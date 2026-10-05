Понедельник, который запомнится: как учителей награждали в Акорде

В Акорде 5 октября чествовали преподавателей со всего Казахстана. Для 30 из них этот понедельник начался с государственных наград, полученных из рук президента. О пути к своему призванию и любви к детям они рассказали корреспонденту Zakon.kz.

Этот понедельник для 30 казахстанских педагогов начался не совсем привычно. Вместо обычного начала рабочей недели – дорога в Акорду, торжественные залы и волнение, которое, как они признаются позже, не отпускало с самого утра.

Здесь собрались педагоги из разных уголков страны и представители разных направлений образования – от детских садов и школ до колледжей, учреждений инклюзивного и дополнительного образования. У каждого за плечами свой путь, но в этот день всех их объединил профессиональный праздник.

С Днем учителя их поздравил лично президент Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к педагогам, глава государства отметил, что этот светлый и дорогой сердцу каждого из нас праздник носит поистине всенародный характер и объединяет все наше общество.



"Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: "Учитель – великое звание". Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой, как никогда. Это неоспоримый факт", – сказал президент.

В своем выступлении глава государства также отметил, что считает делом особой значимости всестороннюю поддержку педагогов.



"Как известно, был принят специальный закон "О статусе педагога". В перечень государственных наград включено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ("Заслуженный учитель Казахстана"). Несколько представителей учительского сообщества были удостоены высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері". Дата 5 октября официально закреплена как профессиональный праздник педагогов. Каждый год мы всей страной отмечаем этот праздник. И в этом году в праздничные дни во всех регионах акимы вручают педагогам награды и оказывают им особые почести. Такая традиция чествования учителей на общенациональном уровне будет продолжена. Для государства это задача исключительной важности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

После выступления президента наступил, как позже признаются сами педагоги, один из самых волнительных моментов этого дня – церемония награждения. Один за другим они выходили за заслуженными наградами, принимали поздравления от главы государства и пожимали ему руку. Каждая такая встреча завершалась памятной фотографией – снимком, который, по словам учителей, займет особое место в семейном альбоме и станет частью их долгой педагогической истории.

После официальной части разговор продолжился уже в фойе Акорды. О том, насколько важно для педагога чувствовать уважение не только в профессиональный праздник, поделилась министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для нее эта тема во многом личная – прежде чем возглавить ведомство, она сама прошла педагогический путь и знает эту профессию изнутри.



"Хотелось бы, чтобы каждый день был праздником для учителя, чтобы каждый день труд учителя уважался в нашем обществе. Для этого делается все возможное. Только в этом году глава государства неоднократно отмечал педагогов. Сегодня государственные награды получили наши выдающиеся учителя, которые на протяжении 30 лет непрерывно работают в этой сфере. Учитель ежедневно как минимум восемь часов своего времени отдает воспитанию наших детей. И мне кажется, общество постепенно начинает по-настоящему уважать труд учителя", – сказала Жулдыз Сулейменова.

А за такими годами работы – десятки совершенно разных историй о том, как человек однажды оказывается в профессии и почему остается в ней. Кто-то мечтает стать педагогом с детства, а кому-то требуется почти два десятилетия, чтобы найти свое призвание.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Именно так произошло с заведующей детским садом №122 из Шымкента Жумакуль Тайтелиевой. В дошкольное образование она пришла после 40 лет. До этого успела поработать товароведом, экономистом и бухгалтером. Сегодня, спустя годы, о прежней жизни она говорит с улыбкой.



"Сначала я работала в сфере торговли – товароведом, потом экономистом, бухгалтером. В дошкольную сферу я пришла бухгалтером, затем преподавала в университете, после пришла в детский сад заведующей. Более 20 лет я работаю заведующей детским садом. Мне понадобилось столько лет, чтобы прийти к педагогике. Я жалею, что с самого начала своей жизни не начала работать с детьми. Очень жалею. Но зато, наверное, я нашла свою работу. Поскольку я нахожусь на руководящей должности, все свои знания в экономической и хозяйственной сферах я теперь могу вкладывать в благополучие нашего детского сада", – признается педагог.

Свою награду она воспринимает не только как личную. За ней, говорит Тайтелиева, стоит работа всего коллектива детского сада.

"Мы как дети. Такое восхищение. Хочу приехать и показать своим воспитателям, нашим педагогам. Благодаря им я и приехала. Слушая сегодня президента, я была очень рада, что выбрала именно такую работу, которая связана с будущим наших детей. Я воспитываю и развиваю малышей, мы даем им знания, занимаемся их творческим развитием, здоровьем – всем тем, что необходимо детям. Мы готовим их к школе. И самое главное – мы воспитываем их на национальных ценностях. Важно, чтобы они уважали свои традиции, свою культуру, знали свою историю", – поделилась она.

Педагогу-хореографу Михаилу Лахтину из Северо-Казахстанской области сегодня было присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, когда-то в профессию его буквально "за ручку" привели неравнодушные люди, которым он благодарен по сей день. С хореографией его жизнь связана с 1980 года, а педагогический стаж насчитывает уже 24 года.

Теперь уже его собственные ученики спустя годы напоминают ему, зачем все это было. Одного из них педагог встретил как раз, когда он приехал в Астану. Бывший воспитанник признался: если бы не учитель и полученное когда-то воспитание, он, возможно, не стал бы тем человеком, которым является сегодня.

"Он был артистом ансамбля танцев, а сегодня работает менеджером по продажам автомобилей. Но у него есть эта жилка, эта струнка, желание жить, желание работать, дисциплина, ответственность. Вот это, конечно, играет большую роль", – продолжил он.

Кроме того, педагог признается, что за эти годы работа стала для него не просто профессией, а неотъемлемой частью жизни.

"Моя работа – это моя жизнь. Жить хочется, поэтому я хочу работать. Во-первых, у меня сверхответственность к себе, и такая же сверхответственность, естественно, передается моим ученикам. Но они от этого в будущем не страдают. Почему? Потому что уже изначально готовятся к самым разным жизненным условиям. Армия это будет или другая профессия – неважно. Самое главное, что они будут готовы к жизни", – объяснил педагог.

Для Елены Тарасовой из специальной школы-интерната №3 Караганды учительство было мечтой с детства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ее мама работала воспитателем, поэтому еще ребенком Елена Михайловна часто бывала у нее в детском саду, наблюдала, как она готовится к занятиям и работает с детьми. Позже педагогом стала и ее сестра. Сама Елена Тарасова, как признается, уже тогда представляла себя учителем. Сегодня за ее плечами 29 лет работы с детьми с нарушением слуха.



"Свои эмоции после получения медали "Шапағат" я даже не могу передать. Это очень радостные и волнительные эмоции, но в то же время есть внутренние переживания. Я до сих пор переживаю, волнуюсь, но меня переполняет радость. Когда мне вручили медаль, я сразу подумала о семье, друзьях и почему-то о коллегах по работе. Все меня поддерживали, провожали с большой любовью, переживали за меня. Да, если бы был выбор, я бы опять стала педагогом, потому что я больше себя нигде не представляю. Только педагог", – дополнила она.

В начале пути было непросто: дети не всегда понимали разговорную речь, а молодой учитель еще не знала языка жестов. Тогда учителями на время стали сами школьники.

"Я просила старшеклассников, чтобы они учили меня жестам. Дома сидела, читала книжки, учила. Тогда я поняла: да, я хочу работать именно в этой школе. (...) Наши дети с нарушением слуха приходят очень беспомощными, наивными. И я думаю, что именно в стенах школы мы прививаем им любовь к Родине, уважение друг к другу – все эти качества гражданина Казахстана", – вспоминает она.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Но постепенно напряжение отступало. В фойе становилось все больше улыбок и теплых разговоров, педагоги поздравляли друг друга, делились впечатлениями.

С полным списком педагогов, удостоенных сегодня государственных наград, можно ознакомиться здесь.