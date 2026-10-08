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Веки тяжелее дедлайна: почему на работе хочется спать и как быстро взбодриться

почему на работе хочется, почему после обеда клонит в сон, врач, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:13 Фото: pexels
Рабочий день еще не закончился, а продуктивность уже куда-то исчезла. Внимание рассеивается, мысли тормозят, а желание прикрыть глаза становится все сильнее. Почему организм выбирает для отдыха именно рабочее время и что поможет вернуть концентрацию, – в материале Zakon.kz.

Для многих после обеда начинается самая сложная часть рабочего дня. Нужно найти силы убедить себя, что компьютер перед глазами – это рабочее место, а не идеальная поверхность для сна. Обычно именно в этот период глаза тяжелеют, мысли становятся медленнее, а обычная задача вдруг требует таких усилий, будто речь идет о запуске космического корабля. По словам врача-физиолога Бауржана Касенова, такое состояние в середине дня вполне закономерно.

"Даже после нормальной ночи днем может появиться желание прилечь. Это связано с работой внутренних биологических часов. Примерно с 13:00 до 15:00 уровень бодрствования естественным образом снижается. Если говорить научным языком, в это время снижается импульсная активность орексиновых нейронов. Поэтому послеобеденная борьба с зевотой – это вполне нормально", – рассказал врач Бауржан Касенов.
почему на работе хочется, почему после обеда клонит в сон, врач, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:13

Фото: pexels

Еще один момент – обед. После слишком тяжелой еды сонливость может стать сильнее, поэтому Бауржан Касенов рекомендует не превращать дневной прием пищи в маленький гастрономический праздник.

"Тяжелая углеводная пища способна усилить послеобеденный спад, поэтому умеренная порция сложных углеводов может быть более удачным вариантом для обеда. Сложные углеводы содержатся в гречке, овсянке, перловке, буром рисе и в таких овощах, как брокколи, кабачки, морковь, листовая зелень. Они уменьшают скачок инсулина и меньше подавляют орексин", – пояснил врач.
почему на работе хочется, почему после обеда клонит в сон, врач, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 17:13

Фото: pexels

Вернуть бодрость можно простыми способами. Например, ненадолго выйти на улицу, пройтись, подняться по лестнице или сделать небольшую разминку. Даже несколько минут движения помогают переключиться. А вот с кофе лучше не торопиться. Он не работает по принципу кнопки "включить человека".

"Кофе остается вполне рабочим вариантом, но ждать от него мгновенного чуда не стоит. Кофеин начинает действовать не сразу, поэтому чашка кофе, выпитая в момент, когда глаза уже буквально закрываются, – не самая эффективная стратегия. Кроме того, поздний кофе может ухудшить ночной сон, а значит, на следующий день история повторится", – отметил врач.

Помочь может и короткий сон на 10-20 минут, если такая возможность есть. Если же приходится оставаться за рабочим столом, стоит хотя бы ненадолго закрыть глаза, встать или переключиться на другую задачу. Новизна помогает вернуть внимание и не дает мозгу окончательно перейти в режим ожидания пятницы.

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При этом постоянную сонливость не стоит списывать только на скучную работу или нелюбимый понедельник. Если человека клонит в сон каждый день, особенно уже с утра, а привычные способы взбодриться почти не помогают, стоит обратить внимание на ночной сон. Дневные способы взбодриться могут ненадолго замаскировать проблему, но не заменить полноценный отдых.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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