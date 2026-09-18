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Финансы

Той без кредитов: как всегда иметь подарок на любой семейный праздник

конверт тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
Свадьбы, юбилеи, сүндет-тои, шілдехана – неотъемлемая часть культуры Казахстана. Но для личного бюджета приглашение на очередной праздник часто звучит как тревожный звонок. Когда "сезон тоев" выходит на пик, расходы напоминают настоящий штурм финансовой крепости, сообщает Zakon.kz.

Многие в этот момент открывают кредиты или занимают у знакомых. Но что, если заставить продвинутый "казахстанский финтех" самому собирать деньги на конверты? Мы подготовили 4 работающих способа, которые помогут вам всегда иметь нужную сумму к моменту, когда тамада объявит ваш выход.

Отметим, что советы взяты из зарубежных финансовых изданий и адаптированы к нашим реалиям. Ведь Казахстан – далеко не единственная страна, где семейные торжества могут серьезно ударить по кошельку гостя. В Южной Корее, Италии, Мексике, Бразилии, Египте тоже существуют традиции денежных подарков на торжествах. Особенно много таких советов на сайтах США – самой полиэтнической стране мира.

Создаем базовую емкость: депозит "Подарки"

Самая большая ошибка – хранить деньги на праздники на той же карте, с которой вы покупаете продукты. Деньги незаметно расходятся на повседневные нужды, отмечает американская медиаплатформа NerdWallet.

Эксперты советуют открыть в приложении вашего любимого банка отдельный несберегательный вклад. Переименуйте его (большинство приложений РК позволяют менять название) в "Той-Фонд" или "Подарки". Главное условие – выбирайте депозит с высоким ГЭСВ, но с возможностью частичного снятия без потери процентов в любую секунду.

Теперь вы ежемесячно закидываете туда фиксированную сумму (например, 5 000 или 10 000 тенге) сразу в день зарплаты.

"Пока вы ждете приглашения на торжество, банк начислит на эту сумму проценты. Когда придет время идти на той – вы просто снимаете ровно столько, сколько нужно положить в конверт".NerdWallet

Тотальный сбор кешбэков

Казахстанские банки сегодня ведут настоящее соревнование за клиента, предлагая повышенные кешбэки в различных категориях. Обычно люди тратят эти бонусы на мелкие покупки, даже не замечая их ценности (подробнее – в нашем материале "Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности").

Сайт американского банка советует своим клиентам завести привычку ежемесячно проверять категории бонусов в топовых банках.

Оплачивайте покупки именно той картой, которая дает максимум в текущем месяце. Но главное правило – в конце каждого месяца переводите все накопленные бонусы "живыми деньгами" на ваш депозит "Подарки".

"Вы не тратите ничего из своей чистой зарплаты. Деньги на подарки генерируются сами из ваших привычных трат на бензин, продукты или коммунальные услуги. За полгода активной "охоты за кешбэком" можно незаметно собрать хорошую сумму".Citizens

"Денежный хвост": незаметное округление чеков

Если вам тяжело откладывать деньги осознанно, переложите эту задачу на алгоритмы. Мировые эксперты по личным финансам (например, аналитики ирландской компании Experian) рекомендуют использовать функцию автоматического округления транзакций.

Вы настраиваете систему так, чтобы при каждой покупке сумма чека мысленно округлялась до ближайших 100, 500 или 1 000 тенге. Продавец забирает строго свою долю, а разница уходит вам в накопления.

Например, вы покупаете кофе за 1 350 тенге. С вашей карты списывается ровно 1 350 тенге в пользу кофейни. Но в ту же секунду приложение банка видит "хвост" до круглой суммы (1 500 тенге) и автоматически переводит 150 тенге с вашего карточного счета на отдельный той-депозит.

"Психологически вы вообще не замечаете этих потерь – для вашего бюджета такие мелкие суммы незаметны. Но при активных тратах в городе из таких мелочей набежит очень много".Experian

Отметим, что прямое авто-округление чеков на нашем рынке полноценно реализовано не во всех банках. Но есть схожие автоматические схемы, где алгоритм можно заменить автопополнением по расписанию. Вы просто настраиваете правило: например, "каждый день переводить по 500 тенге" или "каждую пятницу скидывать 3 000 тенге" с карты на депозит. Эффект получается точно такой же.

Валютный арбитраж: хакинг курса доллара

Это, пожалуй, самый продвинутый лайфхак. Календарь праздников в Казахстане имеет свою сезонность: затишье зимой и весной, и сумасшедший пик летом. Например, с января по август 2026 года в стране официально зарегистрировано 74 648 браков. Из них более 38 тысяч пар оформили отношения летом.

В этот же пиковый период курс тенге к доллару часто колеблется из-за снижения деловой активности и отпусков. Этим можно воспользоваться.

В Великобритании специалисты финансовой платформы Currency Online Group учат обычных людей использовать "сезонные колебания валют" (Seasonal Currency Fluctuations).

Они рекомендуют покупать иностранную валюту вне сезона массовых отпусков. По их аналитике, летом, когда миллионы британцев одновременно штурмуют обменники перед вылетом в Европу или США, курс фунта к евро и доллару неизбежно проседает.

"Те, кто закупает валюту вне сезона частями, полностью защищают свой бюджет от сезонной наценки".Currency Online Group

Так же можно сделать и в Казахстане: покупайте доллары небольшими частями. Делать это лучше всего через приложения современных цифровых банков по чистому курсу биржи KASE без наценок обычных обменников. Деньги лежат в валюте до нужного момента, и, когда начнется "марафон свадеб", вы поменяете эти доллары обратно на тенге. Эта стратегия позволяет выиграть на разнице курсов, фактически субсидируя будущие подарки за счет грамотного финансового планирования.

Ранее мы рассказали, как простому казахстанцу можно расплачиваться криптовалютой в обычных магазинах возле дома.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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16:37, Сегодня
Той без кредитов: как всегда иметь подарок на любой семейный праздник
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