В Алматы определили ответственных по отоплению во всех районах: контактные номера

С 9 октября в Алматы начинается отопительный сезон 2026–2027 годов. Подача тепла будет проходить поэтапно: сначала подключат социально значимые объекты, затем многоквартирные жилые дома и другие здания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 8 октября в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, на период запуска отопления во всех восьми районах города определены ответственные специалисты, к которым жители смогут обращаться по вопросам подключения тепла и возникающих неисправностей.

Контактные телефоны по районам:

Алатауский район – +7 701 822 57 89;

Алмалинский район – +7 778 200 21 21;

Ауэзовский район – +7 705 555 90 92;

Бостандыкский район – +7 701 232 04 85;

Жетысуский район – +7 700 815 10 90;

Медеуский район – +7 777 387 37 99;

Наурызбайский район – +7 707 199 90 09;

Турксибский район – +7 707 322 50 04.

Кроме того, в городе будет работать круглосуточный штаб оперативного реагирования. При отсутствии отопления, протечках и других неисправностях можно обратиться в Jedel Almaty по номеру 109, Единый диспетчерский центр по телефону 225-14-31, в Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции по номерам +7 747 132 23 52 и +7 707 018 08 46, а также в Open Almaty по номерам 1308 и 8 (727) 338-33-88.

"В первые дни специалисты будут проводить пусконаладочные работы и регулировку систем теплоснабжения, поэтому возможны временные перебои. Жителям рекомендуют проверить исправность радиаторов, кранов и вентилей, не вмешиваться самостоятельно в систему отопления и обеспечить свободный доступ к стоякам и отопительным приборам", – отметили в управлении.

Обращения также можно направлять через обслуживающие организации многоквартирных домов, официальные страницы управления в социальных сетях и платформу e-Otinish.

Горожан также ранее попросили не закрывать доступ к радиаторам и стоякам отопления, не завешивать их плотными шторами, поскольку это снижает теплоотдачу. В первые дни после подачи теплоносителя необходимо соблюдать осторожность: радиаторы могут нагреваться до высокой температуры. Особое внимание следует уделить безопасности детей и домашних животных.

Алматинцам также рассказали, что делать в случае, когда отопление дали, но батареи не греют.

