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"Пошехонский крест" с частицами мощей святых внесли в храм в Алматы – фоторепортаж

Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27 Фото: Zakon.kz.
В Алматы 27 сентября в Храм святого князя Владимира торжественно внесли "Пошехонский крест" с частицами мощей почитаемых святых. Как прошло событие и какую историю хранит крест – в материале Zakon.kz.

Святыня передана по ходатайству митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В "Пошехонский крест" помещены частицы мощей апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, великомученицы Варвары, святителя Алексия Московского, благоверного князя Романа Угличского и преподобного Нила Столобенского.

"Храм обрел новую святыню. Этот крест будет находиться в нашем храме. Прихожане могут приходить и поклоняться мощам. Храни нас Господь", – сказал епископ Каскеленский Геннадий Гоголев.
Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Люди подходили к святыне семьями, молились и прикладывались к ней. Особенно много было тех, кто пришел вместе с детьми и внуками. Руслан Ким пришел в храм вместе со своими родными и говорит, что появление креста в Алматы имеет особое значение для православных казахстанцев.

"Это огромное событие для православных. Пусть святыня оберегает нас от бед и несчастий. Пусть наши дети и внуки берегут ее и почитают так же, как и мы", – поделился Руслан Ким.
Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Своими впечатлениями поделилась и Людмила Мацекевич. Она приехала вместе с внучками, с которыми раньше читала о "Пошехонском кресте" и изучала историю его появления.

"Сегодня нам посчастливилось его увидеть и прикоснуться. Для нас это очень важно. Храни всех казахстанцев Господь! С праздником!" – поделилась Людмила Мацекевич.
Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Пошехонский крест, мощи, храм князя Владимира, святыня, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:27

Фото: Zakon.kz.

Стоит отметить, что история "Пошехонского креста" насчитывает более двух столетий. Его изготовили в Ярославле в 1791 году. После революции 1917 года реликвия оказалась в Прибалтике, затем была перевезена в Берлин, а позже – в Великобританию. Теперь крест будет постоянно находиться в Храме святого князя Владимира в Алматы, куда к нему смогут приходить православные казахстанцы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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