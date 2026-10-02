Клещи, холод и ядовитые растения: как защитить питомца осенью

Вместе с переменой погоды меняется и привычный ритм жизни животных: сокращается световой день, становится холоднее, прогулки проходят в других условиях, а организм адаптируется к сезону. Иногда эти перемены могут сказаться на самочувствии кошек и собак. В подробностях разбирался Zakon.kz.

Осень и здоровье

Какие заболевания и хронические проблемы у кошек и собак чаще дают о себе знать именно в этот период? На вопросы ответил ветеринар Алексей Лыткин.

"На первом месте всегда инфекции. К сожалению, у кошек это панлейкопения, герпесвирусная инфекция, кальцивироз. Также могут обостряться различные аллергии, в основном атопии: сезонные аллергические реакции на все, что связано с окружающей средой. Осенью они, конечно, могут встречаться чаще. К сожалению, грибковые заболевания в осеннее время тоже могут регистрироваться чаще. В простонародье их называют лишаем, а мы – микозами", – говорит врач.

Простуда или инфекция?

Осенью владельцы нередко замечают у животных вялость, чихание, кашель или снижение активности. Как отличить реакцию на холод от симптомов инфекции?

"Если говорить о собаках, то привычной нам "простуды" у них, как правило, не бывает. Похожие симптомы вызывают аденовирусная инфекция или парагрипп, но они могут встречаться в любое время года и не связаны напрямую с осенним похолоданием. Поэтому я бы не стал говорить, что осенью собаки обязательно чаще болеют из-за переохлаждения. Само переохлаждение гораздо актуальнее зимой, когда температура значительно ниже. А осенью владельцам важно в первую очередь следить за состоянием питомца и обращать внимание на появление симптомов, которые могут говорить уже не о реакции на холод, а об инфекции", – объясняет Алексей Лыткин.

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Новый режим – новое поведение

Темнеет раньше, на улице становится холоднее, прогулки могут становиться короче. Как такие изменения отражаются на активности, аппетите и поведении собак и кошек или это предел человека? Может ли питомец действительно чувствовать смену сезона?

"У кошек и собак есть свой собственный ритм, поэтому говорить о какой-то выраженной осенней меланхолии, как у людей, не стоит. С наступлением холодов, наоборот, после летней жары у питомцев может повышаться аппетит: температура снижается, и организм начинает расходовать немного больше энергии. Что касается прогулок, то погода действительно может влиять на их продолжительность и режим, особенно у собак. Но каких-то кардинальных изменений в активности питомцев только из-за наступления осени, как правило, не происходит". Ветеринар Алексей Лыткин

Опасности, которые легко не заметить

Клещи не исчезают с наступлением осени, а дома питомца могут поджидать другие риски. Какие угрозы владельцы чаще всего недооценивают?

"В основном владельцы недооценивают опасность клещей, особенно осенью они по-прежнему остаются актуальной проблемой. На втором месте можно назвать антифриз: такие случаи встречаются реже, но они бывают и могут быть очень опасными. Из растений особую опасность представляют лилии. В последнее время мы довольно часто регистрируем случаи отравления питомцев после контакта с ними. Для кошек лилии особенно токсичны: даже небольшое количество может привести к тяжелому поражению почек и развитию острой почечной недостаточности. Поэтому при подозрении на отравление нельзя ждать появления симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару", – предупреждает врач.

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Когда дело уже не в погоде

Есть симптомы, которые нельзя списывать на осеннюю хандру, холод или сезонную линьку. Какие изменения в состоянии питомца должны насторожить владельца и стать поводом обратиться к ветеринару как можно скорее?

"В первую очередь владельца должны насторожить выделения из глаз и носа у кошек и собак. Например, насморк у собаки может быть связан как с ринитом, так и с аденовирусной инфекцией. Также на возможное заболевание могут указывать зуд, изменения стула, диарея и рвота. Особенно внимательно к таким симптомам стоит относиться, если питомец не вакцинирован", – резюмирует врач.

Что касается линьки, по словам врача, это нормальный процесс. Но если выпадение шерсти становится слишком интенсивным и сопровождается зудом или другими изменениями кожи, это уже повод насторожиться: скорее всего, причина не только в сезонной смене шерсти.

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Осень сама по себе – не враг для домашних животных, гораздо опаснее невнимательность. Пока за окном меняется погода, питомцу не нужны особые сезонные изменения. Гораздо важнее привычная забота, своевременная профилактика и внимание к любым изменениям в его поведении и самочувствии. Ведь животное не скажет, что ему плохо, зато обязательно покажет. Просто нужно вовремя это заметить.