ищет "новых пациентов" в разных странах, покупает их, получает в качестве подарка от знакомых и обязательно приводит в порядок собственными руками. При этом особую ценность для него представляют не дорогие модели, а экземпляры с историей, необычным устройством и редким механизмом. Часы подарили семье Кан и одну удивительную новогоднюю традицию.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"У меня практически все часы механические. И завести более 500 штук занимает очень много времени. Целый день приходится тратить на то, чтобы их настроить, завести, отстроить. Поэтому я завожу их только раз в год – перед Новым годом. С 30 по 31 декабря завожу их все. И на Новый год, когда у меня собирается вся моя большая семья, они начинают звонить. И вот в 12 часов у меня стоит такая какофония от этих часов! Поэтому всего один раз в год они у меня все работают одновременно". Евгений Кан

Коллекция шымкентца буквально "гремит" именами известных часовых производителей. Здесь и Lenzkirch, и Kienzle, и Junghans, и Moser, а еще Gustav Becker.



Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

А стоит зайти в соседнюю комнату – и перед глазами открывается целая стена часов Орловского часового завода. Их здесь настолько много, что для них Евгений выделил отдельную комнату.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

И хотя сам коллекционер признается, что очень любит этот уголок своего дома, настоящий часовой фаворит у него все же совсем другой.

Часы Wilman, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Наверное, из уникальных часов я бы выделил Wilman. Это довольно редкая фирма, сейчас такие часы встречаются нечасто. Одна из очень солидных компаний, которая выпускала действительно качественные и интересные часы. Восстанавливал я их очень долго – наверное, около года. Все никак не мог за них взяться: то одной детали не хватало, то другой. Восстановление шло очень тяжело. Но все-таки я довел эту работу до конца. Сейчас они в рабочем состоянии, и я считаю, что это действительно уникальный механизм". Евгений Кан

Чтобы рассмотреть все экспонаты, не хватит и часа. А вот Евгений досконально и трепетно изучил каждого "отремонтированного" пациента и о том, как они заводятся, тоже может рассказать в деталях.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Вот тут у меня гиревые часы. Они заводятся не на пружине, как большинство механических часов, а с помощью гирь, подвешенных на цепях. Они настенные, очень красивые. Много тех, которые заводятся специальным ключиком". Евгений Кан

Гиревые часы, фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Самой важной частью домашнего музея Евгений все же считает мастерскую. Именно здесь старые часы снова начинают идти. Реставрация порой начинается с буквально разрушенного корпуса. Некоторые часы поступают с поврежденной древесиной, особенно после долгого хранения. Отдельные детали приходится воссоздавать вручную.

Причем современное дерево подходит не всегда. Для сохранения внешнего вида мастер ищет старый материал, иногда даже разбирает подходящие элементы в старых домах и сараях.

"Когда я реставрирую корпуса, иногда приходится восстанавливать утраченные элементы или полностью заменять какие-то детали. Многие из них со временем ломаются или бывают повреждены жуком, поэтому их приходится изготавливать заново. Но здесь важно сохранить аутентичность часов. Если поставить свежее дерево, его сразу будет видно. Поэтому я стараюсь искать старую древесину – например, старые столы, подоконники. Использую дерево, которому уже больше 50 лет, и из него изготавливаю необходимые детали. Тогда новый элемент не выбивается из общего вида и действительно соответствует возрасту самих часов. Для меня важно, чтобы после реставрации часы оставались максимально аутентичными своему времени". Евгений Кан

Стоимость часов для коллекционера никогда не была главным критерием. Для него гораздо интереснее происхождение экземпляра, устройство механизма и история, которую тот успел пережить. Евгений не продает свои экспонаты. Зато с радостью делится опытом ремонта и обсуждает антиквариат с коллегами по хобби.